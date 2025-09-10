El Paquete Económico 2026 prioriza inversión social sin alza de impuestos: Sheinbaum

El Paquete Económico 2026 incluyó asignaciones históricas para salud, educación, seguridad y obra pública, además de mantener el apoyo a Pemex para sanear su deuda heredada.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles el Paquete Económico 2026 como una propuesta “responsable y humanista” que garantiza los Programas para el Bienestar, aumenta la inversión en salud, educación, vivienda, seguridad e infraestructura pública, y mantiene el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el presupuesto “garantiza todos los derechos de las mexicanas y mexicanos” y desmintió versiones que señalan recortes en salud:

“Número uno. Programas de Bienestar garantizados. Número dos. Aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso. Aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud [Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE], aumenta. Educación, aumenta, el presupuesto en educación aumenta. Vivienda, aumenta. Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Entonces, esa es la característica: garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y, al mismo tiempo, garantizada la inversión”.

Además, resaltó que los gastos planeados para el próximo año, rompe con la visión neoliberal que consideraba la inversión social como gasto público.

“Es lo que tienen que presentar todos los gobiernos, año con año, para la planeación de los ingresos: cuánto entra a las arcas públicas, producto de impuestos y derechos que pagan los mexicanos, y en qué se gasta. Prefiero decir en qué invertimos. Durante el periodo neoliberal (...) disminuye algo, sí, el gasto de operación del Gobierno, sin afectar lo que hace o los gastos administrativos del Gobierno. Por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar ni la inflación. Disminuye todavía más algunos gastos de administración. Disminuye la hostería republicana: es aquella que disminuye el costo del Gobierno a la sociedad en el periodo neoliberal”, expuso la mandataria federal.

En materia fiscal, la titular del Poder Ejecutivo aseguró que no habrá incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y que el aumento de ingresos se logrará mediante el combate a la corrupción en aduanas, la protección a la industria nacional y la fiscalización de factureras.

También se contempla una contribución de un peso a bebidas azucaradas como medida de salud pública para fomentar hábitos de consumo saludables.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, detalló que el presupuesto está alineado con el Plan México y busca alcanzar la Prosperidad Compartida.

"Es una muestra de que este presupuesto humanitario de la estrategia de la Cuarta Transformación [4T] funcionan en términos de lograr el objetivo más importante de esta administración". Los principales rubros incluyen: