ENTREVISTA ¬ Abuelo, padre y Naasón han abusado sexualmente por décadas, dice víctima

Las acusaciones de la Fiscalía federal de Nueva York exponen cómo la explotación de Naasón Joaquín García de la iglesia y sus miembros sigue una tradición profundamente inquietante establecida por su padre Samuel Joaquín Flores y su abuelo Eusebio Joaquín González, conocido como Aarón Joaquín González, quienes fundaron la iglesia en Guadalajara, México, aproximadamente en 1926.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Aarón Joaquín González, cuyo nombre real era Eusebio Joaquín González, Samuel Joaquín Flores y Naasón Joaquín García. Abuelo, padre e hijo durante décadas usaron como fachada La Luz del Mundo para abusar de mujeres y niñas en contubernio con otros miembros de esta iglesia, denunció Sharim Guzmán, uno de los sobrevivientes de esta secta.

“La investigación también recaba temas desde Aarón Joaquín, desde el fundador, porque recordemos que el fundador también estuvo preso en México en 1943 por abuso infantil, el hijo [Samuel] estuvo en el 97 denunciado, y hoy las víctimas que fueron víctimas directas de Samuel y Eva [García de Joaquín, su esposa] también han alzado la voz”, expuso Sharim Guzmán en entrevista con “Café y Noticias”.

Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia mexicana de La Luz del Mundo que en 2022 se declaró culpable en California de haber abusado sexualmente de tres niñas, enfrenta nuevas acusaciones, ahora en Nueva York, en donde un Fiscal federal lo señala junto a su madre Eva García de Joaquín; su sobrino Joram Nuñez Joaquín; y tres miembros más, Rosa Sosa, Azalea Rangel García y Silem García Peña, ministro de culto, político y el vocero oficial de la iglesia, por conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de miembros de esta iglesia.

En la denuncia dada a conocer hoy se acusa a Eva García de Joaquín, la madre de Naasón y esposa de Samuel de “acicalar a menores de edad y a mujeres para que su marido cometiera abusos sexuales y ella misma igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”. Otra de las acusadas, Rosa Sosa, quien se encuentra prófuga, es señalada de ser una de las principales cómplices de Samuel al haber “preparado a muchas menores y mujeres jóvenes para su abuso sexual, además de abusar sexualmente de ellas directamente durante años, lo que continuó después de que Naasón se convirtiera en el líder de la empresa Joaquín LLDM (La Luz del Mundo)”.

Las acusaciones de la Fiscalía federal refieren que la explotación de Naasón de la iglesia y sus miembros sigue en ese sentido una tradición profundamente inquietante establecida por su padre Samuel Joaquín Flores y su abuelo Eusebio Joaquín González, conocido como Aarón Joaquín González, quienes fundaron la iglesia en Guadalajara, México, aproximadamente en 1926.

“Comenzando con Aarón, y continuando con Samuel, y luego Naasón, cada miembro de la familia Joaquín que ha servido como líder o ‘apóstol’ se ha aprovechado de su posición de poder y control sobre la iglesia LLDM [La Luz del Mundo] para abusar sexualmente, explotar y violar a sus feligreses. Cada líder manipulaba a las niñas y mujeres jóvenes haciéndoles creer que podían obtener una ‘bendición’ especial si le servían, lo que a menudo incluía actividades sexuales, como sexo oral, estimulación manual y, en última instancia, sexo con penetración con las víctimas. Estos abusos se produjeron a lo largo de varias generaciones”, refiere la acusación federal.

Sharim Guzmán explicó que en la denuncia inicial en California ya se acusaba a Azalea Rangel García, quien ahora suma cargos por la Fiscalía federal. Expuso que el esposo de Azalea Rangel era asesor del exsenador Israel Zamora. Refirió además que Naasón Joaquín García, su madre Eva García de Joaquín, su sobrino Joram Nuñez Joaquín, así como Rosa Sosa, Azalea Rangel García y Silem García Peña tenían abierta una investigación en México por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual no ha tenido ningún avance.

“No hemos tenido mucho avance a pesar de que denunciantes de diferentes maneras, de cómo están vinculados con temas de crimen cibernético grave, con temas de abusos infantiles, directamente de Naasón Joaquín de Azalea y otros personajes, en la Fiscalía General de la República”, expuso.

Sharim Guzmán lamentó que sea la justicia de Estados Unidos la que vuelve a hacer justicia a los mexicanos porque la justicia mexicana no voltea a ver esto. “En realidad es un llamado a la Fiscalía General de la República, que esa Fiscalía nos atienda la llamada, que la Presidenta de la República voltee a ver que existe un grave problema porque sólo son seis de muchos”, indicó.