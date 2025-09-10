VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 3 muertos; cifra de heridos sube a 67

Redacción/SinEmbargo

10/09/2025 - 3:34 pm

Artículos relacionados

Clara Brugada confirmó la muerte de tres personas como resultado de la explosión registrada esta tarde en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tres personas murieron y 67 se encuentran heridas, tras la explosión de una pipa de gas registradas la tarde de este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, la cual generó un incendio que alcanzó a 18 vehículos.

"Hasta ahorita tenemos el resultado siguiente: 70 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres, 16 mujeres. De estas 70 personas lesionadas, lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron. Tenemos dos personas en calidad de desconocidas", dio a conocer desde el lugar de los hechos.

Brugada Molina puntualizó que hasta el momento no se tiene información sobre el paradero o estado de salud del conductor de la pipa.

Durante su informe, la mandataria capitalina indicó que siniestro ocurrió cerca de las 14:20 horas en inmediaciones del Puente de la Concordia, luego de que una pipa cargada con 19 mil 500 litros de gas volcara sobre la vialidad, lo que generó una fuerte explosión, seguida de un incendio. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y pudieron ser vistas desde distintos puntos de la Alcaldía.

A raíz de ello, elementos de Protección Civil, bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al lugar para controlar la emergencia. Debido a los trabajos en la zona, la circulación fue cerrada en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia. Como alternativas viales, las autoridades recomendaron: Av. Texcoco, Av. Pantitlán, Circuito Exterior Mexiquense, Carretera Federal México Puebla y Eje 10 Sur.

Restos de la explosión vista desde el aire. Foto: SSC-CdMx

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó a las 17:35 horas que el fuego había sido controlado en su totalidad, luego de realizar la quema controlada de combustible debido a una falla en la línea de distribución. Asimismo, indicó que el cuerpo de bomberos realiza el trasiego de combustible de la pipa siniestrada.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, confirmó que las personas heridas tienen quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales. Tres de ellas fueron dirigidas en helicóptero.

Clara Brugada agradeció a las instituciones municipales, locales y federales que han apoyado en esta emergencia.

Suspenden servicio en el Metro, Tren Ligero y Trolebús elevado

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó que, derivado de la emergencia, se suspendió el servicio de Trolebús, Cablebús y del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación.

Así quedó la pipa que explotó este miércoles. Foto: Cuartoscuro

A las 16:35 horas, el STC Metro informó que se reanudó el servicio en todas las estaciones del Metro de la Línea A, desde Pantitlán a La Paz.  Sin embargo, el Cablebús continúa ofreciendo servicio provisional en la línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
1

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 3 muertos; cifra de heridos sube a 67

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
2

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
3

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
4

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

La Fiscalía de NY, en EU, acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de La Luz del Mundo.
5

EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

VERSUS Norma Piña
6

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
7

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a Felipe Calderón por haber pedido la intervención del Embajador de EU para evitar la reforma al Poder Judicial.
8

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

El Presidente Donald Trump fue abucheado en Washington D.C. durante su primera salida a cenar en un restaurante desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
9

VIDEOS ¬ Trump sale a cenar y le llueven reclamos: “¡Palestina libre!” y "Hitler"

Un barco venezolano que EU hundió en el Caribe había alterado su rumbo y había dado la vuelta antes del ataque, reconocieron a NYT funcionarios de Trump.
10

El barco en el Caribe se regresó al ver militares. Aún así, EU disparó y asesinó a 11

Los aranceles de Trump congelaron la economía norteamericana, hoy en un glaciar. Fueron una mala idea, con una peor ejecución: múltiples frentes abiertos y más.
11

Trump congeló la economía norteamericana

La Secretaría de Hacienda propuso elevar el IESP a refrescos y bebidas azucaradas en 2026.
12

Organización aplaude impuesto a refrescos, pero pide elevarlo a 7 pesos por litro

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
13

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

En esta etapa tienes que registrarte y llegar a un sorteo para saber si puedes adquirir entradas para el Mundial 2026. Lo puedes hacer desde este momento.
14

¿Cómo va sorteo de preventa para partidos del Mundial 2026? Aquí pasos para registro

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país durante la jornada de protestas convocada contra el Gobierno.
15

VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Hacienda propuso elevar el IESP a refrescos y bebidas azucaradas en 2026.
1

Organización aplaude impuesto a refrescos, pero pide elevarlo a 7 pesos por litro

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
2

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
3

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

En esta etapa tienes que registrarte y llegar a un sorteo para saber si puedes adquirir entradas para el Mundial 2026. Lo puedes hacer desde este momento.
4

¿Cómo va sorteo de preventa para partidos del Mundial 2026? Aquí pasos para registro

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
5

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 3 muertos; cifra de heridos sube a 67

Quienes usan el Metrobús para moverse por la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México (CdMx), tendrán una hora extra para llegar a casa los fines de semana.
6

Metrobús de la CdMx ampliará horario de servicio en L1. ¿Qué días y cuánto costará?

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
7

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

Isaac del Toro ganó el Giro de la Toscana “Memorial Alfredo Martini” (04:25:38), llegó a la oncena de victorias individuales y la número 82 para su equipo.
8

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro se luce de nuevo y conquista el Giro de la Toscana

La Jueza Jia Cobb bloqueó temporalmente el intento del Presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
9

Jueza propina revés a Trump: frena el despido de Lisa Cook como gobernadora de la Fed

Un barco venezolano que EU hundió en el Caribe había alterado su rumbo y había dado la vuelta antes del ataque, reconocieron a NYT funcionarios de Trump.
10

El barco en el Caribe se regresó al ver militares. Aún así, EU disparó y asesinó a 11

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a unas 300 personas en distintos puntos del país durante la jornada de protestas convocada contra el Gobierno.
11

VIDEOS ¬ Una ola de protestas sacude Francia. Van al menos 300 personas detenidas

Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Paquete Económico 2026 como una propuesta “responsable y humanista” que garantiza los Programas para el Bienestar.
12

El Paquete Económico 2026 prioriza inversión social sin alza de impuestos: Sheinbaum