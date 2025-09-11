Empresa dueña de la pipa dice tener 3 pólizas para cubrir a las víctimas (terceros)

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 8:12 am

Transportadora Silza, empresa dueña de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro que tiene para cubrir a víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa de gas volcó la tarde del miércoles, lo que originó una fuga y posteriormente una explosión, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Transportadora Silza, empresa de Grupo Tomza y dueña de la pipa de gas que explotó ayer en la Alcaldía Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro con las que cuenta el vehículo para cubrir a las víctimas, es decir, a terceros. Hasta el momento, van cuatro personas muertas y 90 heridas.

En un comunicado fechado el 10 de septiembre, explicó que "el siniestro ha sido reportado bajo la cobertura de las siguientes pólizas de seguro":

  1. Póliza de Responsabilidad Civil por el uso y manejo de Gas L.P., con vigencia del 10 de noviembre del 2024 al 10 de noviembre del 2025, contratada con Chubb Seguros México S.A., la cual incluye daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.
  2. Póliza de seguro, con vigencia de 15 de diciembre de 2024 a 15 de diciembre de 2025, por conceptos de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, póliza contratada a la empresa Qualitas.
  3. Póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas, con vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, póliza contratada por la empresa AXXA Seguros.

A través de otro boletín, publicado este jueves en su cuenta de X, antes Twitter, la empresa aseguró que sí tiene "pólizas de seguro vigentes".

"TRANSPORTADORA SILZA cuenta con las pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental, entre otras coberturas específicas para el transporte de materiales peligrosos", declaró.

Asimismo, la dueña de la pipa de gas destacó que su prioridad es "la atención responsable y humana hacia las personas afectadas". Por ello, informó que "las aseguradoras correspondientes ya han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente, conforme a los términos legales y contractuales establecidos".

Además, dio a conocer que ya colabora con "las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de Protección Civil y peritaje, para el esclarecimiento de los hechos" y el cumplimiento de sus obligaciones legales.

 

