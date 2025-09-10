Habitar la vida

I

El flujo del tiempo

es el signo a descifrar.

El tesoro de la memoria

es la libertad del presente.

La ansiedad del futuro

enceguece el porvenir.

Cuando se desgaja

del lugar

el tiempo,

emerge el Apocalipsis.

II

Contemplar

es el arte,

enlaza las horas;

el día y la noche

tejen sus orillas

en el dorado parpadeo

del amanecer.

III

Un segundo de eternidad

encarnado,

es el paso por la tierra.

IV

El trémulo despertar

al advertir el polvo

en la repisa del yo

que conjuga su presencia,

y atestigua su tránsito

inevitable a la desaparición.

V

Los afectos

sobreviven a las razones,

Fértiles, su frescura

acoge los años

y sabe disolverlos

en la soltura

de todo agradecimiento.

VI

Juntar las palmas de las manos

a la altura del mentón,

mirar por la ventana

las admirables nubes

(en San Luis Potosí);

saber de esa dicha

sin propiedad ni nombre,

es vivir la vastedad

que nos acoge todavía.

Rendija:

El poder como consigna, obsesión e imposición, define los escenarios. Tenerlo a como de lugar, es el juego dominante en prácticamente todos los ámbitos.

Someter, avasallar, son los principios hegemónicos de las relaciones políticas y no políticas. Hay un deterioro estructural, que advierte de la inserción cada vez más autoritaria, en su esencial dinámica, de la cultura digital cuyo oxígeno es la velocidad. El soplo autoritario disfrazado de libertad, es ya un común denominador de las relaciones públicas y privadas. Se conquista el territorio de la mente, a la vez de estar más cerca de nombrarnos: fantasmas; seres con escasa densidad humana que aparentan existir. Y ciertamente en esas condiciones, los escenarios políticos se han convertido en el dominio de lo grotesco y la crueldad: la pérdida de la mínima sensibilidad para saber del prójimo.