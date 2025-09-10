Global Sumud Flotilla reporta segundo ataque con dron contra una de sus embarcaciones

Europa Press

10/09/2025 - 3:34 pm

La Global Sumud Flotilla denunció un ataque con drones en las últimas horas de este martes contra la embarcación Alma, en las costas de Túnez; ya es el segundo.

Artículos relacionados

La organización denunció que la agresión busca descarrilar su viaje de solidaridad con Palestina.

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS).- La Global Sumud Flotilla denunció un ataque con drones en las últimas horas de este martes contra la embarcación Alma, en las costas de Túnez, el segundo después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara en la víspera un artefacto contra uno de sus principales barcos, lo que provocó un incendio.

"El 9 de septiembre otro barco de nuestra flota, el Alma, fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navegaba bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El fuego ya fue extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", informó en sus cuentas en redes sociales, después de emitir una primera alerta poco después de la medianoche (hora local, 01:00 hora).

En el mismo comunicado, la flotilla denunció que "estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza" y acusó a las autoridades de Israel de emprender con ellos "un intento orquestado para distraer y descarrilar [su] misión".

"La Global Sumud Flotilla continúa sin desanimarse. Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza y mostrar nuestra solidaridad inquebrantable con su pueblo sigue adelante con determinación y resolución", defendió.

Se trató del segundo ataque en dos días consecutivos, después de que el lunes la flotilla denunciara un ataque similar contra el Barco Familiar, de bandera portuguesa y que transportaba a miembros de su Comité Directivo, en lo que la Guardia Nacional de Túnez consideró como una "noticia completamente infundada".

Así, apuntó que las llamas se originaron "en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla". "No se encontraron indicios de ningún acto hostil ni ataque externo", señaló en un comunicado.

Se esperaba que las embarcaciones de la flotilla partieran este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said, próximo a la capital tunecina, con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encontraban la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la intención de romper el bloqueo israelí a Gaza.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, dejó hasta la fecha más de 64 mil 600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

+ Sección

Galileo

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
1

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
2

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

La Fiscalía de NY, en EU, acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de la Luz del Mundo.
3

EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

Un barco venezolano que EU hundió en el Caribe había alterado su rumbo y había dado la vuelta antes del ataque, reconocieron a NYT funcionarios de Trump.
4

El barco en el Caribe se regresó al ver militares. Aún así, EU disparó y asesinó a 11

El Presidente Donald Trump fue abucheado en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
5

VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a Felipe Calderón por haber pedido la intervención del Embajador de EU para evitar la reforma al Poder Judicial.
6

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

7

VIDEO ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 18 heridos y 19 vehículos afectados

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
8

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país durante la jornada de protestas convocada contra el Gobierno.
9

VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

VERSUS Norma Piña
10

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

Felipe Calderón, acusado de haber llegado a la Presidencia por un fraude electoral, denunció que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".
11

VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

La Jueza Jia Cobb bloqueó temporalmente el intento del Presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
12

Jueza propina revés a Trump: frena el despido de Lisa Cook como gobernadora de la Fed

13

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

El artista urbano Banksy, uno de los más cotizados del planeta, pintó un nuevo mural sobre la fachada del Tribunal Superior de Londres, pero ya fue borrado.
14

Londres borra mural de Banksy que criticaba a jueces y apoyaba protesta pro Palestina

Isaac del Toro ganó el Giro de la Toscana “Memorial Alfredo Martini” (04:25:38), llegó a la oncena de victorias individuales y la número 82 para su equipo.
15

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro se luce de nuevo y conquista el Giro de la Toscana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VIDEO ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 18 heridos y 19 vehículos afectados

Quienes usan el Metrobús para moverse por la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México (CdMx), tendrán una hora extra para llegar a casa los fines de semana.
2

Metrobús de la CdMx ampliará horario de servicio en L1. ¿Qué días y cuánto costará?

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
3

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

Isaac del Toro ganó el Giro de la Toscana “Memorial Alfredo Martini” (04:25:38), llegó a la oncena de victorias individuales y la número 82 para su equipo.
4

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro se luce de nuevo y conquista el Giro de la Toscana

La Jueza Jia Cobb bloqueó temporalmente el intento del Presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
5

Jueza propina revés a Trump: frena el despido de Lisa Cook como gobernadora de la Fed

Un barco venezolano que EU hundió en el Caribe había alterado su rumbo y había dado la vuelta antes del ataque, reconocieron a NYT funcionarios de Trump.
6

El barco en el Caribe se regresó al ver militares. Aún así, EU disparó y asesinó a 11

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país durante la jornada de protestas convocada contra el Gobierno.
7

VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

Más inversión social sin nuevos impuestos: Sheinbaum.
8

El Paquete Económico 2026 prioriza inversión social sin alza de impuestos: Sheinbaum

El artista urbano Banksy, uno de los más cotizados del planeta, pintó un nuevo mural sobre la fachada del Tribunal Superior de Londres, pero ya fue borrado.
9

Londres borra mural de Banksy que criticaba a jueces y apoyaba protesta pro Palestina

El Presidente Donald Trump fue abucheado en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
10

VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"

La Fiscalía de NY, en EU, acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de la Luz del Mundo.
11

EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la muerte de un marino en una práctica de tiro real en Sonora.
12

La FGR investiga muerte de marino en práctica de tiro, anuncia CSP; pide no especular