Presupuesto Económico 2026 prioriza inversión social sin alza de impuestos: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

10/09/2025 - 12:05 pm

El Paquete Económico 2026 incluyó asignaciones históricas para salud, educación, seguridad y obra pública, además de mantener el apoyo a Pemex para sanear su deuda heredada.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles el Paquete Económico 2026 como una propuesta “responsable y humanista” que garantiza los Programas para el Bienestar, aumenta la inversión en salud, educación, vivienda, seguridad e infraestructura pública, y mantiene el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el presupuesto “garantiza todos los derechos de las mexicanas y mexicanos” y desmintió versiones que señalan recortes en salud:

“Número uno. Programas de Bienestar garantizados. Número dos. Aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso. Aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud [Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE], aumenta. Educación, aumenta, el presupuesto en educación aumenta. Vivienda, aumenta. Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Entonces, esa es la característica: garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y, al mismo tiempo, garantizada la inversión”.

Además, resaltó que los gastos planeados para el próximo año, rompe con la visión neoliberal que consideraba la inversión social como gasto público.

“Es lo que tienen que presentar todos los gobiernos año con año para la planeación de los ingresos, cuánto entra a las arcas públicas, producto de impuestos y derechos que pagan los mexicanos y los en qué se gasta", expuso la mandataria federal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

