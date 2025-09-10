Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Xinhua

10/09/2025 - 5:03 pm

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Artículos relacionados

La gran novedad de este vehículo es su sistema de funcionamiento, al contar con una celda parecida a las que usan los paneles solares, pero con una reacción entre el hidrógeno y el oxígeno.

Por Carina López y Pool Contreras

MÉXICO, 9 sep (Xinhua).- Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de México desarrollaron el primer prototipo de automóvil que funciona con hidrógeno y que es sustentable en su operación al no emitir contaminantes.

Se trata del vehículo Hidrobinisa, un modelo híbrido que utiliza paneles solares, hidrógeno y baterías de ion litio, lo que le convierte en una opción limpia para recorridos cortos en zonas urbanas, posicionándose como una alternativa en el contexto de la crisis ambiental y energética que enfrenta el orbe.

"Lo atractivo de este vehículo es que el combustible es un gas que no tiene color, olor, ni sabor", indicó el investigador del Departamento de Química del Cinvestav, Andrés Rodríguez Castellanos, en entrevista con Xinhua.

"Es 14 veces más ligero que el aire. Por lo tanto, es atractivo para ser utilizado en movilidad. Es un gas que podemos producir mediante el rompimiento de la molécula de agua de lluvia", dijo el investigador respecto a este prototipo híbrido.

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno.
Una de las ventajas de este tipo de combustible es que se le puede producir mediante el agua de lluvia. Foto: Xinhua

Rodríguez Castellanos comentó que una de las ventajas de este tipo de combustible es que se le puede producir mediante el agua de lluvia, al considerar que los hidrocarburos que utilizan los autos convencionales "son limitados en el mundo".

"De esta forma, nosotros podemos estar produciendo la cantidad de hidrógeno que es necesaria mediante el aprovechamiento de energías renovables como el Sol, eólica, térmica y descomponiendo agua de lluvia", detalló el entrevistado.

Pero la gran novedad de este vehículo es su sistema de funcionamiento, al contar con una celda parecida a las que usan los paneles solares, pero con una reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, cuyo resultado es la producción de energía para cargar la batería, según la explicación de Rodríguez Castellanos.

La energía se almacena en baterías de ion litio, lo que posibilita que el auto se encienda y se mueva para poder superar los 30 kilómetros por hora de velocidad y unos 100 minutos de independencia operativa.

Diseñan primer vehículo que funciona con hidrógeno.
Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de México desarrollaron el primer prototipo de automóvil que funciona con hidrógeno y que es sustentable. Foto: Xinhua

Su potencia, además, es suficiente para poder transportar a personas en distancias cortas como en centros históricos de ciudades, hacia hoteles, en parques o jardines, así como en otras actividades comerciales y agrícolas.

"Una de nuestras ideas es poder sustituir algunas flotillas de moto-taxis que hacen ruido, contaminan, y poner una flotilla con vehículos eléctricos con hidrógeno como el que nosotros estamos construyendo", dijo Rodríguez Castellanos, lo que representa una "aportación para nuestra sociedad".

Por su parte, el profesor del Departamento de Química del Cinvestav, Omar Solorza Feria, mencionó algunos de los beneficios ambientales de este vehículo prototipo a partir de hidrógeno.

"Un transporte vehicular libre de contaminante [...] hay manera de poder utilizarlo en una zona conurbada a una zona metropolitana, en un centro histórico, en un lugar conglomerado de gente", refirió el profesor del Cinvestav.

Diseñan primer vehículo que funciona con hidrógeno.
La batería de ion litio posibilita que el auto se encienda y se mueva para poder superar los 30 kilómetros por hora de velocidad y unos 100 minutos de independencia operativa. Foto: Xinhua

"Lo que buscamos es cero emisiones contaminantes a la atmósfera, porque la contaminación que se registra en la actualidad está generando distintos daños a la salud, problemas de cáncer de piel, de pulmones, etcétera", mencionó Solorza Feria.

El profesor refirió que tecnologías modernas como las celdas de combustible de hidrógeno influyen en los países desarrollados y en las ciudades con gran cantidad de autos en circulación, así que consideró fundamental impulsar en el país latinoamericano el desarrollo de nuevas tecnologías.

Se ha proyectado para 2030 que por cada dos automóviles que existan en el mercado mundial, uno va a ser eléctrico y con celdas de combustible.

"Debemos pensar que todos los países desarrollados ya están repuntando esta tecnología y nosotros tenemos que ser parte activa de este desarrollo, no estar como espectadores, sino como actores en ese desarrollo", agregó el experto del Cinvestav.

En México, la contaminación del aire en las principales ciudades del país supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que puede tener implicaciones significativas a la salud pública, pues millones de personas están expuestas a niveles altos de partículas y gases tóxicos.

Xinhua

Xinhua

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
1

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
2

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
3

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

La Fiscalía de NY, en EU, acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de la Luz del Mundo.
4

EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

El Presidente Donald Trump fue abucheado en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
5

VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"

Un barco venezolano que EU hundió en el Caribe había alterado su rumbo y había dado la vuelta antes del ataque, reconocieron a NYT funcionarios de Trump.
6

El barco en el Caribe se regresó al ver militares. Aún así, EU disparó y asesinó a 11

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a Felipe Calderón por haber pedido la intervención del Embajador de EU para evitar la reforma al Poder Judicial.
7

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
8

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

En esta etapa tienes que registrarte y llegar a un sorteo para saber si puedes adquirir entradas para el Mundial 2026. Lo puedes hacer desde este momento.
9

¿Cómo va sorteo de preventa para partidos del Mundial 2026? Aquí pasos para registro

VERSUS Norma Piña
10

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país durante la jornada de protestas convocada contra el Gobierno.
11

VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

12

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Felipe Calderón, acusado de haber llegado a la Presidencia por un fraude electoral, denunció que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".
13

VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

La Jueza Jia Cobb bloqueó temporalmente el intento del Presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
14

Jueza propina revés a Trump: frena el despido de Lisa Cook como gobernadora de la Fed

Los aranceles de Trump congelaron la economía norteamericana, hoy en un glaciar. Fueron una mala idea, con una peor ejecución: múltiples frentes abiertos y más.
15

Trump congeló la economía norteamericana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

En esta etapa tienes que registrarte y llegar a un sorteo para saber si puedes adquirir entradas para el Mundial 2026. Lo puedes hacer desde este momento.
2

¿Cómo va sorteo de preventa para partidos del Mundial 2026? Aquí pasos para registro

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
3

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves

Quienes usan el Metrobús para moverse por la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México (CdMx), tendrán una hora extra para llegar a casa los fines de semana.
4

Metrobús de la CdMx ampliará horario de servicio en L1. ¿Qué días y cuánto costará?

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
5

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

Isaac del Toro ganó el Giro de la Toscana “Memorial Alfredo Martini” (04:25:38), llegó a la oncena de victorias individuales y la número 82 para su equipo.
6

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro se luce de nuevo y conquista el Giro de la Toscana

La Jueza Jia Cobb bloqueó temporalmente el intento del Presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
7

Jueza propina revés a Trump: frena el despido de Lisa Cook como gobernadora de la Fed

Un barco venezolano que EU hundió en el Caribe había alterado su rumbo y había dado la vuelta antes del ataque, reconocieron a NYT funcionarios de Trump.
8

El barco en el Caribe se regresó al ver militares. Aún así, EU disparó y asesinó a 11

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país durante la jornada de protestas convocada contra el Gobierno.
9

VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Paquete Económico 2026 como una propuesta “responsable y humanista” que garantiza los Programas para el Bienestar.
10

El Paquete Económico 2026 prioriza inversión social sin alza de impuestos: Sheinbaum

El artista urbano Banksy, uno de los más cotizados del planeta, pintó un nuevo mural sobre la fachada del Tribunal Superior de Londres, pero ya fue borrado.
11

Londres borra mural de Banksy que criticaba a jueces y apoyaba protesta pro Palestina

El Presidente Donald Trump fue abucheado en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
12

VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"