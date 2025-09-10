VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

Las autoridades de Francia habían preparado un dispositivo de seguridad con 80 mil policías y gendarmes, ya que esperaban la participación de unas 100 mil personas en las protestas.

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país en las primeras horas de la jornada de movilizaciones y protestas convocada contra el Gobierno, según un nuevo balance del Ministerio del Interior, que informó también de más de 150 bloqueos que se dejaron notar en nudos de transporte y centros educativos.

El balance, actualizado hasta las 13:00 horas, señalaba también que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas, todos ellos de carácter leve, según la cadena BFM TV.

Fuertes protestas esta mañana en Paris, contra el gobierno sionista de Francia, que quiere llevar a cabo recortes contra los trabajadores por valor de 44.000 millones de euros, este gobierno hizo récord de venta de armas a "Israel" en 2024. Francia nos enseña el camino a seguir… pic.twitter.com/2qF1kxAF5i — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 10, 2025

Para el Ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, se trató de bloqueos "inaceptables", ya que implicaba, a su juicio, tomar a los ciudadanos como "rehenes" de las reivindicaciones políticas. "La movilización no es una movilización ciudadana. Ha sido acaparada por la extrema izquierda", criticó en una primera comparecencia ante los medios.

El excandidato presidencial de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, acusó a Retailleau de alentar las "provocaciones", por lo que llamó a los manifestantes a ser "prudentes" y permanecer "vigilantes" ante las actuaciones de la policía.

🚨BREAKING🚨:CHAOS IN FRANCE 🇫🇷 Thousands flood streets in nationwide “Block Everything” protests against government economic policies. Clashes with police erupt, transport disrupted, 80,000 officers deployed as unrest mirrors Yellow Vest tensions. pic.twitter.com/yNoinBpA20 — The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025

Las autoridades estimaban que unas 100 mil personas se sumarían a las protestas, por lo que habían preparado un dispositivo de seguridad compuesto por unos 80 mil policías y gendarmes, con especial presencia en París y su región metropolitana.

Las movilizaciones vinieron precedidas de la inédita caída del Gobierno de François Bayrou tras perder una cuestión de confianza y del nombramiento del hasta entonces Ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, como nuevo Primer Ministro, en un movimiento del Presidente, Emmanuel Macron, que no gustó a la oposición.

🇫🇷 #Urgente | Se están produciendo disturbios en Francia bajo el lema «Bloqueemos todo», cuyo objetivo principal es paralizar el país en señal de rechazo a las políticas de austeridad impulsadas por el recién dimitido primer ministro, François Bayrou, y su plan de recortes… pic.twitter.com/uFQdfke63x — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 10, 2025

El coordinador nacional LFI, Manuel Bompard, anunció que su partido promovería una moción de censura, a raíz de un nombramiento que tampoco gustó al otro extremo del espectro político, donde se sitúa la ultraderechista Agrupación Nacional.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, propuso a Lecornu "renunciar" a invocar el Artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante sus propuestas sin necesidad de someterlas a votación en el Parlamento. "Sería la demostración de que el método cambia", dijo Faure, quien en una entrevista a Franceinfo llamó a "romper" con la política de los últimos años.

🚨#BREAKING: At this time, absolute chaos is erupting across France as thousands of protesters flood the streets, clashing with police and rioting in opposition to the government’s economic policies. pic.twitter.com/9PG9GDW0hy — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 10, 2025

Movilización nacional afecta transporte en Francia

La movilización nacional en Francia de este miércoles, 10 de septiembre, afectó al tráfico aéreo de los aeropuertos de Marsella-Provenza, Niza, Bastia, Ajaccio, Figari y Calvi, en el contexto de una crisis política cada vez más profunda en el país galo.

Fuertes protestas están teniendo lugar en multitud de ciudades de toda Francia por los brutales recortes de 44.000 millones de euros en los Presupuestos de 2026. #France #Protests #Breaking #Now pic.twitter.com/BEkhGMshHA — Juan Miguel Garrido | @juanminews.bsky.social (@JuanmiGG_News) September 10, 2025

Así lo informó la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que previó retrasos y cancelaciones entre las 18:00 y 00:00 horas de la jornada, al mismo tiempo que aconsejó a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.

Esta entidad solicitó a las aerolíneas que redujeran sus horarios de vuelos en un 50 por ciento en esa franja horaria, lo que representó poco más de cincuenta vuelos de los más de 10 mil previstos para el miércoles en Francia.

FRENCH RIOTS 🇫🇷 People are rioting in France as they protest against Macron and the government. Authorities have deployed 80.000 police officers.pic.twitter.com/G9bbIp29qn — PeterSweden (@PeterSweden7) September 10, 2025

En concreto, el sindicato Sud Aérien y CGT Air France fueron las organizaciones que se sumaron al movimiento nacional. No obstante, SNCTA, el sindicato mayoritario de controladores aéreos, convocó una huelga para el próximo 18 de septiembre, tal como recoge la prensa local, como Le Figaro.

Junto a esta afectación en el espacio aéreo francés, también se esperaron alteraciones del tráfico ferroviario en determinadas zonas del país.