Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Charlie Kirk era una de las personalidades conservadoras más destacadas de Estados Unidos. El miércoles pasado fue asesinado durante un discurso en Utah. En México, personajes como Ricardo Salinas Pliego y Luis Felipe Calderón Zavala afirmaron, sin pruebas, que detrás de su muerte está “la izquierda”.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La ultraderecha mexicana señaló, desde un primer momento y sin presentar pruebas, que detrás de la muerte de Charlie Kirk se encontraba la izquierda. “La izquierda asesina ataca de nuevo, esta vez intentan silenciar una voz que defiende los ideales de derecha, pro-vida y anti woke!!!”, escribió, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego. “La izquierda es una infame escoria llena de resentidos, que sólo promueven la violencia cuando la razón no les asiste”, escribió a su vez Luis Felipe Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón. Así como ellos, otros perfiles han lamentado el asesinato como Eduardo Verástegui, un aliado de Donald Trump.

El presunto responsable fue detenido este viernes. Se trata de Tyler Robinson, vecino de Utah de 22 años, una identidad que confirmó después el gobernador de ese Estado, Spencer Cox, quien además sostuvo que el sospechoso “se había vuelto más político en los últimos tiempos” y consideraba nociva la figura pública de Kirk, al que acusaba de esparcir odio.

Charlie Kirk era un comentarista ultraderechista y aliado del Presidente Donald Trump que odiaba a los mexicanos. Al menos así lo dejó saber en distintas ocasiones. “Me temo que estamos perdiendo a decenas de miles de nuestros ciudadanos por las drogas que vienen de México. No me importa si ofendemos a México. Son un país pequeño y pobre. Han estado envenenando nuestra tierra durante demasiado tiempo con drogas, cárteles y armas. Son uno de los países más asesinos y sangrientos del planeta”, afirmó, por ejemplo, el pasado 9 de enero de 2025, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la designación que hizo Donald Trump de llamar al Golfo de México como Golfo de América.

En esa ocasión, la Presidenta mexicana bromeó con llamar a Estados Unidos "América Mexicana", algo que desató la ira de Kirk. “¿Qué está diciendo? ¿Quiere llamar a nuestro país 'América Mexicana'? Miren, el Gobierno mexicano tendrá que alinearse en algún momento. Podríamos aplastarlo con una terrible amenaza de la noche a la mañana y no nos haría daño. Que nos deje perseguir a los cárteles, detener la trata de personas y el narcotráfico. El Gobierno mexicano ha sido cómplice estos últimos dos años de la mayor invasión en la historia de Estados Unidos. Así que no, ya no lo llamaremos Golfo de México”, expuso en ese entonces.

Más recientemente, en junio pasado, Kirk dijo en su programa "The Charlie Kirk Show" que de todos los líderes mundiales, a quien más detestaba era a la Presidenta mexicana. “Ustedes saben que hablamos del Partido Comunista Chino y hablamos de Rusia, pero honestamente, esta mujer es quien más daño le está haciendo a los Estados Unidos…”.

“Causa una infinidad de estragos en nuestro país. Es peor que Vladímir Putin. De hecho Putin nunca ha hecho estragos en América. La Presidenta de los mexicanos está liderando un levantamiento desde el interior de América y ella tiene mucho con qué trabajar porque tiene muchas células durmientes en este país”, expuso en medio de los señalamientos de la ultraderecha estadounidense que culpó a la Presidenta Sheinbaum de las protestas contra las redadas antimigrantes.

Kirko incluso apuntó: “¿Ustedes creen que México le declara la guerra a los cárteles por Estados Unidos? Creo que estamos tan concentrados en Rusia, Rusia, Rusia y Rusia. La relación económica de México de una naturaleza parásita. ¿Cuándo será el día que Estados Unidos mande sus drones a México para acabar con los cárteles…?”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó este jueves el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, partidario de Donald Trump, quien falleció luego de recibir un disparo durante un acto público. "Lamentar este suceso que hubo en Estados Unidos con este activista, Charlie Kirk. Estamos totalmente en contra de cualquier violencia, particularmente contra la violencia política. Nuestra condena a actos de este tipo", dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Charlie Kirk murió este miércoles a los 31 años luego de recibir al menos un disparo de arma de fuego durante un evento en una universidad en el estado de Utah. Así lo confirmó la tarde del miércoles el Presidente Trump. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", escribió en su red social Truth Social.

"Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", añadió.

Kirk era una de las personalidades conservadoras más destacadas de Estados Unidos. Cuenta con millones de seguidores y confundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

Se trata de uno de los comentaristas de ultraderecha más famosos del país y su auditorio estaba conformado por una buena parte de jóvenes conservadores. El influencer era un fervoroso seguidor de Trump y de su radical agenda, sobre todo en cuestiones de migración, y otros aspectos culturales y sociales, como sus posturas contra la comunidad LGBTQ+, sobre todo en lo relacionado con las personas trans.