VIDEO FUERTE ¬ Charlie Kirk, influencer de ultraderecha en EU, es baleado en Utah

El influencer Charlie Kirk realizaba un evento con sus seguidores en la Universidad del Valle de Utah cuando fue atacado a balazos. Hasta ahora, se desconoce su condición.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Charlie Kirk, el comentarista ultraderechista y aliado del Presidente Donald Trump, recibió al menos un disparo de arma de fuego este miércoles en una universidad en el estado de Utah, confirmó la organización Turning Point USA, que el activista radical encabeza. Su condición se desconoce hasta el momento.

Videos explícitos que ya circulan en redes sociales muestran cómo Kirk realizaba un evento en uno de los patios del campus de la Universidad del Valle de Utah, muestran cómo durante su discurso recibe un balazo en el cuello.

El diario The New York Times ha citado a una portavoz de la universidad, Ellen Treanor, quien declaró que Charlie Kirk "fue alcanzado unos 20 minutos después de que comenzara a hablar en el campus". El sospechoso, que no es estudiante, le habría disparado desde un edificio a unos 200 metros de distancia y ha sido detenido.

BREAKING: Charlie Kirk has just been shot in the neck at Utah Valley University. I disagree with him and other right wingers like him on almost every issue, but violence is NOT the way.pic.twitter.com/s3x0wkJSKX — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) September 10, 2025

BREAKING NEWS: Conservative Pundit Charlie Kirk was just reportedly shot at Utah Valley University. His condition is unknown. pic.twitter.com/cvMcBksI66 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 10, 2025

Luego del disparo, los cientos de estudiantes congregados para escucharlo comienzan a alejarse del lugar aterrados por lo que acaba de ocurrir. En uno de los videos, se puede ver como unos jóvenes gritan "No puede ser, corran", segundos después de la detonación.

El Presidente Donald Tump publicó en su red social, Truth Social: "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!".

El director del FBI, Kash Patel, ha dicho que están "siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado" a Charlie Kirk en la Universidad Valle de Utah. "Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos, y todos los afectados", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado a través de su perfil en la red social X que los agentes llegarán al lugar de los hechos "rápidamente" y que el FBI apoya "plenamente la respuesta y la investigación en curso".

La universidad donde ocurrió el ataque publicó en sus redes sociales que el campus está cerrado y las clases canceladas hasta nuevo aviso. "La policía está investigando. Abandone el campus inmediatamente. Siga las instrucciones de la policía", pide a los estudiantes y a la comunidad escolar en general.

Campus closed, classes canceled until further notice. Police are investigating. Leave campus immediately. Follow police instructions. https://t.co/iMFrCJymKY — UVU (@UVU) September 10, 2025

Desde el Gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente, JD Vance también ha publicado un breve mensaje en el que ha pedido rezar por el comentarista, al que ha descrito como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

Sin embargo, el millonario Elon Musk fue mucho más corrosivo con sus comentarios: "La izquierda es el partido del asesinato", escribió en su red social, X, antes conocida como Twitter, en referencia al tiroteo contra Charlie Kirk y citando un tuit que hablaba del intento de asesinato contra Trump y el asesinato del empresario Brian Thompson.

The Left is the party of murder https://t.co/qN1oToUHNc — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2025

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y confundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

Se trata de uno de los comentaristas de ultraderecha más famosos del país y su auditorio estaba conformado por una buena parte de jóvenes conservadores. El influencer es un fervoroso seguidor de Trump y de su radical agenda, sobre todo en cuestiones de migración y otros aspectos culturales y sociales, como sus posturas contra la comunidad LGBTQ+, sobre todo en lo relacionado con las personas trans.