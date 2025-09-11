Juez concede suspensión para no ser detenido a contralmirante señalado de huachicol

El Juez fijó un plazo de tres días para que el Contralmirante Fernando Farías Laguna se presente a una audiencia inicial ante el Juez de control del penal del Altiplano.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Fernando Farías Laguna, Contralmirante de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y señalado por el Gobierno Federal de participar en una red de huachicol fiscal, obtuvo este miércoles de un Juez una suspensión que frena temporalmente su captura.

"La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído", dice el documento.

José Alberto Rodríguez Rivera, Secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió la medida luego de que el Contralmirante denunciara que la orden de captura y ejecución la libró un Juez de control. También acusó que las autoridades le negaron acceso a la carpeta de investigación.

El Juzgador fijó un plazo de tres días para que el Contralmirante se presente a una audiencia inicial ante Mario Martínez Elizondo, Juez de control del penal del Altiplano. En caso de no hacerlo, la medida quedará sin efecto.

Farías Laguna también deberá pagar una garantía de 49 mil pesos para que la suspensión siga vigente.

El marino, del cuál se desconoce su paradero, promovió el recurso el pasado 29 de agosto ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, tras 10 días de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente.

El pasado domingo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que Farías Laguna es investigado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, pues encabezaría una red de corrupción relacionada con "huachicol fiscal".

Ayer, el Juez Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y cinco civiles involucrados por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros combustible procedente de Estados Unidos.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos. Una tercera mujer, con 12 semanas de embarazo, permanecería en arraigo domiciliario con brazalete electrónico.