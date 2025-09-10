Londres borra mural de Banksy que criticaba a jueces y apoyaba protesta pro Palestina

El mural de Banksy apareció en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del Tribunal Superior de Londres. El pasado 8 de septiembre, agentes entregaron un informe sobre supuestos “daños criminales” en el lateral del inmueble y finalmente fue eliminado.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El artista urbano Banksy, uno de los más cotizados del planeta, pintó un nuevo mural sobre la fachada del Tribunal Superior de Londres. Su última obra surgió tras los arrestos masivos de manifestantes que apoyaron al grupo Palestine Action durante el fin de semana. Fue denunciado por las fuerzas del orden como “daño criminal”, dijo la Policía Metropolitana (Met, en inglés). Y ya lo borraron.

Las obras de Banksy son reflejos de la sociedad actual que sacuden e incomodan las consciencias de muchos. En el caso de su última obra, borrada de la sede de los Reales Tribunales de Justicia de Londres, aparecía un Juez golpeando a un manifestante tirado en el suelo. Hasta su eliminación, dice La Vanguardia de Barcelona, la obra ha estado oculta en varias ocasiones desde su descubrimiento y custodiada por personal de seguridad.

La identidad del artista es un misterio. No ha sido revelada en décadas.

Banksy sería obligado a revelar públicamente su nombre si fuera llevado a los tribunales tras las pesquisas policiales. Diversos medios británicos señalaron que el daño criminal conlleva una pena máxima de 10 años de prisión si causa más de cinco mil libras en daños y que si es inferior a a esa cifra, la pena máxima es de tres meses o una multa de dos mil 500 libras.

El mural, que pudo cotizarse en millones de dólares, estaba envuelto en polémica, ya que ha sido plasmado en plena escalada de detenciones vinculadas al grupo Palestine Action, ilegalizado por el Gobierno. El Juez, ataviado con toga y peluca, azotaba al manifestante, que portaba una pancarta aparentemente manchada de sangre. La pintura fue borrada, confirmó la radiotelevisión pública BBC, aunque una foto ha sido compartida en la cuenta oficial de Banksy en Instagram.

Ni la pintura ni la publicación en redes sociales alude a una situación concreta, pero coincide con la polémica abierta en Reino Unido por la represión de las protestas en apoyo de Palestine Action, apenas unos días después de que unas 900 personas fueran detenidas en una de estas concentraciones.

El mural, que se hizo viral en redes sociales, apareció en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal Superior en la capital británica. El lunes 8 de septiembre, los agentes entregaron un informe sobre supuestos “daños criminales” en el lateral del Tribunal. “Las investigaciones continúan”, indicó la Policía en su comunicado.