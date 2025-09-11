Rusia niega que ataques de drones a Ucrania incluyeran objetivos en Polonia

Europa Press

10/09/2025 - 10:03 pm

Rusia niega objetivos en Polonia.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un "ataque masivo" contra Ucrania y se muestró dispuesto a mantener "consultas" con Polonia.

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Rusia aseguró este miércoles que su reciente oleada de ataques contra Ucrania "no incluía objetivos en territorio polaco", después de que Polonia anunciara la interceptación de varios drones que irrumpieron en su espacio aéreo e invocara el Artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés) para abrir consultas con sus aliados tras el incidente.

"No había objetivos planeados para su destrucción en territorio polaco. El máximo rango de vuelo de los drones rusos usados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no excedía los 700 kilómetros", explicó el Ministerio de Defensa ruso a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram, en donde dijo que la cartera "está dispuesta a iniciar consultas con el Ministerio de Defensa polaco sobre este asunto".

Así, confirmó que las tropas rusas lanzaron durante la madrugada del miércoles un "ataque masivo" contra "empresas vinculadas al complejo militar ucraniano en las provincias de Ivano-Frankivsk, Jmelintski y Yítormir, así como en las ciudades de Vínitsia y Leópolis", antes de agregar que estos lugares "estaban dedicados a la producción y reparación de equipamiento blindado y de aviación y a la fabricación de motores, componentes y drones".

En este sentido, resaltó que "la Planta Blindada de Leópolis, donde se reparan y modernizan los vehículos blindados" y un centro de producción de drones y aviones de combate "han sufrido daños". "Los objetivos del ataque han sido alcanzado. Todos los puntos designados han sido golpeados", zanjó.

La UE y la OTAN condenan la violación del espacio aéreo polaco

La Unión Europea y la OTAN han condenado este miércoles la violación del espacio aéreo de Polonia tras el derribo de varios aparatos no tripulados rusos en su territorio y han destacado el derecho del país a defenderse ante este tipo de ataques.

"Anoche, en Polonia, fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra", criticó la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en su perfil de X, donde ha señalado además que "todo apunta a que fue intencionada, no accidental".

Kallas, afirmó estar en contacto con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, y con el Viceprimer Ministro de Polonia, Radek Sikorski, en relación al incidente.

"La guerra de Rusia se está intensificando, no terminando. Debemos aumentar el coste para Moscú, reforzar el apoyo a Ucrania e invertir en la defensa de Europa", advirtió la Jefa de la diplomacia europea.

En su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también dejó claro que "Europa está del lado de Polonia con total solidaridad". El mensaje de la conservadora alemana contra la "violación sin precedentes" del espacio aéreo "de Polonia y Europa" fue respaldado por los aplausos de un gran número de eurodiputados.

También la portavoz de la OTAN, Allison Hart, informó a través de X de que Rutte está en "estrecho contacto" con Polonia después de que "numerosos drones entraran en su espacio aéreo durante la noche y se encontraran con las defensas aéreas polacas y de la OTAN".

Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reprobó la "inaceptable violación" del espacio aéreo polaco por parte de Rusia, lo que supone "una amenaza directa para la seguridad de todos los europeos y para las infraestructuras críticas del continente".

"Polonia hace bien en tomar las medidas necesarias para defender su soberanía", añadió, en la misma línea que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien también subrayó el "derecho a defenderse" de Polonia ante "cualquier ataque".

