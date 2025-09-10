Global Sumud Flotilla reporta segundo ataque con dron contra una de sus embarcaciones

La organización denunció que la agresión busca descarrilar su viaje de solidaridad con Palestina.

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS).- La Global Sumud Flotilla denunció un ataque con drones en las últimas horas de este martes contra la embarcación Alma, en las costas de Túnez, el segundo después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara en la víspera un artefacto contra uno de sus principales barcos, lo que provocó un incendio.

"El 9 de septiembre otro barco de nuestra flota, el Alma, fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navegaba bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El fuego ya fue extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", informó en sus cuentas en redes sociales, después de emitir una primera alerta poco después de la medianoche (hora local, 01:00 hora).

En el mismo comunicado, la flotilla denunció que "estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza" y acusó a las autoridades de Israel de emprender con ellos "un intento orquestado para distraer y descarrilar [su] misión".

"La Global Sumud Flotilla continúa sin desanimarse. Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza y mostrar nuestra solidaridad inquebrantable con su pueblo sigue adelante con determinación y resolución", defendió.

Se trató del segundo ataque en dos días consecutivos, después de que el lunes la flotilla denunciara un ataque similar contra el Barco Familiar, de bandera portuguesa y que transportaba a miembros de su Comité Directivo, en lo que la Guardia Nacional de Túnez consideró como una "noticia completamente infundada".

Así, apuntó que las llamas se originaron "en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla". "No se encontraron indicios de ningún acto hostil ni ataque externo", señaló en un comunicado.

Israel just bombed the Global Sumud Flotilla in Tunis for the second consecutive night, targeting the Alma boat. This is not just an attack on a peaceful, humanitarian mission. It is an act of aggression against Tunisia, a blatant violation of its sovereignty.

Se esperaba que las embarcaciones de la flotilla partieran este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said, próximo a la capital tunecina, con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encontraban la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la intención de romper el bloqueo israelí a Gaza.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, dejó hasta la fecha más de 64 mil 600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.