VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"

Redacción/SinEmbargo

10/09/2025 - 11:14 am

El Presidente Donald Trump fue abucheado en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Artículos relacionados

La cena de Trump, donde estuvo acompañado por el Vicepresidente J. D. Vance, y los secretarios de Estado y Defensa, se vio interrumpida por gritos y abucheos de manifestantes.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, fue abucheado el martes por la noche en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

La protesta interrumpió su velada en el Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, un negocio clásico de la capital estadounidense a sólo dos calles de la residencia presidencial.

El mandatario estadounidense asistió acompañado del Vicepresidente J. D. Vance; el Secretario de Estado, Marco Rubio; y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, con el propósito de celebrar lo que describió como el “éxito” del despliegue de la Guardia Nacional en la capital, que cumplió un mes esta semana.

Al llegar, el Presidente de EU declaró: “Estamos en medio de Washington D. C., que, como saben, durante los últimos 20 años fue un lugar muy inseguro y ahora prácticamente no tiene delitos”. Después añadió: “La gente sale a cenar a lugares a los que no iba desde hacía años”.

Pero su mensaje fue rápidamente opacado por un grupo de mujeres de la organización Codepink, el cual lo confrontó a la entrada del restaurante con banderas palestinas y gritos de protesta: “¡Palestina libre!”, “¡Libertad para D.C.!” y “¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!”.

Según testigos, Trump primero pareció burlarse de las manifestantes, pero después hizo un gesto de desaprobación y ordenó a los agentes de seguridad que las desalojaran del sitio.

En un comunicado, Codepink afirmó que su acción buscaba “decir la verdad al Presidente y a su Gabinete”, y sostuvo que el magnate “nunca cenaría en paz mientras las comunidades estuvieran asediadas”.

Durante la cena, el republicano insistió en su mensaje de seguridad, y dijo a los comensales que D.C. es “una ciudad segura” y que “no los asaltarán al regresar a casa”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

+ Sección

Galileo

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
1

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

La Presidenta Sheinbaum muestra la entrevista que el expresidente Felipe Calderón sostuvo en EU y por la que lo calificó como "vendepatrias".
2

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

VERSUS Norma Piña
3

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
4

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

Libro de felicitaciones
5

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

6

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Felipe Calderón, acusado de haber llegado a la Presidencia por un fraude electoral, denunció que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".
7

VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

Las autoridades de Polonia anunciaron que neutralizaron drones que penetraron su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del ejército ruso contra Ucrania.
8

Polonia derriba drones rusos por violar su espacio aéreo; convoca reunión de urgencia

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español
9

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

10

¿Recuerdan al Juez corrupto del caso “Los Porkys”? Reapareció en la red de huachicol

La Fiscalía de NY, en EU, acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de la Luz del Mundo.
11

EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

Los aranceles de Trump congelaron la economía norteamericana, hoy en un glaciar. Fueron una mala idea, con una peor ejecución: múltiples frentes abiertos y más.
12

Trump congeló la economía norteamericana

Semar despliega operativo para vacaciones.
13

RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?

La FGJ-CdMx informó que está próxima a solicitar a un Juez órdenes de aprehensión para judicializar la investigación del caso Festival Axe Ceremonia.
14

FGJ-CdMx solicitará ordenes de aprehensión por muerte de periodistas en Axe Ceremonia

15

La corrupción siempre estuvo ahí…

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente Donald Trump fue abucheado en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
1

VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"

La Fiscalía de NY, en EU, acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de la Luz del Mundo.
2

EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

La mandataria mexicana aseguró que la segunda muerte de un marino en dos días se investigará, pero por ahora todo apunta a un accidente.
3

La FGR investiga muerte de marino en práctica de tiro, anuncia CSP; pide no especular

La Presidenta Sheinbaum muestra la entrevista que el expresidente Felipe Calderón sostuvo en EU y por la que lo calificó como "vendepatrias".
4

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

Las autoridades de Polonia anunciaron que neutralizaron drones que penetraron su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del ejército ruso contra Ucrania.
5

Polonia derriba drones rusos por violar su espacio aéreo; convoca reunión de urgencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
6

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

7

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Felipe Calderón, acusado de haber llegado a la Presidencia por un fraude electoral, denunció que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".
8

VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

Autoridades de Zacatecas encapsulan a madres buscadoras.
9

David Monreal muestra "lado represor", denuncian buscadoras tras ser encapsuladas

Autoridades entregan cuerpos de víctimas del tren Atlacomulco tras 20 horas de espera.
10

Autoridades entregan los cuerpos de 10 víctimas del tren Atlacomulco a sus familias

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy que el pasado mes de agosto fue reportado como el mes más seguro.
11

Agosto es el mes con menor incidencia delictiva en CdMx desde el 2014, revela Brugada

Reforma constitucional para crear Ley contra extorsión.
12

Diputados aprueban reforma que permitirá crear Ley Federal contra la extorsión