Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Larry Ellison, cofundador de Oracle, superó este miércoles a Elon Musk como el hombre más rico del mundo tras el alza de más del 40 por ciento en las acciones de su empresa.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Larry Ellison, cofundador y actual presidente de Oracle, desbancó este miércoles a Elon Musk del puesto del hombre más rico del mundo, luego de que las acciones de la compañía tecnológica registraran un aumento superior al 40 por ciento en la Bolsa de Nueva York.

De acuerdo con cifras de Bloomberg, el repunte incrementó la capitalización de mercado de Oracle hasta los 969 mil millones de dólares, tras la presentación de los resultados financieros correspondientes al primer trimestre fiscal, concluido en agosto.

Con el 41 por ciento de participación en Oracle, la fortuna de Ellison ascendió a 397 mil millones de dólares, lo que le permitió superar a Musk, cuyo patrimonio se calcula en 384 mil millones.

This isn’t a cryptocurrency or a meme stock, it’s Oracle. pic.twitter.com/tKPrOmdvp0 — Douglas A. Boneparth (@dougboneparth) September 10, 2025

Según las cifras del medio, la compañía Oracle reportó un beneficio neto de dos mil 927 millones de dólares, lo que vale a un estancamiento del 0.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los ingresos totales alcanzaron 14 mil 926 millones, dejando un crecimiento del 12.2 por ciento interanual.

Por segmentos, la división de computación en la nube aportó siete mil 186 millones de dólares, con un aumento de 27.8 por ciento. En contraste, el área de software descendió 0.8 por ciento, al generar cinco mil 721 millones.

Asimismo, la división de servicios sumó mil 349 millones, con un incremento de 6.8 por cieto, mientras que el hardware aportó 670 millones, el cual representó un alza de 2.3 por ciento.

We’re helping customers move faster and scale globally with our multicloud solutions. Learn how: https://t.co/pbm2Q8DKWV pic.twitter.com/eoHevpONT9 — Oracle (@Oracle) September 10, 2025

A raíz del nuevo aumento, la consejera delegada de Oracle, Safra Catz, informó que durante el trimestre se firmaron cuatro contratos multimillonarios con tres clientes distintos. Estos acuerdos elevaron la cartera de pedidos pendientes en 359 por ciento, hasta 455 mil millones de dólares.

Además, señaló que, en los próximos meses, se prevé la firma de nuevos contratos por miles de millones de dólares, lo que podría llevar los encargos pendientes a superar el medio billón, según lo recopilado por Blooomberg.

Hasta el momento, Ellison mantiene la mayor parte de su riqueza vinculada a la compañía Oracle y por encima de figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bernard Arnault y los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin.