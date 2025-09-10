¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro se luce de nuevo y conquista el Giro de la Toscana

Es una nueva victoria para el ciclista nacido en Ensenada, Isaac del Toro, quien llegó a 11 victorias en esta temporada.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 10 de septiembre (ASMéxico).- El prodigio de UAE Emirates sigue acumulando éxitos. El día de hoy, Isaac del Toro ganó el Giro de la Toscana “Memorial Alfredo Martini” (04:25:38), llegó a la oncena de victorias individuales y la número 82 para su equipo. Quedan a tan sólo tres de igualar el récord histórico impuesto por Columbia-HTC en el año 2009.

En la segunda ascensión al Monte Serra se gestó el triunfo. El equipo emiratí aceleró con Rafal Majka para sentar las bases del ataque decisivo. Con la mesa servida, Del Toro tuvo un cambio de ritmo imparable a menos de 30 kilómetros de la meta, donde fue dejando a rivales como Michael Storer (Tudor), Paul Double (Jayco) y finalmente incluso a un corredor del calibre de Richard Carapaz (EF Education).

☝️ @ISAACDELTOROx1 takes his 11th win of the season at the #GirodellaToscana 🇮🇹 - marking victory number 82 for the team this year 🔥🔥🔥 #WeAreUAE pic.twitter.com/17MqN6u4cV — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 10, 2025

Del Toro cruzó la meta en solitario y con los brazos en alto. Daba la impresión de que el ecuatoriano Carapaz lo acompañaría en el podio, pero en los kilómetros finales perdió fuelle. El segundo lugar fue para Michael Storer y el podio fue completado por Steff Cras.

Este 2025 podría ser un año memorable para el UAE Emirates. A poco menos de tres meses para finalizar la temporada, cuatro victorias los separan de romper el registro de 85 triunfos impuesto por Columbia-HTC hace 16 años. Tal como Isaac del Toro lo está haciendo ahora mismo, en 2009 los protagonistas de su equipo fueron el alemán André Greipel y Mark Cavendish. De manera individual sumaron 20 y 23 victorias respectivamente.

