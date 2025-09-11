Gobierno prevé reducción del 7% en consumo de bebidas azucaradas con aumento del IEPS

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 2:28 pm

El Gobierno federal estima que en los próximos dos años haya una caída del 7% en el consumo de bebidas azucaradas con el aumento de impuestos a estos productos.

Artículos relacionados

La SSa federal estima que en los próximos dos años haya una caída de al menos siete por ciento en el consumo de bebidas azucaradas con el aumento de los impuestos a estos productos; el sistema de salud peligra en el mediano plazo, advierte.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé que haya una caída del siete por ciento en el consumo de bebidas azucaradas en los próximos dos años, a partir del aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en lo que calificó como una medida de salud más que como una de recaudación, aunque se esperan beneficios en ambos sectores.

"El consumo de bebidas azucaradas ha provocado una ‘epidemia de enfermedades’ que podrían colapsar en el mediano plazo el sistema de salud", señaló Eduardo Clark, el Subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud federal, durante la conferencia matutina de la Presidenta Sheinbaum.

El funcionario presentó este jueves un informe sobre la medida tomada por el Gobierno de Sheinbaum en el Paquete Económico 2026, de subir el IEPS a bebidas azucaradas y el tabaco. "Ya hoy en México se destinan en todos los sistemas de salud cerca de 180 mil millones de pesos a atender consecuencias médicas del sobrepeso y la obesidad", detalló. "Si seguimos bajo la senda de crecimiento, nuestro país no será capaz de soportar la carga que esto involucra en la salud de las personas".

El IEPS al refresco se aplica desde 2014, cuando comenzó como un impuesto de un peso por litro de cada bebida azucarada. Con este medida en tan sólo en el segundo año, se redujo el consumo en 9.7 por ciento, informó Clark. En 2023, el impuesto era de 1.5 pesos por litro y en 2025 es de 1.65 pesos por litro. Sin embargo, la nueva propuesta incluye para 2026 un IEPS a las bebidas azucaradas de 3.1 pesos por litro.

El consumo de bebidas azucaradas en México lidera a nivel global.
El consumo de bebidas azucaradas en México lidera a nivel global. Foto: Gobierno de México

"Con esto estimamos una reducción del siete por ciento del consumo de refresco, que podría impactar en el primero y segundo año", dijo Clark. Con ello, además se prevé recaudar 41 mil millones de pesos que serán destinados de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos. "Esperamos no incrementar el costo, sino reducir el consumo", añadió el funcionario.

Y es que la evidencia global es contundente: medidas saludables como la que se implementa en México "salvan vidas", destacó Clark. "Reducen el consumo de productos dañinos, como es el caso de refrescos y otras bebidas azucaradas. Eso hace que mejore la salud individual y poblacional, además de fortalecer la capacidad productiva de las personas, que no tienen temas de incapacidades, por ejemplo, y generan, aunque no es el punto central, recursos que se destinan a la salud, a la prevención, a la educación", enumeró.

"Todo eso no lo decimos nosotros, lo dicen centenares, sino miles, de médicos, científicos, organizaciones civiles, organizaciones internacionales, organismos multilaterales, en México y en el mundo. Este tipo de medidas saludables como la que implementamos se aplican ya en 119 países en el mundo. Es una política pública probada", añadió.

Las medidas contra el consumo de bebidas azucaradas han funcionado alrededor del mundo.
Las medidas contra el consumo de bebidas azucaradas han funcionado alrededor del mundo. Foto: Gobierno de México

Por ejemplo, en Reino Unido en 2018 se redujo en 30 por ciento el azúcar en refrescos reformulados. En el mismo año, en Sudáfrica, se redujo en 29 por ciento el consumo de bebidas azucaradas en un año. En nuestro continente también hay ejemplos: en 2014, en Chile, hubo una disminución del 21 por ciento en consumo de bebidas azucaradas tras el impuesto aplicado.

En Estados Unidos, uno de los países más afectados junto a México por este tipo de consumo, hay ejemplos locales. En la ciudad de Berkeley, en California, las ventas de bebidas azucaradas bajaron 9.6 por ciento en el primer año, en 2015, y a los tres años, hubo una reducción acumulada de 52 por ciento del consumo.

La caída en México en 2014, el primer año del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, fue de 5.5 por ciento de caídas en las compras de refrescos en el primer año.

"El objetivo es salvar vidas"

Clark afirmó desde Palacio Nacional que se trata de un "paso delante" para fortalecer "estas medidas que salvan vidas". "¿Por qué lo hacemos? En México el refresco es más barato que en la mayoría de los países y nos hemos convertido en el mayor consumidor de refresco por persona en todo el mundo 166 litros por persona al año", dijo.

Las consecuencias médicas del consumo de bebidas azucaradas.
Las consecuencias médicas del consumo de bebidas azucaradas. Foto: Gobierno de México

Incluso una reducción del siete por ciento, como la prevista, reduciría unos 11 litros y medio de consumo por persona.

Además, el funcionario de la Secretaría de Salud (SSa) advirtió ante el alto riesgo de este tipo de consumo: incrementan muertes prevenibles y hay una prevalencia de síndrome metabólico. "Son un factor de enfermedad masiva al ser la principal fuente de azúcar en la dieta mexicana, pero tienen cero valor nutricional: no aportan vitaminas, minerales ni fibra", destacó.

Las consecuencias de consumir bebidas azucaradas

Todo esto ha traído problemas para el sistema de salud mexicano y para la sociedad en general. Uno de cada tres niños mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. Muchos ya viven con hipertensión o prediabetes, que en caso de volverse diabetes, nunca se curará.

En México se registran más de 27 mil amputaciones al año:  75 mexicanos se les amputa una pierna o un pie cada día. Además, la diabetes causa más de 100 mil muertes al año: es la segunda causa de muerte en México.

México pasó de ser una Nación sana a una enferma por el consumo de bebidas azucaradas.
México pasó de ser una Nación sana a una enferma por el consumo de bebidas azucaradas. Foto: Gobierno de México

Otro ejemplo: tres veces por semana, por cuatro horas, conectados a una máquina para seguir con vida, hay pacientes que requieren de la diálisis. Se calcula que hay unos 100 mil pacientes de este tipo, cuyo tratamiento le cuesta al sector salud 415 mil pesos al año por cada persona.

"Una de cada tres muertes por infarto está asociada a la diabetes o hipertensión. En los años 80, menos del 10 por ciento de los adultos tenían obesidad. Hoy, tres de cada cuatro adultos viven con sobrepeso u obesidad. La diabetes pasó de dos millones de casos en 1980 a más de 12 millones hoy. La hipertensión afecta ya a uno de cada tres adultos mexicanos", señaló Clark. La epidemia de enfermedades será ahora enfrentada con medidas probadas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Solidaridad

"La fatalidad les ha tocado a algunos que, sin deberla ni temerla, fueron alcanzados por esa bola...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
1

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
3

El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
4

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

La explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, suma ocho muertos.
5

Los muertos por la explosión suben a 8; hay 67 hospitalizados, 22 en estado crítico

La FGJ-CdMx analiza dos líneas de investigación para determinar la causa de la volcadura de una pipa que explotó del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
6

FGJ-CdMx indaga a chofer por probable exceso de velocidad y responsabilidad de Silza

Explosión de pipa
7

CdMx publica LISTA de heridos y hospitales donde los atienden por explosión de pipa

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
8

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

La Presidenta Sheinbaum negó que la aplicación de nuevos aranceles a China sea una medida por tarifas de EU y afirmó que no busca conflictos con otros países.
9

México no quiere conflicto con China por aranceles; no tienen que ver con EU: Claudia

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
10

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
11

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Pero hablemos de la complicidad del PRIAN. El huachicol, como escribe Ana Lilia Pérez en su Pemex RIP, es un producto de la privatización del Pacto por México.
12

El huachicol del PRIAN

Contralmirante Fernando Farías, señalado por ‘huachicol’ fiscal, obtiene suspensión.
13

Juez concede suspensión para no ser detenido a contralmirante señalado de huachicol

14

Del timón, la tormenta y la 4T

Transportadora Silza, empresa dueña de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro que tiene para cubrir a víctimas.
15

Empresa dueña de la pipa dice tener 3 pólizas para cubrir a las víctimas (terceros)

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este jueves la Coppa Sabatini en Italia, esto luego de recorrer 197.6 kilómetros.
1

Isaac del Toro saca de nuevo la casta y se adueña de la Coppa Sabatini en Italia

El Gobierno federal estima que en los próximos dos años haya una caída del 7% en el consumo de bebidas azucaradas con el aumento de impuestos a estos productos.
2

Gobierno prevé reducción del 7% en consumo de bebidas azucaradas con aumento del IEPS

Tribunal Supremo de Brasil avala condena contra Bolsonaro por golpe de Estado
3

El Supremo de Brasil obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe

La FGJ-CdMx analiza dos líneas de investigación para determinar la causa de la volcadura de una pipa que explotó del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
4

FGJ-CdMx indaga a chofer por probable exceso de velocidad y responsabilidad de Silza

La Presidenta Sheinbaum negó que la aplicación de nuevos aranceles a China sea una medida por tarifas de EU y afirmó que no busca conflictos con otros países.
5

México no quiere conflicto con China por aranceles; no tienen que ver con EU: Claudia

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
6

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
7

El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso reducir el presupuesto del Poder Judicial y negar el incremento de 15 mil millones de pesos que pidió la SCJN.
8

Sheinbaum pide recortar presupuesto al PJ y reorientar los 15 mil mdp extras de Piña

La explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, suma ocho muertos.
9

Los muertos por la explosión suben a 8; hay 67 hospitalizados, 22 en estado crítico

El Gobierno de la CdMx habilitó un teléfono para brindar información sobre las personas que resultaron heridas por la explosión de una pipa en Iztapalapa.
10

¿Buscas a alguien? La CdMx habilita teléfono para informar sobre heridos en explosión

Transportadora Silza, empresa dueña de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro que tiene para cubrir a víctimas.
11

Empresa dueña de la pipa dice tener 3 pólizas para cubrir a las víctimas (terceros)

noche mexicana
12

¿Dónde celebrar el 15 de septiembre? Aquí una lista de los conciertos por alcaldía