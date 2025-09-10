“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre
10/09/2025 - 8:29 am
Claudia Sheinbaum destacó que Pemex es una empresa pública que se quiere rescatar porque es patrimonio de las y los mexicanos; insistió en que en 2026 requerirá apoyo por la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este miércoles que Petróleos Mexicanos (Pemex) todavía va a necesitar apoyo en 2026 para salir adelante de la enorme carga fiscal que enfrenta gracias a la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
"¿Se acuerdan cuando yo dije cuando presentamos Pemex: 'En el 27 ya sale solito Pemex. Ya no va a necesitar el apoyo'? Pues así es. En el 26 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña", dijo.