VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

Europa Press

10/09/2025 - 12:17 pm

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país durante la jornada de protestas convocada contra el Gobierno.

Las autoridades de Francia habían preparado un dispositivo de seguridad con 80 mil policías y gendarmes, ya que esperaban la participación de unas 100 mil personas en las protestas.

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país en las primeras horas de la jornada de movilizaciones y protestas convocada contra el Gobierno, según un nuevo balance del Ministerio del Interior, que informó también de más de 150 bloqueos que se dejaron notar en nudos de transporte y centros educativos.

El balance, actualizado hasta las 13:00 horas, señalaba también que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas, todos ellos de carácter leve, según la cadena BFM TV.

Para el Ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, se trató de bloqueos "inaceptables", ya que implicaba, a su juicio, tomar a los ciudadanos como "rehenes" de las reivindicaciones políticas. "La movilización no es una movilización ciudadana. Ha sido acaparada por la extrema izquierda", criticó en una primera comparecencia ante los medios.

El excandidato presidencial de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, acusó a Retailleau de alentar las "provocaciones", por lo que llamó a los manifestantes a ser "prudentes" y permanecer "vigilantes" ante las actuaciones de la policía.

Las autoridades estimaban que unas 100 mil personas se sumarían a las protestas, por lo que habían preparado un dispositivo de seguridad compuesto por unos 80 mil policías y gendarmes, con especial presencia en París y su región metropolitana.

Las movilizaciones vinieron precedidas de la inédita caída del Gobierno de François Bayrou tras perder una cuestión de confianza y del nombramiento del hasta entonces Ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, como nuevo Primer Ministro, en un movimiento del Presidente, Emmanuel Macron, que no gustó a la oposición.

El coordinador nacional LFI, Manuel Bompard, anunció que su partido promovería una moción de censura, a raíz de un nombramiento que tampoco gustó al otro extremo del espectro político, donde se sitúa la ultraderechista Agrupación Nacional.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, propuso a Lecornu "renunciar" a invocar el Artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante sus propuestas sin necesidad de someterlas a votación en el Parlamento. "Sería la demostración de que el método cambia", dijo Faure, quien en una entrevista a Franceinfo llamó a "romper" con la política de los últimos años.

Movilización nacional afecta transporte en Francia

La movilización nacional en Francia de este miércoles, 10 de septiembre, afectó al tráfico aéreo de los aeropuertos de Marsella-Provenza, Niza, Bastia, Ajaccio, Figari y Calvi, en el contexto de una crisis política cada vez más profunda en el país galo.

Así lo informó la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que previó retrasos y cancelaciones entre las 18:00 y 00:00 horas de la jornada, al mismo tiempo que aconsejó a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.

Esta entidad solicitó a las aerolíneas que redujeran sus horarios de vuelos en un 50 por ciento en esa franja horaria, lo que representó poco más de cincuenta vuelos de los más de 10 mil previstos para el miércoles en Francia.

En concreto, el sindicato Sud Aérien y CGT Air France fueron las organizaciones que se sumaron al movimiento nacional. No obstante, SNCTA, el sindicato mayoritario de controladores aéreos, convocó una huelga para el próximo 18 de septiembre, tal como recoge la prensa local, como Le Figaro.

Junto a esta afectación en el espacio aéreo francés, también se esperaron alteraciones del tráfico ferroviario en determinadas zonas del país.

Europa Press

Europa Press

