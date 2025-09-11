¿Dónde celebrar el 15 de septiembre? Aquí una lista de los conciertos por alcaldía

Si buscas dónde celebrar el tradicional "Grito de Independencia" en la Ciudad de México, las alcaldías tienen una opción sin costo y con mucha música.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El 15 y 16 de septiembre están muy cerca y con ellos las Fiestas Patrias, por lo que es momento de decidir cómo será el festejo en casa o explorar otras opciones como las celebraciones que cada alcaldía tiene para la noche del 15 de septiembre.

Si aún no sabes quién será el encargado de poner a bailar a todos los asistentes, aquí compartimos la lista de los grupos que se presentarán en cada alcaldía.

Zócalo de la Ciudad de México

En la plancha del Zócalo capitalino se presentarán La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza a partir de las 20:00 horas.

Azcapotzalco

En la alcaldía ubicada al norte de la ciudad, se podrá disfrutar de Pequeños Musical, Willie González, Banda de Son Jarocho Siquisirí, sonido Ely Fania, sonido gato de oro, además de mariachi Viajeros. Todo inicia desde las 15:00 horas en la explanada de Azcapotzalco.

Álvaro Obregón

El 15 de septiembre el espectáculo comienza a partir de las 14:00 horas, en la calle 10, esquina Canario, Colonia Tolteca, con Yaguaru, Orquesta La Típica, Ballet Folklórico, Sonora Dinamita de Lucho Argaìn y Xiu García y Mariachi.

Benito Juárez

La Noche Mexicana de la alcaldía Benito Juárez sonará a synth-pop con el show de Moenia a las 23:30 horas, además de la tradicional música mexicana con el Mariachi Gama 1000 a las 21 horas y un toque de música banda con Foreños a las 18 horas.

Coyoacán

El Jardín Hidalgo será el escenario para poner a bailar a todos con la música de Alberto Barros el "Gigante de la salsa", además de Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapzula.

Cuauhtémoc

La explanada principal de la alcaldía Cuauhtémoc recibirá a Julio Preciado que interpretará sus éxitos como "Un rinconcito en el cielo", entre otros, desde las 17 horas.

Gustavo A. Madero

La alcaldía se llenará de energía con Nicky Jam y Remmy Valenzuela, este último representante de la música regional mexicana.

Iztacalco

En Iztacalco desde las 10:00 de la mañana habrá feria, coronación de la Reina de las Fiestas Patrias, fuegos pirotécnicos, el Grito de Independencia y concierto de El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa

En Iztapalapa se presentará la mexicana Rosy Arango.

Magdalena Contreras

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ofrecerán un concierto a las 20 horas en la explanada de la alcaldía; Los Nuevos Cadetes de Linares, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo completan el cartel.

Miguel Hidalgo

El ex académico Yahir llegará con sus éxitos "Alucinado", "Fue ella fui yo" y "La Locura" a la explanada de la alcaldía; también se presentarán María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste, todo a partir de as 16:30 horas.

Milpa Alta

En Milpa Alta los encargados de poner el ritmo serán David Zahan y el Mariachi Lira de Oro.

Tláhuac

Israel Valdez, Efrén David y Jair Alcántar llenarán de muisca la explanada, además de apoyo al talento loca y un espectáculo de drones.

Tlalpan

En la explanada de la Alcaldía se darán cita los artistas invitados: Alberto Barros Tributo a la Salsa Colombiana, el ex académico Víctor García, Regina Orozco, Los Cojolites, Mexazon y DJ Erich.

Xochimilco

La cantante Mariana Seoane y Jorge Carmona tomarán el escenario de la explanada de Xochimilco, a partir de las 21 horas.