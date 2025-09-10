VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

El influencer Charlie Kirk realizaba un evento con sus seguidores en la Universidad del Valle de Utah cuando fue atacado con un arma de fuego.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Charlie Kirk, el comentarista ultraderechista y aliado del Presidente Donald Trump, ha muerto este miércoles a los 41 años luego de recibir al menos un disparo de arma de fuego durante un evento en una universidad en el estado de Utah, en Estados Unidos (EU).

Así lo confirmó la tarde de este miércoles el Presidente Trump. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", escribió en su red social Truth Social.

"Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", añadió.

Videos explícitos que circulan en redes sociales muestran cómo Kirk realizaba un evento en uno de los patios del campus de la Universidad del Valle de Utah cuando, durante la sesión de preguntas y respuestas, recibe un balazo en el cuello. Un portavoz de la institución educativa ha afirmado que Kirk ha sido la única persona que ha recibido disparos en el evento.

Hasta ahora, no hay detenidos por el ataque y hay una "investigación abierta" según las autoridades escolares. Participan en la búsqueda la policía de Orem, la policía de la Universidad del Valle de Utah, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Luego del disparo, los cientos de estudiantes congregados para escucharlo comienzan a alejarse del lugar aterrados por lo que acaba de ocurrir. En uno de los videos, se puede ver como unos jóvenes gritan "No puede ser, corran", segundos después de la detonación.

Charlie Kirk has been shot. Someone who was in the debate with him at the time it happened informed me that he’s not okay.

Reports that he was hit left of centre. We have our differences but this is not the answer. He has two children and a wife for God sake. pic.twitter.com/pkBVeEdNqY — notsoErudite (@notsoErudite) September 10, 2025

BREAKING NEWS: Conservative Pundit Charlie Kirk was just reportedly shot at Utah Valley University. His condition is unknown. pic.twitter.com/cvMcBksI66 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 10, 2025

El director del FBI, Kash Patel, ha dicho que están "siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado" a Charlie Kirk en la Universidad Valle de Utah. "Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos, y todos los afectados", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado a través de su perfil en la red social X que los agentes llegarán al lugar de los hechos "rápidamente" y que el FBI apoya "plenamente la respuesta y la investigación en curso".

La universidad donde ocurrió el ataque publicó en sus redes sociales que el campus está cerrado y las clases canceladas hasta nuevo aviso. "La policía está investigando. Abandone el campus inmediatamente. Siga las instrucciones de la policía", pide a los estudiantes y a la comunidad escolar en general.

Campus closed, classes canceled until further notice. Police are investigating. Leave campus immediately. Follow police instructions. https://t.co/iMFrCJymKY — UVU (@UVU) September 10, 2025

Desde el Gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente, JD Vance también ha publicado un breve mensaje en el que ha pedido rezar por el comentarista, al que ha descrito como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

Sin embargo, el millonario Elon Musk fue mucho más corrosivo con sus comentarios: "La izquierda es el partido del asesinato", escribió en su red social, X, antes conocida como Twitter, en referencia al tiroteo contra Charlie Kirk y citando un tuit que hablaba del intento de asesinato contra Trump y el asesinato del empresario Brian Thompson.

En cambio, Kamala Harris, la excandidata presidencial demócrata, señaló que estaba "profundamente consternada por el tiroteo en Utah". "Doug [su esposo] y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia. Seamos claros: la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y debemos colaborar para garantizar que no provoque más violencia", subrayó.

The Left is the party of murder https://t.co/qN1oToUHNc — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2025

En 2023, Charlie Kirk dijo durante un evento de su organización que "vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos". "Es un acuerdo prudente. Es racional. Nadie habla así. Viven en un universo completamente alternativo", dijo ante su público.

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y confundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

Se trata de uno de los comentaristas de ultraderecha más famosos del país y su auditorio estaba conformado por una buena parte de jóvenes conservadores. El influencer es un fervoroso seguidor de Trump y de su radical agenda, sobre todo en cuestiones de migración y otros aspectos culturales y sociales, como sus posturas contra la comunidad LGBTQ+, sobre todo en lo relacionado con las personas trans.