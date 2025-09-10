¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Marcelo Ebrard realizó una prueba de vuelo del Halcón II desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, presentó este martes el Halcón II, el primer avión hecho en su totalidad en México, el cual fue fabricado por la empresa Horizontec, la cual recibió una certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil tras 68 años del último registro.

Como parte de la presentación, Ebrard realizó una prueba de vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). "Nuestro país regresa -con aeronave propia- al camino de la aviación Hecha en México", escribió el Secretario en X, antes Twitter.

Se trata de una aeronave categoría LSA (Light Sport Aircraft), es decir, un vehículo aéreo ligero para máximo dos ocupantes, el cual fue diseñado y fabricada en su totalidad en México por Horizontec.