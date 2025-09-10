EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

La Fiscalía federal de Nuevo York acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de la Luz del Mundo y persistió durante décadas para facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y videos de abusos sexuales sádicos a menores.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia mexicana de La Luz del Mundo que en 2022 se declaró culpable en California de haber abusado sexualmente de tres niñas, enfrenta nuevas acusaciones, ahora en Nueva York, en donde un Fiscal federal lo señala junto a su madre Eva García de Joaquín, su sobrino Joram Nuñez Joaquín, y tres miembros más Rosa Sosa, Azalea Rangel García y Silem García Peña ministro de culto, político y el vocero oficial de la iglesia, por conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de miembros de esta iglesia.

Naasón Joaquín García cumple una condena de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales en California, en donde la Fiscalía lo acusó de utilizar su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con niñas y mujeres jóvenes a quienes les dijo que eso las llevaría a la salvación, o a la condenación si se negaban.

Ahora por esta nueva ocasión, Naasón fue detenido hoy por las autoridades federales en Chino, California, donde cumple su condena estatal por abuso sexual de menores. En tanto su madre Eva García de Joaquín fue detenida esta mañana en Los Ángeles y se espera que comparezca hoy mismo ante el Distrito Central de California. Su sobrino Núñez Joaquín fue detenido esta mañana en las afueras de Chicago y se espera que comparezca hoy mismo ante el Distrito Norte de Illinois.

Los otros tres acusados siguen en libertad y las autoridades federales de Estados Unidos creen que se encuentran en México, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos solicitará su detención y extradición para que se enfrenten a estos cargos en ese país.

La Fiscalía federal de Nuevo York acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la Iglesia de la Luz del Mundo y persistió durante décadas para facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores.

Durante décadas, ahonda la acusación, la Empresa Joaquín la Luz del Mundo operó para la gratificación sexual de Naasón y su padre, el antiguo líder de la Empresa Joaquín LLDM, Samuel Joaquín Flores, fallecido en 2014.

“Según se alega en la acusación, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa Joaquín LLDM utilizaron su posición y los recursos de la iglesia La Luz Del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó el Fiscal federal Jay Clayton.

Clayton dijo que se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. “Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido”.

“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles. Elogiamos a las víctimas que han dado un paso al frente por su extraordinario valor y su deseo de poner fin a décadas de abusos. Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”.

La Fiscalía federal de Nueva York informó que se llevó a cabo una investigación de varios años que abarcó todo el país y contó con el apoyo de docenas de víctimas que culminó con los cargos presentados, derivados de décadas de presunta explotación y abuso descarado de mujeres jóvenes y niños.

El agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones de Seguridad Nacional , Ricky J. Patel, dijo que los acusados están acusados de atacar a personas que dieron a la Iglesia LLDM su confianza y devoción incondicional y que, a cambio, sufrieron crímenes inimaginables. “Que no quepa duda: el presunto ciclo de victimización de los acusados termina hoy. Agradezco a las valientes sobrevivientes que proporcionaron a las fuerzas del orden, información vital relacionada con estas acusaciones, y animo a otras personas que tengan información útil a que hagan lo mismo”.

“Tras la legitimidad de una iglesia y sus numerosos feligreses creyentes, Naasón y sus cómplices construyeron un presunto imperio criminal basado en el abuso sexual de mujeres y niños”, afirmó Harry T. Chavis, Jr., agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos.

Harry T. Chavis indicó que esta empresa ilícita se ocultaba en las sombras de la iglesia La Luz del Mundo mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso y las transacciones financieras ilegales.

“Todas las personas involucradas son cómplices de promover y luego ocultar estos actos insidiosos, pero es esta investigación la que sacará a la luz todos los años de maltrato y abusos sexuales”.

Durante décadas, en Estados Unidos, México y otros lugares del mundo, Naasón Joaquín García, su madre Eva García de Joaquín, su sobrino Joram Nuñez Joaquín, así como Rosa Sosa, Azalea Rangel García y Silem García Peña abusaron del poder, la doctrina y la estructura de la Iglesia para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres; para cometer delitos financieros; y para obstruir las investigaciones penales.