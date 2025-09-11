La tragedia en Iztapalapa suma al menos 5 muertos; se reportan 23 heridos de gravedad

La explosión de una pipa de gas dejó el miércoles al menos 90 heridos y suman ya cinco muertes. Hay 23 personas graves con afectaciones importantes en el cuerpo debido a las quemaduras.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Myriam Urzúa, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó esta mañana que ya son cinco personas que han muerto por la explosión de una pipa de gas registrada la tarde de este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia. Entre los fallecidos están un bebé.

Una persona murió en las últimas horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se suma a las cuatro muertes confirmadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) la noche del miércoles.

La funcionaria capitalina confirmó que hay además 23 personas en estado crítico, con afectaciones tan graves como hasta el 70 por ciento de quemaduras en el cuerpo.

En un comunicado del miércoles por la noche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) señaló que ya investiga los hechos en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), para determinar las causas del incidente y si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente. Además detalló que la onda expansiva dañó 32 vehículos.

También indicó que su personal permanece en los hospitales, ofreciendo atención integral que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Pablo Vázquez, señaló que el conductor de la pipa se encuentra con vida y fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas, donde lo reportan como grave.

Por otra parte, la transportadora Silza, empresa de Grupo Tomza y dueña de la pipa de gas que explotó ayer en la Alcaldía Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro con las que cuenta el vehículo para cubrir a las víctimas, es decir, a terceros. Hasta el momento, van cuatro personas muertas y 90 heridas.

La dueña de la pipa de gas destacó que su prioridad es "la atención responsable y humana hacia las personas afectadas". Por ello, informó que "las aseguradoras correspondientes ya han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente, conforme a los términos legales y contractuales establecidos".

Además, dio a conocer que ya colabora con "las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de Protección Civil y peritaje, para el esclarecimiento de los hechos" y el cumplimiento de sus obligaciones legales.