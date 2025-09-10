Tomás Calvillo Unna

Habitar la vida

"El poder como consigna, obsesión e imposición, define los escenarios. Tenerlo a como de lugar, es el juego dominante en prácticamente todos los ámbitos."

Tomás Calvillo Unna

10/09/2025 - 12:04 am

“El tesoro de la memoria” Pintura: Tomás Calvillo Unna

I

El flujo del tiempo
es el signo a descifrar.

El tesoro de la memoria
es la libertad del presente.

La ansiedad del futuro
enceguece el porvenir.

Cuando se desgaja
del lugar
el tiempo,
emerge el Apocalipsis.

II

Contemplar
es el arte,
enlaza las horas;
el día y la noche
tejen sus orillas
en el dorado parpadeo
del amanecer.

III

Un segundo de eternidad
encarnado,
es el paso por la tierra.

IV

El trémulo despertar
al advertir el polvo
en la repisa del yo
que conjuga su presencia,
y atestigua su tránsito
inevitable a la desaparición.

V

Los afectos
sobreviven a las razones,
Fértiles, su frescura
acoge los años
y sabe disolverlos
en la soltura
de todo agradecimiento.

VI

Juntar las palmas de las manos
a la altura del mentón,
mirar por la ventana
las admirables nubes
(en San Luis Potosí);
saber de esa dicha
sin propiedad ni nombre,
es vivir la vastedad
que nos acoge todavía.

Rendija:

El poder como consigna, obsesión e imposición, define los escenarios. Tenerlo a como de lugar, es el juego dominante en prácticamente todos los ámbitos.

Someter, avasallar, son los principios hegemónicos de las relaciones políticas y no políticas. Hay un deterioro estructural, que advierte de la inserción cada vez más autoritaria, en su esencial dinámica, de la cultura digital cuyo oxígeno es la velocidad. El soplo autoritario disfrazado de libertad, es ya un común denominador de las relaciones públicas y privadas. Se conquista el territorio de la mente, a la vez de estar más cerca de nombrarnos: fantasmas; seres con escasa densidad humana que aparentan existir. Y ciertamente en esas condiciones, los escenarios políticos se han convertido en el dominio de lo grotesco y la crueldad: la pérdida de la mínima sensibilidad para saber del prójimo.

Tomás Calvillo Unna

Tomás Calvillo Unna

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

+ Sección

Galileo

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español
1

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

VERSUS Norma Piña
2

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

3

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Libro de felicitaciones
4

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

Calderón expresó su desconcierto antes la falta de intervención del Gobierno de Estados Unidos en México para frenar la Reforma Judicial.
5

VIDEO ¬ "Elecciones libres" peligran en México: Calderón; reprocha la inacción de EU

6

¿Recuerdan al Juez corrupto del caso “Los Porkys”? Reapareció en la red de huachicol

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
7

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

Autoridades de Zacatecas encapsulan a madres buscadoras.
8

David Monreal muestra "lado represor", denuncian buscadoras tras ser encapsuladas

Los aranceles de Trump congelaron la economía norteamericana, hoy en un glaciar. Fueron una mala idea, con una peor ejecución: múltiples frentes abiertos y más.
9

Trump congeló la economía norteamericana

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad
10

ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

11

La corrupción siempre estuvo ahí…

Una usurpadora en el Poder Judicial.
12

Una usurpadora en el Poder Judicial 

La Secretaría de Hacienda confirmó este martes que la recaudación de los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco irá directamente al sector salud.
13

México sacará 41 mil millones con los impuestos al veneno público: refrescos y tabaco

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Sheinbaum.
14

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
15

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Calderón expresó su desconcierto antes la falta de intervención del Gobierno de Estados Unidos en México para frenar la Reforma Judicial.
2

VIDEO ¬ "Elecciones libres" peligran en México: Calderón; reprocha la inacción de EU

Autoridades de Zacatecas encapsulan a madres buscadoras.
3

David Monreal muestra "lado represor", denuncian buscadoras tras ser encapsuladas

Autoridades entregan cuerpos de víctimas del tren Atlacomulco tras 20 horas de espera.
4

Autoridades entregan los cuerpos de 10 víctimas del tren Atlacomulco a sus familias

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy que el pasado mes de agosto fue reportado como el mes más seguro.
5

Agosto es el mes con menor incidencia delictiva en CdMx desde el 2014, revela Brugada

Reforma constitucional para crear Ley contra extorsión.
6

Diputados aprueban reforma que permitirá crear Ley Federal contra la extorsión

Libro de felicitaciones
7

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

La cifra de palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y el bloqueo a la entrega de ayuda roza el umbral de los 400.
8

64 mil palestinos han muerto en Gaza, 399 de ellos por hambre, incluidos 140 niños

Profeco y Alliance Laundry Systems LLC alertan por 556 secadoras de ropa comerciales con riesgo de incendio.
9

Profeco alerta sobre secadoras Huebsch, Speed Queen y Unimac por riesgo de incendio

TEPJF revoca sanción contra el PVEM
10

#PuntosYComas ¬ El Verde, ¿es un aliado de Morena o el partido de la traición?

La FGJ-CdMx informó que está próxima a solicitar a un Juez órdenes de aprehensión para judicializar la investigación del caso Festival Axe Ceremonia.
11

FGJ-CdMx solicitará ordenes de aprehensión por muerte de periodistas en Axe Ceremonia

Semar despliega operativo para vacaciones.
12

RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?