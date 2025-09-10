VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 3 muertos; cifra de heridos sube a 67

Clara Brugada confirmó la muerte de tres personas como resultado de la explosión registrada esta tarde en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tres personas murieron y 67 se encuentran heridas, tras la explosión de una pipa de gas registradas la tarde de este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, la cual generó un incendio que alcanzó a 18 vehículos.

"Hasta ahorita tenemos el resultado siguiente: 70 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres, 16 mujeres. De estas 70 personas lesionadas, lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron. Tenemos dos personas en calidad de desconocidas", dio a conocer desde el lugar de los hechos.

Brugada Molina puntualizó que hasta el momento no se tiene información sobre el paradero o estado de salud del conductor de la pipa.

Durante su informe, la mandataria capitalina indicó que siniestro ocurrió cerca de las 14:20 horas en inmediaciones del Puente de la Concordia, luego de que una pipa cargada con 19 mil 500 litros de gas volcara sobre la vialidad, lo que generó una fuerte explosión, seguida de un incendio. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y pudieron ser vistas desde distintos puntos de la Alcaldía.

Acaba de haber una explosión de una pipa al parecer en los puentes de la Concordia en Iztapalapa Servicios de emergencia ya al lugar@Bomberos_CDMX @SGIRPC_CDMX @SSC_CDMX pic.twitter.com/KVpb1bNO0Y — MONITOR BACK_ONE 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@MonitorBack2025) September 10, 2025

A raíz de ello, elementos de Protección Civil, bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al lugar para controlar la emergencia. Debido a los trabajos en la zona, la circulación fue cerrada en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia. Como alternativas viales, las autoridades recomendaron: Av. Texcoco, Av. Pantitlán, Circuito Exterior Mexiquense, Carretera Federal México Puebla y Eje 10 Sur.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó a las 17:35 horas que el fuego había sido controlado en su totalidad, luego de realizar la quema controlada de combustible debido a una falla en la línea de distribución. Asimismo, indicó que el cuerpo de bomberos realiza el trasiego de combustible de la pipa siniestrada.

#AlMomento informo que el fuego ha sido controlado en su totalidad. Nos preparamos para hacer el trasiego de combustible de la pipa de gas involucrada en el incidente. pic.twitter.com/GE5ZojQkhW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 10, 2025

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, confirmó que las personas heridas tienen quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales. Tres de ellas fueron dirigidas en helicóptero.

Clara Brugada agradeció a las instituciones municipales, locales y federales que han apoyado en esta emergencia.

Impresionantes videos de la explosión en el puente de la concordia. pic.twitter.com/NxNG4EOJYh — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) September 10, 2025

Suspenden servicio en el Metro, Tren Ligero y Trolebús elevado

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó que, derivado de la emergencia, se suspendió el servicio de Trolebús, Cablebús y del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación.

A las 16:35 horas, el STC Metro informó que se reanudó el servicio en todas las estaciones del Metro de la Línea A, desde Pantitlán a La Paz. Sin embargo, el Cablebús continúa ofreciendo servicio provisional en la línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.