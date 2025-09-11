El Secretario de Seguridad de Amozoc es hospitalizado tras ataque armado en Puebla

Se trata del teniente de Navío José Luis Corrales Serrano, integrante de la Secretaría de Marina, y quien está al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc.

Puebla, 10 de septiembre (Ambas Manos).- José Luis Corrales Serrano, el marino que está al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Amozoc, Puebla, sufrió un atentado la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo a reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas en el Barrio de San Miguel. Específicamente a la altura del Cessa de Amozoc.

Extraoficialmente se informó que el teniente de Navío de la Secretaría de Marina (Semar) realizaba rondines de seguridad cuando fue baleado de manera directa por un grupo de hombres.

#ÚLTIMAHORA 🔴El secretario de Seguridad Pública del municipio de #Amozoc sufrió un atentado. Versiones preliminares reportan que fue trasladado de emergencia a un hospital. Momentos antes, vecinos del barrio de San Miguel reportaron detonaciones por arma de fuego.#AmbasManos pic.twitter.com/5ZIZ9lDiuf — Ambas Manos (@Ambas_Manos) September 10, 2025

El titular Secretario de Seguridad fue llevado de emergencia a un hospital, pero se desconoce su estado de salud.

Amozoc vive una tensa situación desde la desaparición de 12 jóvenes a quienes reclutó el crimen organizado.

El marino encargado de la seguridad en Amozoc participaba en un operativo

Minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó el atentado contra al secretario en inmediaciones del Barrio de San Miguel.

La @SSPGobPue confirma que el secretario de seguridad pública de #Amozoc resultó herido de bala tras un enfrentamiento. Además, reportó que un civil murió.#AmbasManos https://t.co/WVB6ZD5XbH pic.twitter.com/mdE6qMcqbj — Ambas Manos (@Ambas_Manos) September 10, 2025

De acuerdo con su versión, elementos de la SSC de Amozoc y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo. Sin embargo, todo terminó en ataque, por lo que el personal repelió la agresión por parte de civiles armados.

No sólo el secretario fue herido, sino que murió un hombre, el cual aparentemente estuvo involucrado en este suceso.

Al momento, permanece la actividad operativa en la zona y en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), se iniciaron las indagatorias pertinentes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.