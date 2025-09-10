La FGR investiga muerte de marino en práctica de tiro, anuncia CSP; pide no especular

10/09/2025 - 10:49 am

La mandataria mexicana aseguró que la segunda muerte de un marino en dos días se investigará, pero por ahora todo apunta a un accidente.

El martes, la Semar informó que un marino murió durante un ejercicio de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, en lo que fue la segunda muerte de un elemento en dos días.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que ya se investiga la muerte de un marino en una práctica de tiro real ocurrida ayer en Sonora, en lo que marcó la segunda muerte de un integrante de la Secretaría de Marina (Semar) en dos días, y en medio de la revelación de una red de corrupción que involucraba a uniformados, civiles y servidores públicos.

"Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Por respeto a la víctima y a la situación, ya informará el Gabinete de Seguridad", dijo la Presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa, visiblemente molesta por la forma en que se le cuestionó sobre el tema.

"El primer caso fue un suicidio, tan lamentable que el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] mencionó que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación, lo que pasó ayer, hasta ahora, parece un accidente, pero entró la Fiscalía a hacer la investigación", añadió la mandataria.

En dos días consecutivos, la Semar informó de dos muertes de marinos por diferentes circunstancias.
En dos días consecutivos, la Semar informó de dos muertes de marinos por diferentes circunstancias. Foto: Adolfo Vladímir, Cuartoscuro

La Presidenta Sheinbaum además pidió no especular sobre la situación. "Insistir, en un tema tan lamentable y sentido, me parece que no es correcto", dijo.

Además, indicó que su Gobierno no aumentará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR), como hicieron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "Los casi 500 mil millones adicionales que pensamos recaudar tienen que ver principalmente con seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía hay espacio", indicó.

"Una parte en aduanas, y no tiene que ver con servidores públicos, aunque si tuvieran que ver se harían las investigaciones, sino por mucha evasión, incluidos los agentes aduaneros. Se evade pagar impuestos todavía, de distintas maneras", completó.

Sheinbaum Pardo también presumió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó en aduanas una recaudación de 250 mil millones de pesos. "Nosotros este año Aduanas al cierre yo creo que otros 200 mil millones y queremos recaudar como 200 mil millones adicionales, con el cambio a la Ley de Aduanas, de lo que se está evadiendo, de quién importa y no paga los impuestos que deben pagar, y de factureras", concluyó.

Dos marinos muertos en dos días

Este martes, la Semar informó que uno de sus elementos murió durante un ejercicio de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. "La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la Ley", explicó la Semar en su cuenta de X, antes Twitter.

La Secretaría no dio más información sobre el incidente, pero se trata de la segunda muerte de un efectivo de la Marina registrado en las últimas horas, luego de que el fin de semana el Gobierno Federal anunciara la detención de 14 integrantes de una presunta red criminal de huachicol, entre los que se encuentran elementos de dicha institución de seguridad, así como empresarios y otros servidores públicos.

El lunes se reportó el aparente suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, exdirector de Aduanas de Tampico, cuyo cuerpo fue hallado en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, en Tamaulipas.

Al respecto de este caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron esta mañana que no hay certeza Jeremías Pérez Ramírez estuviera relacionado con la investigación sobre la entrega de dinero a funcionarios de la Marina que permitían la operación de una red de huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el tema. Ella expresó su solidaridad con la familia del capitán y aclaró: “No hay certeza de que él estuvo involucrado en el proceso. Entonces pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina, a la Armada de México y a los familiares”.

–¿Se suicidó o lo suicidaron?, le preguntaron a la Presidenta.

–Yo creo que por respeto a la familia es algo que la Secretaria de Marina, ya dará la información. Yo creo que hay que tener una parte de sensibilidad en estos casos”

Por su parte, Gertz Manero explicó que el suicidio “no es un delito federal, es una situación de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto”. Añadió que “esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando”.

