Sheinbaum pide recortar presupuesto al PJ y reorientar los 15 mil mdp extras de Piña

Los recursos que sean descontados del presupuesto del Poder Judicial serán destinados a "donde hay mayor necesidad", aclaró Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este jueves que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no solicitó el incremento de 15 mil millones de pesos (mdp) en su presupuesto para el 2026, sino la que estuvo en funciones hasta el pasado 31 de agosto, bajo la conducción de la entonces Ministra presidenta Norma Piña, y aseguró que su Administración recomendará al Congreso de la Unión reducir los recursos destinados al Poder Judicial y reorientarlos a otras necesidades.

"En el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el caso de los organismos de los poderes que son autónomos, lo que envían es lo que se tiene que poner en el presupuesto. Los anteriores ministros enviaron su presupuesto y ahí viene un incremento en el presupuesto del Poder Judicial bastante alto: son como 15 mil millones de pesos adicionales. [...] Nosotros estamos orientando, es nuestra opinión, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto del Poder Judicial", dijo.

La mandataria mexicana recalcó que las y los anteriores ministros de la Suprema Corte fueron quienes enviaron la propuesta de presupuesto, por lo que las y los nuevos integrantes "no corrigieron esto, no necesariamente porque estén de acuerdo o no, a lo mejor no les dio tiempo".

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, consideró que, gracias a las políticas de austeridad que implementará la nueva Suprema Corte, encabezada por el Ministro presidente Hugo Aguilar, es posible reducir la cantidad de recursos que son destinados al Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026.

"Como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos 15 mil millones de pesos que se reorienten a donde hay mayor necesidad", declaró la Jefa del Poder Ejecutivo.

Como un ejemplo, propuso destinar los recursos que sean reducidos al Poder Judicial a otras instituciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), o a universidades públicas, así como a inversión en proyectos de infraestructura, educación y salud.

Finalmente, Sheinbaum Pardo reiteró que su Administración no solicitó incrementar el presupuesto que será destinado a la nueva Suprema Corte para el 2026.

"Eso lo quería aclarar porque parece que nosotros enviamos un presupuesto más alto del Poder Judicial y no fue así, enviamos justo lo que mandó la anterior Corte y, desde nuestro punto de vista, no requiere tanto presupuesto", apuntó.

La propuesta de presupuesto de la Suprema Corte para su funcionamiento en 2026 generó críticas en redes sociales y medios de comunicación, ya que se atribuyó a las y los nuevos ministros el aumento de 15 mil millones de pesos respecto a 2025, con lo que, según la desinformación, se cae en una contradicción con la política de austeridad.

Sin embargo, fue la “vieja” SCJN y Norma Piña Hernández, como titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quienes dejaron la "manzana envenenada" de pedir un aumento presupuestal de 15 mil millones de pesos para el Nuevo Poder Judicial en 2026, y no las ministras y los ministros elegidos por voto popular.

El Proyecto de Presupuesto para el próximo año confirmó que como despedida Piña y ministros afines solicitaron 85 mil 960 millones de pesos para el próximo año. En términos reales, un 17 por ciento más respecto a los 70 mil 983 millones aprobados para el Poder Judicial en 2025.