VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"

La cena de Trump, donde estuvo acompañado por el Vicepresidente J. D. Vance, y los secretarios de Estado y Defensa, se vio interrumpida por gritos y abucheos de manifestantes.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, fue abucheado el martes por la noche en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

La protesta interrumpió su velada en el Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, un negocio clásico de la capital estadounidense a sólo dos calles de la residencia presidencial.

While Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth and others feasted at a steakhouse, we stood our ground and told them the truth: Free DC. Free Palestine. Trump is the Hitler of our time. Two years into genocide, Gaza is under evacuation orders, Puerto Rico and Venezuela are in… pic.twitter.com/546qb1s1MO — CODEPINK (@codepink) September 10, 2025

El mandatario estadounidense asistió acompañado del Vicepresidente J. D. Vance; el Secretario de Estado, Marco Rubio; y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, con el propósito de celebrar lo que describió como el “éxito” del despliegue de la Guardia Nacional en la capital, que cumplió un mes esta semana.

Al llegar, el Presidente de EU declaró: “Estamos en medio de Washington D. C., que, como saben, durante los últimos 20 años fue un lugar muy inseguro y ahora prácticamente no tiene delitos”. Después añadió: “La gente sale a cenar a lugares a los que no iba desde hacía años”.

Pero su mensaje fue rápidamente opacado por un grupo de mujeres de la organización Codepink, el cual lo confrontó a la entrada del restaurante con banderas palestinas y gritos de protesta: “¡Palestina libre!”, “¡Libertad para D.C.!” y “¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!”.

Según testigos, Trump primero pareció burlarse de las manifestantes, pero después hizo un gesto de desaprobación y ordenó a los agentes de seguridad que las desalojaran del sitio.

En un comunicado, Codepink afirmó que su acción buscaba “decir la verdad al Presidente y a su Gabinete”, y sostuvo que el magnate “nunca cenaría en paz mientras las comunidades estuvieran asediadas”.

Durante la cena, el republicano insistió en su mensaje de seguridad, y dijo a los comensales que D.C. es “una ciudad segura” y que “no los asaltarán al regresar a casa”.