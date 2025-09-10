¿Cómo va sorteo de preventa para partidos del Mundial 2026? Aquí pasos para registro

En esta etapa tienes que registrarte y llegar a un sorteo para saber si puedes adquirir entradas para el torneo. Lo puedes hacer desde este momento.

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 10 de septiembre (ASMéxico).- Este miércoles 10 de septiembre inició el periodo de inscripción para la primera fase de entradas de la Copa Mundial del 2026, los titulares de tarjetas Visa que cumplan los requisitos pueden presentar una solicitud en cualquier momento durante el periodo de inscripción de 10 días. El 19 de septiembre finaliza el periodo de registro.

Los precios de las entradas irán desde los 60 dólares y hasta los seis mil 730, algunas personas lograron ya instalarse, y otras por el momento siguen en lista de espera, no debes desesperar ya que en el algún momento podrías ingresar, el sitio te puede dar el acceso. El sitio a muchas personas por el momento les marca error en la página. Después de esta primera fase de registro vendrán dos más, la primera de ellas irá del 27 al 31 de octubre para adquirir los tickets en noviembre y la fase 3 será después del sorteo de la Copa.

Pasos para el registro

Crear una cuenta en FIFA.com/tickets.

Visita FIFA.com/tickets entre el 10 y el 19 de septiembre.

Inicia con tu FIFA ID y completa con tu cuenta de boletos de FIFA.

Sigue las instrucciones para participar en el sorteo.

Si resultas ganador, recibirás un correo con tu horario para comprar boletos. El periodo de asignación de horarios será desde el 1 de octubre. Entra a tu cuenta de boletos de FIFA durante el horario asignado para comprar boletos disponibles con tarjeta VISA. Los boletos se venderán por orden de llegada.

Cuarenta y ocho selecciones nacionales participarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA. En el torneo, ya están seguros: Canadá, México y Estados Unidos como países organizadores. Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Marruecos y Túnez, todavía faltan equipos europeos por avanzar y también la recalificación para definir a los 48 equipos que estarán presentes en el primer mundial con tres países organizadores.

