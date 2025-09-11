ENTREVISTA ¬ Agosto de 2025 fue el más bajo en homicidios en 10 años: Figueroa

El pasado 9 de septiembre, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, con corte al 31 de agosto, se registró una disminución de 32 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024. Esta reducción equivale a 27 homicidios menos por día, posicionando a agosto de 2025 como el mes más bajo en este delito desde 2015.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) aseguró que agosto de 2025 ha sido el mes con el menor número de homicidios en los últimos diez años. Señaló que esta disminución es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, la funcionaria detalló que esta disminución en el número de homicidios en el país no es casualidad, sino es producto de un trabajo coordinado entre distintas dependencias y órganos de gobierno.

"Este agosto de 2025 es el más bajo desde hace 10 años, desde 2015 no teníamos un agosto tan bajo. La estrategia de seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados claros. Esto es producto de un trabajo muy coordinado, de estrategias concretas atacando delitos que lastiman mucho a las sociedad. No es producto de la casualidad o el azar, se trata de una estrategia muy bien estructurada", destacó.

La titular del SESNSP indicó que a pesar de los resultados obtenidos en el último año, aún queda mucho trabajo por hacer. Señaló que el Gobierno federal está enfocado en disminuir el número de 59 homicidios diarios en el país.

"Cuando decimos que hay un disminución muy importante, la estrategia está dando resultados, no queremos decir que el problema ya se resolvió, sino que hay avance, pero todavía evidentemente falta mucho. 59 homicidios diarios en este país es un número muy alto y eso nos obliga como autoridades a seguir trabajando todos los días. Si bien todavía falta muchísimo que hacer, vemos resultados importantes a prácticamente un año del inicio de la administración", dijo.

El pasado 9 de septiembre, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, con corte al 31 de agosto, se registró una disminución de 32 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024.

Esta reducción equivale a 27 homicidios menos por día, posicionando a agosto de 2025 como el mes más bajo en este delito desde 2015, de acuerdo con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

La funcionaria también señaló que en los primeros ocho meses del 2025, el promedio anual de homicidios se ubicó en 68.4, lo que quiere decir que hubo una disminución del 32 por ciento en comparación al 2018, que tuvo 100.5 homicidios diarios.

Según datos del SESNSP, 28 entidades federativas reportaron disminuciones en homicidio doloso, entre las que destacan San Luis Potosí (-82.9 por ciento), Quintana Roo (-71 por ciento) y Nuevo León (-67.7 por ciento).

La Estrategia Nacional de Seguridad mantiene como ejes la reducción de la violencia, el debilitamiento de estructuras criminales y la protección ciudadana, con énfasis en inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y atención a delitos de alto impacto.

Marcela Figueroa recordó que la estrategia gira en torno a cuatro ejes principales. La primera es la atención a las causas. La segunda es consolidación de la Guardia Nacional. El tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia de investigación y la cuarta con la coordinación entre los gobiernos estatales y distintas instituciones.

Finalmente, señaló que aunque muchas personas piensan que todo el país está muy mal, la realidad es que más de la mitad de los homicidios se concentra en siete estados.

"Los que más ayudan a mover el indicador son Guanajuato, Baja California, Estado de México. Todos aportan a la disminución del 32 por ciento, pero sobre todo estos estados. A veces hay una percepción de que todo el país está muy mal y lo que nos dicen los números es que la mitad de los homicidios del país suceden en siete entidades, siempre que hacemos el corte son siete entidades las que concentran entre el 49 a 51 por ciento la mitad de los homicidios del país".