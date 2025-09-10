¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Redacción/SinEmbargo

10/09/2025 - 5:49 pm

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.

Marcelo Ebrard realizó una prueba de vuelo del Halcón II desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, presentó este martes el Halcón II, el primer avión hecho en su totalidad en México, el cual fue fabricado por la empresa Horizontec, la cual recibió una certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil tras 68 años del último registro.

Como parte de la presentación, Ebrard realizó una prueba de vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). "Nuestro país regresa -con aeronave propia- al camino de la aviación Hecha en México", escribió el Secretario en X, antes Twitter.

Se trata de una aeronave categoría LSA (Light Sport Aircraft), es decir, un vehículo aéreo ligero para máximo dos ocupantes, el cual fue diseñado y fabricada en su totalidad en México por Horizontec.

"Volando el Halcón 2.1 primera aeronave nacional que obtiene certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil en ¡68 años! Luego de mas de una década de trabajo Horizontec y Giovanni Angelucci lo lograron. ¡Gran día para la aviación mexicana!", añadió Ebrard en otra publicación.

En el video compartido por el funcionario federal se observa a Ebrard al interior de la cabina doble del avión en la que el piloto realiza las maniobras necesarias para el despegue. El avión es de color blanco y en su costado tiene el escudo con la marca "Hecho en México", una iniciativa promovida por el Gobierno Federal para impulsar los productos mexicanos y fortalecer el mercado interno.

“Nos vamos a dar la vuelta, a lo mejor nos vamos hasta Acapulco“, bromeó Marcelo Ebrard antes de despegar y despedirse de su esposa Rosalinda Bueso.

Ebrard fue el primer pasajero del Halcón II y al aterrizar afirmó que esta aeronave cuenta con los estándares de seguridad. Además, agregó, es mucho más accesible para las escuela de entrenamiento, pues su costo aproximado es de 200 mil dólares y utiliza gasolina premium.

Desdeclas instalaciones del AIFA, el titular de Economía detalló que Horizontec ya cuenta con 18 pedidos y busca entrar al mercado de Estados Unidos.

A la par, destacó que con esta aeronave, utilizada para actividades de instrucción, la empresa de Guanajuato entra a la aviación civil certificada de pasajeros.

El pasado 1 de agosto, el Halcón II realizó su primer vuelo oficial en el aeropuerto de Celaya, Guanajuato, en donde la empresa también tiene su sede de diseño y manufactura.

Giovanni Angelicci, quien es CEO de Horizontec, sostuvo que esta aeronave es segura accesible y cumple con las especificaciones para emprender el vuelo.

