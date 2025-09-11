Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

En distintos eventos públicos, el activista Charlie Kirk manifestó abiertamente su ideología ultraderechista a favor de las armas; así como contra la identidad de género, migrantes y el cambio climático.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Charlie Kirk influyó en los jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos. El miércoles respondía preguntas sobre política transgénero y tiroteos masivos de estudiantes de la Universidad del Valle de Utah cuando fue asesinado a tiros, una manera de morir que concuerda con alguien que defendía las armas y hablaba con naturalidad de “víctimas necesarias”.

Sobre las armas

Era un firme defensor. En un evento organizado en 2023 por TPUSA Faith, una división de Turning Point USA, defendió la Segunda Enmienda como un medio fundamental para “defenderse de un Gobierno tiránico”. Afirmó que sería imposible evitar las muertes por armas de fuego en una sociedad con una ciudadanía armada, pero creía que los beneficios del derecho a poseer armas superaban los costos. “Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios”, dijo.

Charlie Kirk en 2023: “Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente,algunas muertes por armas cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios."

Murió defendiendo lo que más le gustabapic.twitter.com/n0rVJBGV3J — Ibon Perez (@IbonPerezTV) September 10, 2025

Identidad de género

Kirk se apoyaba en los cristianos conservadores que temían la creciente aceptación de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. Criticó los derechos de las personas homosexuales y transgénero, y apoyaba la fusión entre la iglesia y el Estado. Alentó a estudiantes y padres a denunciar a los profesores que sospechan que adoptan lo que algunos de la derecha llaman “ideología de género”.

🟥 KILLED FOR SAYING OUT LOUD WHAT MILLIONS OF AMERICANS THINK.

“Don’t want to have my kid taught the transgender gay lesbian garbage in their school”

—Charlie Kirk 🕯️1993-2025 🕯️ pic.twitter.com/iJjdBoRxDF — MyHolyStyle (@myholystyle) September 11, 2025

Migración

En pocas palabras: odiaba a los migrantes. Odiaba a los mexicanos, negros, cafés, amarillos y a odiaba a todos los que no fueran, como él, blanco. Kirk apoyó la campaña de Trump contra la migración. Solía hablar del “gran reemplazo”, es decir, cuando los migrantes desplazaran a los estadounidenses blancos. Esta teoría, sin fundamento, también afirma que los judíos están orquestando la dilución del poder blanco al supuestamente fomentar la migración masiva. Kirk es ahora señalado como un defensor de Israel y opositor de la idea de un holocausto palestino, pero odiaba judíos. “Las comunidades judías han estado promoviendo contra los blancos exactamente el mismo tipo de odio que, según afirman, quieren que la gente deje de usar contra ellas”, dijo en su podcast, “The Charlie Kirk Show”, en 2023.

"It is true that some of the largest financiers of left-wing/anti-White causes have been jèws" -Charlie Kirk pic.twitter.com/0rYhB8fQrT — White Dude's W's (@WhiteDudesWs) September 11, 2025

Cambio climático

Kirk, como Trump, desestimó con frecuencia las preocupaciones sobre el cambio climático, aun cuando las encuestas mostraban que los jóvenes votantes conservadores priorizaban el tema. Afirmó erróneamente que no había consenso científico sobre el calentamiento global. También rechazó la idea de que el cambio climático representara una amenaza existencial para la humanidad, describiéndolo como “un completo galimatías, un disparate y una tontería” en diciembre de 2024 a los miembros de Turning Point UK, la rama británica de Turning Point USA.