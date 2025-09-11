PuntosYComas ¬ La Luz del Mundo, iglesia de abusos y con poder político y judicial

Pese al desprestigio de su líder mundial Naason Joaquín García, delincuente confeso y sentenciado en Estados Unidos, la Iglesia La Luz del Mundo tiene poder político, vinculada a Morena y al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Pese a los señalamientos por delitos cometidos por su líder supremo, Naasón Joaquín García, nada ha impedido que la Iglesia La Luz del Mundo conserve importantes posiciones de poder e influencia en el gobierno, pues tiene en su estructura un Senador de la República y un Diputado federal, además de tres juezas de distrito que ganaron sus plazas en los comicios judiciales del pasado primero de junio del 2025.

Esa congregación religiosa también logró el registro oficial de su propia Agrupación Política Nacional llamada Humanismo Mexicano, que opera como una entidad sumada a los fines de la Cuarta Transformación, pues está encabezada por políticos militantes de Morena.

El líder de la Iglesia la Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, Naasón Joaquín García, cumple una condena de 16 años y 18 meses en California, Estados Unidos, tras declararse culpable de abuso sexual de menores de edad. Hoy se dio a conocer un comunicado en el cual la Corte del Distrito Sur de Nueva York le acusa de conducta sexual delictiva, relacionada con la victimización de miembros de su congregación religiosa durante décadas, según información difundida en un comunicado oficial.

En el primer párrafo del documento se advierte: “El Gran Jurado acusa: “NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA, ROSA SOSA, AZALIA RANGEL GARCIA, EVA GARCÍA DE JOAQUÍN, JORAM NÚÑEZ JOAQUÍN y SILEM GARCÍA PEÑA, los acusados, y otras personas conocidas y desconocidas, abusaron del poder, la doctrina y la estructura de la Iglesia La Luz Del Mundo (LLDM) para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres (…); para cometer delitos financieros; y para obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías. Los acusados y sus cómplices (…) llevaron a cabo este plan durante décadas, abusando de generaciones de miembros de la Iglesia [de La Luz del Mundo] y destruyendo luego las pruebas para obstaculizar su detección por parte de las fuerzas del orden de cumplimiento de ley”.

Agrega el comunicado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York: “Los acusados y sus cómplices utilizaron la Iglesia LLDM como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños; inducir a las víctimas, incluyendo niños y niñas, a viajar para participar en actos sexuales forzados e ilegales; producir, recibir, distribuir y poseer pornografía infantil; emplear trabajo forzoso de miembros de la Iglesia; estructurar ilegalmente transacciones en efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo; y obstruir la justicia para ocultar sus delitos”.

Los lazos políticos

“La Luz del Mundo tiene actualmente dos diputados federales en activo en la Cámara de Diputados y uno más con licencia. Se trata de los legisladores Emmanuel Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, quien también es delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Jalisco y Consejero Nacional del partido. Además tienen al Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es hijo de Rogelio Zamora Barradas, presidente de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), exdiputado que ha militado en el PRI y el PRD y quien maneja la política interna en esta Iglesia, reveló Sharim Guzmán, un excolaborador de la cúpula de esta institución religiosa en entrevista en el programa Los Periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, el 19 de enero del 2023.

El domingo 9 de Junio de 2019 un periódico de Guadalajara, El Diario NTR publicó: “Paradójicamente al contexto que vive actualmente la organización religiosa La Luz del Mundo, uno de sus representantes en el Senado –y familiar (cuñado) del Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García-, el ecologista Israel Zamora Guzmán, ha presentado iniciativas contra el abuso sexual y libertad religiosa. El martes 4 de junio del 2019, por la tarde Naasón Joaquín García fue detenido por la Fiscalía de California acusado de diversos delitos sexuales contra menores y mujeres en ese estado”.

“El nombre de Zamora Guzmán -agrega la nota de El Diario NTR- saltó a la luz por ser el organizador del tributo a Naasón Joaquín García en Palacio de Bellas Artes el pasado 15 de mayo del 2019. Además, se reveló que es hermano de Alma Zamora, esposa del líder religioso, con quien procreó tres hijos”. Zamora Guzmán llegó al Senado por la vía plurinominal, como suplente del senador mexiquense del PRD Juan Zepeda y el 2 de octubre del 2018 abandonó la bancada del sol azteca para sumarse a la del Partido Verde Ecologista de México. El 6 de marzo del 2024 Zamora Guzmán dio otro salto, para incorporarse ahora a la bancada de Morena en el Senado de la República.

Hamlet García Almaguer fue Diputado de Representación Proporcional por Jalisco, del 2021 al 2024 y llegó al cargo postulado por Morena en la Primera Circunscripción Electoral. Emmanuel Reyes Carmona fue Diputado de Mayoría Relativa por el Distrito 13 de Guanajuato y actualmente es Senador de Representación Proporcional, incluido en la Lista Nacional de Morena.

Fabio Castellanos Polanco fue Diputado federal de Representación Proporcional por la Segunda Circunscripción Electoral, postulado en Guanajuato en el periodo 2021-2024 y actualmente es Diputado federal de Mayoría Relativa por el Distrito 9 de Guadalajara para el periodo 2024-2027, territorio en el cual se encuentran dos colonias de fieles de la Iglesia la Luz del Mundo: la Aaron Joaquín y El Bethel, en el oriente de la capital tapatía. Es también Consejero Nacional de Morena por Jalisco.

Eluzai Rafael Aguilar ganó la contienda para ser Jueza de Distrito Penal en Jalisco, con una votación de 62 mil 671 sufragios. Rafael Aguilar es hija de Samuel Rafael Quintana, ministro de culto de La Luz del Mundo. La organización Defensorxs calificó la postulación de Rafael Aguilar como “altamente riesgosa”, por considerar que se trataba de una líder de la congregación. La jurista se formó en una escuela llamada Instituciones Educativas Hermosa Provincia, fundada y patrocinada por La Luz del Mundo.

En su sitio de internet, Naasón Joaquín continúa apareciendo como “benefactor” del gobierno institucional de la escuela. Rafael Aguilar también es integrante de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), el brazo institucional con el que La Luz del Mundo opera política y económicamente. El padre de Eluzai también ha abogado por Naasón, publicó el 9 de junio del 2025 el periódico español El País.

Madián Sinaí Menchaca Sierra ganó el cargo de Jueza Administrativa en el Distrito Judicial 1 de Jalisco, con 43 mil 493 votos. Ella es hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán, principal figura de la iglesia de la Luz del Mundo tras la captura y encarcelamiento de Naasón Joaquín García, es decir, quien quedó al frente de la congregación evangélica tras el encarcelamiento del también llamado Apóstol de Jesucristo, señala la versión compartida por los periódicos Reforma y Milenio, en publicaciones del jueves 3 de abril del 2025.

Otro caso es el de Salma Jaanai Martínez Macías, que ganó el cargo de Juez de Distrito en materia penal por el Estado de Coahuila. La abogada ha reconocido su membresía de la organización evangélica en publicaciones de Facebook. En un mensaje en esa red social afirmó que uno de sus objetivos era ser “un orgullo” para la iglesia fundada por El Apóstol de Jesucristo. Además, en chats organizados por miembros de La Luz del Mundo se pedía a los miembros votar por los candidatos patrocinados por la congregación religiosa, una de ellas, Martínez Macías, que finalmente triunfó en la elección judicial, señala el periódico El País en su información publicada el 9 de junio del 2025.

La organización política

El Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó el registro como Agrupación Política Nacional (APN) de la organización Humanismo Mexicano, fundada y liderada por miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, publicó nuestro diario digital SinEmbargo.mx el 30 de mayo del 2023.

Humanismo Mexicano, que obtuvo su registro oficial ante el INE el 28 de mayo del 2023 fue encabezado en un principio por el entonces Diputado Federal de Morena y actual senador, Emmanuel Reyes Carmona, quien también es miembro de la Luz del Mundo. La reconocimiento del INE se otorga a las organizaciones políticas que demuestren tener al menos 5 mil afiliados en todo el país. En ese sentido, el legislador festejó en un tuit que la solicitud de su organización tuvo el respaldo de 25 mil afiliados.

Además de Reyes Carmona, pertenecen a la iglesia La Luz del Mundo, otros promotores de Humanismo Mexicano, como el entonces diputado federal Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, quienes también acudieron al INE para impulsar el registro de la agrupación. Carol Naomi Gamboa Rodríguez, otra de las fundadoras que aparecía como Secretaria de Afiliación, Formación y Capacitación de Humanismo Mexicano forma parte de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), un brazo político de la Iglesia La Luz del Mundo.

Rebeca Alcaide Cruz, quien en el actual directorio de Humanismo Mexicano figura como Secretaria de Organización, fue Secretaria Técnica de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuando era presidida por el diputado Emmanuel Reyes Carmona. En tanto que el Secretario de Finanzas, Israel Vázquez Briseño, es amigo muy cercano al secretario general de Humanismo Mexicano, el diputado federal Fabio Castellanos.

En el actual Comité Ejecutivo Nacional de Humanismo Mexicano aparece como Secretaria de Formación y Capacitación Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, quien fue candidata a magistrada en materia de trabajo en el Décimo Sexto Circuito en Guanajuato. Ella es Presidenta Municipal de Villagrán, por Morena, y esposa del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, a quien se le atribuyen vínculos estrechos con la cúpula de la iglesia La Luz del Mundo, según referencia de los diarios Reforma y Milenio publicadas el jueves 3 de abril del 2025. El senador Reyes Carmona es el suplente de Marcelo Ebrard Casaubón, quien dejó el senado para desempeñarse como Secretario de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo.

