VIDEOS ¬ Iztapalapa da lección ciudadana: ayuda a los heridos; reparte agua, café…

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 4:09 pm

Hoy se confirmó que ya son ocho personas las que han muerto por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Entre los fallecidos está un bebé.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– La explosión de una pipa de gas registrada el miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ha dejado una serie de postales que muestran los momentos de terror que vivieron las víctimas, pero también ha dejado imágenes de solidaridad de los vecinos que no dudan en ayudar instantes después del siniestro, y otras más que han acudido a los hospitales a brindar alimento y otro tipo de ayuda.

En entrevista con "Café y Noticias", la Alcaldesa Aleida Alavez Ruiz agradeció a las personas que se acercaron y ayudaron de manera muy empática en la situación. "Al final, en la noche, acercaron comida y nosotros también, y llevamos 500 raciones", indicó.

"Vamos a habilitar un centro de acopio aquí en la Alcaldía para quien busca acercarse. En este pueblo hay gente tan solidaria. Yo me sorprendo", ahondó en el programa que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire en YouTube.

Videos e imágenes difundidas en redes sociales han dado muestra de la ayuda brindada por los capitalinos desde los primeros instantes. Una imagen, por ejemplo, ha sido ampliamente difundida: en ella se ve a una adulta mayor con su cuerpo quemado junto a su nieta intacta. La información dada a conocer es que la señora cuidó con su cuerpo a su nieta de la explosión. Alicia Matías Teodoro es el nombre de la abuelita que salvó a su nieta; la señora está en terapia intensiva con quemaduras graves.

Otras grabaciones muestran cómo las personas se volcaron para rescatar a los heridos de la zona de la explosión mediante camillas improvisadas con cobijas o incluso con cubetas de agua para buscar dar alivio a las personas con quemaduras. Las imágenes también han mostrado cómo los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México contaron en todo momento con una amplia participación de la ciudadanía.

Por la noche del miércoles y desde las primeras horas de este jueves, los capitalinos acudieron a los hospitales a donde han sido llevadas las personas lesionadas. Afuera de las instalaciones médicas se han instalado para dar café y alimento, así como repartir agua, papel higiénico y otros productos para ayudar a los familiares de los heridos.

Vecinos han acudido a los hospitales a repartir café y comida. Foto: Redes sociales
Otras personas se han ofrecido a llevar a familiares a buscar a sus seres queridos. Foto: Redes sociales

Otras imágenes muestran a jóvenes ofreciendo su ayuda sin ningún costo para llevar a las familias que buscan a sus seres queridos. “¿Buscas a un familiar? Te llevo de hospital a hospital sin costo?”, decía un cartel. A la par que otras personas han ofrecido conseguir los medicamentos que sean necesarios para las personas que están internadas en los hospitales.

La misma solidaridad la han expresado los cuerpos de urgencias y los de seguridad. Paramédicos de municipios cercanos, por ejemplo, acudieron al lugar para brindar ayuda, mientras que elementos policiales de la capital también han ido a los hospitales para brindar café y comida a las familias de las personas lesionadas.

Fue el caso del personal de Sector Oasis de la SSC que acudió al Hospital General Ignacio Zaragoza, localizado en la Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Telecomunicaciones, en la colonia Cabeza de Juárez, para repartir café, pan, galletas y agua, a los familiares de las personas que reciben atención médica, así como a los médicos, enfermeras y trabajadores del nosocomio.

La explosión de una pipa de gas registrada la tarde del miércoles suma ocho muertos, siete hombres y una mujer, reveló este jueves Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas, 22 en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicados y 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta. Por lo tanto, se tienen 67 personas que continúan hospitalizadas", informó en conferencia de prensa.

