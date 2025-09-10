VIDEO ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 18 heridos y 19 vehículos afectados

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa desató un incendio; autoridades y servicios de emergencia se movilizaron al lugar para atender a los lesionados.

-Con información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La explosión de una pipa de gas de 49 mil 500 litros se registró la tarde de este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, la cual generó un incendio que alcanzó a varios vehículos y causó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia en la zona oriente de la Ciudad de México.

El siniestro ocurrió cerca de la estación del metro Santa Marta Acatitla y las llamas alcanzaron varios metros de altura. A raíz de ello, elementos de Protección Civil y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al lugar para controlar la emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos 18 vehículos y una motoneta se vieron involucrados en el percance, lo que provocó el cierre de la circulación.

Acaba de haber una explosión de una pipa al parecer en los puentes de la Concordia en Iztapalapa Servicios de emergencia ya al lugar@Bomberos_CDMX @SGIRPC_CDMX @SSC_CDMX pic.twitter.com/KVpb1bNO0Y — MONITOR BACK_ONE 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@MonitorBack2025) September 10, 2025

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Miriam Urzua, confirmó que hasta el momento se registran 18 personas heridas por quemaduras, de segundo y tercer grado, quienes han sido trasladadas a diferentes hospitales. Sin embargo, tres de ellas fueron dirigidas en helicóptero.