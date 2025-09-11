La tragedia en Iztapalapa suma al menos 6 muertos; se reportan 23 heridos de gravedad

La explosión de una pipa de gas dejó el miércoles al menos 90 heridos y suman ya seis muertes. Hay una veintena de personas graves con afectaciones importantes en el cuerpo debido a las quemaduras.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– La explosión de una pipa de gas registrada la tarde de este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ha dejado seis personas muertas hasta ahora. Entre los fallecidos están un bebé.

La Alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, dio a conocer la nueva cifra de seis muertes en entrevista con Café y Noticias, programa que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire en YouTube.

Alavez confirmó que un hombre de personal de limpieza de la Alcaldía Iztapalapa perdió la vida. "Su nieta y su hija están en condiciones complicadas. Estamos detectando en dónde atienden a los vecinos de la demarcación", añadió.

Además, Myriam Urzúa había confirmado que una persona murió en las últimas horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se suma a las cuatro muertes confirmadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) la noche del miércoles.

La funcionaria capitalina confirmó que hay además 23 personas en estado crítico, con afectaciones tan graves como hasta el 70 por ciento de quemaduras en el cuerpo.

En las primeras horas del jueves, las autoridades capitalinas retiraron los restos de la pipa calcinada.

En un comunicado del miércoles por la noche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) señaló que ya investiga los hechos en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), para determinar las causas del incidente y si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente. Además detalló que la onda expansiva dañó 32 vehículos.

También indicó que su personal permanece en los hospitales, ofreciendo atención integral que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Pablo Vázquez, señaló que el conductor de la pipa se encuentra con vida y fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas, donde lo reportan como grave.

Por otra parte, la transportadora Silza, empresa de Grupo Tomza y dueña de la pipa de gas que explotó ayer en la Alcaldía Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro con las que cuenta el vehículo para cubrir a las víctimas, es decir, a terceros. Hasta el momento, van cuatro personas muertas y 90 heridas.

La dueña de la pipa de gas destacó que su prioridad es "la atención responsable y humana hacia las personas afectadas". Por ello, informó que "las aseguradoras correspondientes ya han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente, conforme a los términos legales y contractuales establecidos".

Además, dio a conocer que ya colabora con "las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de Protección Civil y peritaje, para el esclarecimiento de los hechos" y el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Estamos apoyando, se investigará explosión: CSP

Este jueves, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que son las autoridades capitalinas las que deberán realizar las investigaciones, sobre todo la Fiscalía General de Justicia de la CdMx: "Ellos tienen que hacer los peritajes y determinar por qué ocurrió la explosión".

Además, la mandataria dijo que su Gobierno ha estado cercano y con los equipos junto con la Jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente, que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa". "Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí", completó.

"Estamos apoyando en todo lo que se necesite", indicó la Presidenta Sheinbaum.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que fueron atendidas 26 personas. "Uno falleció, desafortunadamente. Hay seis altas y 19 personas hospitalizadas. De los que siguen hospitalizados, 10, que son de mayor gravedad, están en Magdalena de las Salinas, porque es un espacio de referencia de trauma, fueron trasladados de manera aérea", detalló Zoe Robledo.

El titular del IMSS indicó que tienen todos los equipos, especialistas y recursos.

¿Buscas a alguien? Abren línea telefónica por tragedia

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, dio a conocer que la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 55 56 83 22 22 para solicitar información sobre las personas que resultaron lesionadas por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia.

Durante la noche del miércoles al jueves, un gran número de personas llegaron a distintos hospitales de la CdMx y del Estado de México (Edomex) para donar comida y expresar su apoyo a familiares de víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

Las y los ciudadanos voluntarios repartieron café, agua, comida y cobijas a quienes esperaban información de pacientes que resultaron lesionados en la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia.