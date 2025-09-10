¿Recuerdan al Juez corrupto del caso “Los Porkys”? Reapareció en la red de huachicol

El exjuez Anuar González Hemadi fue designado en noviembre de 2023 como representante legal de Mefra Fletes, S.A. de C.V., una empresa que está en el centro de la red de huachicol fiscal desmantelada por el Gobierno federal.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Anuar González Hemadi fue Juez Tercero de Distrito de Veracruz hasta que en febrero de 2019 fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acusado "corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables” en el caso de "Los Porkys" en el cual una joven menor de edad fue abusada por un grupo de jóvenes, a uno de los cuales amparó el exjuzgador. Hoy Anuar González Hemadi se encuentra detenido como parte de la red de huachicol fiscal desmantelada por autoridades federales.

Como Juez, Anuar González fue criticado por organizaciones civiles y ciudadanos por su actuación en el caso de Daphne Fernández, una joven veracruzana de 17 años de edad que fue violada, grabada y exhibida por cuatro estudiantes de la Universidad del Valle de México, en Boca del Río, entre quienes se involucró al hijo del entonces director de Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Alimentación (Sedarpa), Rafael Cruz Hernández.

El entonces Juez Tercero de Distrito de Veracruz concedió un amparo y ordenó que Diego Cruz, uno de "Los Porkys", presunto violador de Daphne Fernández e hijo del funcionario, fuera liberado de inmediato. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura Federal lo destituyó en febrero de 2019. De acuerdo con La Jornada, este martes, además, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió el expediente del exjuez, en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su destitución e inhabilitación por diez años para ocupar cargos en el servicio público, debido a irregularidades en el desempeño de sus funciones.

En noviembre de 2023, reporta la prensa, González Hemadi fue designado como representante legal de Mefra Fletes, S.A. de C.V., una empresa creada en Monterrey, Nuevo León, señala de trasladar el huachicol decomisado en marzo pasado hacia Tamaulipas y Baja California, un decomiso que derivó en desmantelamiento de una red de corrupción que involucra a Secretaría de la Marina.

Anuar González Hemadi apareció entre los detenidos que informó el Gabinete de Seguridad, y que estarían ligados al megadecomiso de finales de marzo.El exjuez fue detenido en el mismo operativo en el que también capturaron a 14 personas, entre ellas el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del extitular de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda, por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", combustible ilegal que evade impuestos, en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero expuso que “en el año de 2024, el entonces Secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.

El diario El País señala que la empresa de la cual era apoderado legal Anuar González Hemad también ha sido ubicada como parte de una red de compañías vinculadas con el tráfico de hidrocarburos en varios puntos del territorio. Por ejemplo, el hermano y el sobrino de José Ascensión Murguía, Alcalde de Teuchitlán, Jalisco, figuran como socios de Mefra Fletes.

Los reportes de la prensa refieren que José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores Santiago están registrados como socios de esa compañía y de Impulsora de Productos Sustentables, usada junto con Mefra Fletes, presuntamente, por el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para traficar millones de litros de hidrocarburos desde Texas y comercializarlo en México.