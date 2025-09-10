Profeco alerta sobre secadoras Huebsch, Speed Queen y Unimac por riesgo de incendio

Redacción/SinEmbargo

09/09/2025 - 9:20 pm

Profeco y Alliance Laundry Systems LLC alertan por 556 secadoras de ropa comerciales con riesgo de incendio.

De acuerdo con la Profeco, la empresa Alliance Laundry Systems LLC anunció que se repararán las secadoras sin costo, y en el domicilio de las y los consumidores.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Alliance Laundry Systems LLC llamaron este martes a revisar las secadoras de ropa comerciales de las marcas Huebsch, Speed Queen y Unimac por 556 unidades que pueden representar riesgo de incendio. Te contamos aquí cómo verificar si adquiriste alguna de ellas y cómo reportarlas.

"En 556 unidades uno o más tornillos de montaje ubicados entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida pueden aflojarse o desprenderse durante el funcionamiento de la secadora, ocasionando fuga de gas, quemado de cableado y un evento de combustión", explicó la Procuraduría.

De la marca Huebsch, el modelo que representa un riesgo es la secadora de doble tambor; de la marca Speed Queen, el modelo es secadora de un tambor y de doble tambor; y de marca Unimac, el modelo es secadora de un tambor y de doble tambor.

¿Cómo detectar los modelos de secadoras defectuosas?

La Profeco explicó que dichos productos tienen los siguientes indicativos en el número de modelo: dígito 1° letras S, H o U; dígito 3° al 5° números 030, 035, 045 o 055; dígito 6° letra N, L, R o D, y dígito 13° número 6.

Empresa reparará sin costo las secadoras

Como contramedida, la empresa anunció que se repararán las secadoras sin costo y en el domicilio de las y los consumidores.

Las personas afectadas podrán hacer válida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten y Alliance Laundry Systems programará la visita de un técnico que reparará el producto.

La campaña del llamado a revisión inició en abril de 2025 y tendrá una vigencia indefinida. Hasta el 6 de junio pasado Alliance Laundry Systems no tenía reporte de daños o lesiones por el desperfecto en territorio mexicano.

¿Cómo ponerse en contacto?

Para poder recibir la reparación gratuita de cualquiera de las secadoras defectuosas medios de contacto de Alliance Laundry Systems LLC, la empresa ha dispuesto los siguientes medios de contacto:

Los sitios web:

