El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 11:01 am

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

Las imágenes granuladas de lo que el FBI describió como una "persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk" muestran a un hombre que lleva una gorra de béisbol, gafas de sol oscuras y una camisa negra de manga larga con una imagen que parece incluir, en parte, una foto de la bandera estadounidense.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk, una señal de que los esfuerzos para identificar a la persona a través de la tecnología de reconocimiento facial no funcionaron, dice The New York Times, y "que los funcionarios ahora necesitan la ayuda del público".

Las imágenes granuladas de lo que el FBI describió como una “persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk” muestran a un hombre que lleva una gorra de béisbol, gafas de sol oscuras y una camisa negra de manga larga con una imagen que parece incluir, en parte, una foto de la bandera estadounidense. La segunda imagen parece mostrar a la misma persona caminando junto a una pared. En una de las fotografías, la persona parece estar subiendo una escalera. La policía declaró anteriormente que tenía un video de una persona que buscaban subiendo una escalera hasta una azotea desde donde se disparó.

El activista político conservador y autor falleció tras recibir un disparo en el escenario durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk estaba discutiendo con un estudiante sobre tiroteos masivos que involucran a personas transgénero cuando recibió el disparo, según videos del ataque. The Wall Street Journal dice que los investigadores encontraron munición con la ideología transgénero y antifascista grabada dentro del rifle. Funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que la investigación aún se encuentra en sus etapas preliminares.

La búsqueda del tirador continúa. El FBI ha arrestado y liberado a dos sospechosos. Kirk, de 31 años, fue una de las figuras más influyentes de la derecha y fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, una poderosa organización juvenil conservadora activa en más de 3500 campus universitarios. Era un popular podcaster y era conocido por presentar los debates en los campus universitarios. Kirk también desempeñó un papel destacado en la campaña de Trump para llegar a los jóvenes votantes durante las elecciones de 2024.

“Los investigadores encontraron municiones grabadas con expresiones de ideología transgénero y antifascista dentro del rifle que las autoridades creen que fue utilizado en el tiroteo fatal de Charlie Kirk, según un boletín interno de la policía y una persona familiarizada con la investigación”, dijo The Wall Street Journal.

El rifle de caza calibre .30, modelo antiguo, fue descubierto en el bosque cercano al lugar del tiroteo del miércoles en la Universidad del Valle de Utah, envuelto en una toalla con un cartucho usado aún en la recámara, según las fuentes. También había tres cartuchos sin usar en el cargador, todos con una inscripción. Los funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que la investigación todavía estaba en sus etapas preliminares y que los investigadores todavía estaban examinando las municiones.

Kirk se encontraba en el escenario discutiendo con un estudiante sobre tiroteos masivos que involucran a personas transgénero cuando fue atacado, según videos del ataque. El estudiante no ha sido identificado públicamente.

El Presidente Donald Trump anunció que otorgaría póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. Trump hizo el anuncio al inicio de su discurso en el Pentágono en conmemoración del 11-S.

“Antes de comenzar, permítanme expresar el horror y el dolor de tantos estadounidenses por el atroz asesinato de Charlie Kirk”, dijo Trump. “Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas. Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos, que son personas fantásticas. Lo extrañamos muchísimo. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que la voz de Charlie y el coraje que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

