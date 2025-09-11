El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 11:01 am

Artículos relacionados

Las nuevas imágenes del FBI muestran a un hombre corriendo sobre el tejado de un edificio de la Universidad del Valle de Utah; se ofrece una una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reveló este jueves un nuevo video del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de extrema derecha que fue asesinado ayer en la Universidad de Utah Valle, Estados Unidos.

"El FBI está publicando un video del tirador que asesinó a Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre de 2025. Tras el tiroteo, el individuo salta desde un tejado y huye del lugar", explicó la agencia en X, antes Twitter.

El FBI sostuvo que las pruebas recolectadas en el tejado incluyen huellas de zapatos, una marca de antebrazo y una huella de palma. "El arma y la munición del tirador fueron recuperadas en una zona boscosa cerca de la universidad", detalló.

Por la mañana, el FBI publicó dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk, una señal de que los esfuerzos para identificar a la persona a través de la tecnología de reconocimiento facial no funcionaron, dice The New York Times, y “que los funcionarios ahora necesitan la ayuda del público”.

Las imágenes granuladas de lo que el FBI describió como una “persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk” muestran a un hombre que lleva una gorra de béisbol, gafas de sol oscuras y una camisa negra de manga larga con una imagen que parece incluir, en parte, una foto de la bandera estadounidense. La segunda imagen parece mostrar a la misma persona caminando junto a una pared. En una de las fotografías, la persona parece estar subiendo una escalera. La Policía declaró anteriormente que tenía un video de una persona que buscaban subiendo una escalera hasta una azotea desde donde se disparó.

El activista político conservador y autor falleció tras recibir un disparo en el escenario durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk estaba discutiendo con un estudiante sobre tiroteos masivos que involucran a personas transgénero cuando recibió el disparo, según videos del ataque. The Wall Street Journal dice que los investigadores encontraron munición con la ideología transgénero y antifascista grabada dentro del rifle. Funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que la investigación aún se encuentra en sus etapas preliminares.

La búsqueda del tirador continúa. El FBI ha arrestado y liberado a dos sospechosos. Kirk, de 31 años, fue una de las figuras más influyentes de la derecha, y fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, una poderosa organización juvenil conservadora activa en más de tres mil 500 campus universitarios. Era un popular podcaster y era conocido por presentar los debates en los campus universitarios. Kirk también desempeñó un papel destacado en la campaña de Trump para llegar a los jóvenes votantes durante las elecciones de 2024.

“Los investigadores encontraron municiones grabadas con expresiones de ideología transgénero y antifascista dentro del rifle que las autoridades creen que fue utilizado en el tiroteo fatal de Charlie Kirk, según un boletín interno de la Policía y una persona familiarizada con la investigación”, dijo The Wall Street Journal.

El rifle de caza calibre .30, modelo antiguo, fue descubierto en el bosque cercano al lugar del tiroteo del miércoles en la Universidad del Valle de Utah, envuelto en una toalla con un cartucho usado aún en la recámara, según las fuentes. También había tres cartuchos sin usar en el cargador, todos con una inscripción. Los funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que la investigación todavía estaba en sus etapas preliminares y que los investigadores todavía estaban examinando las municiones.

Kirk se encontraba en el escenario discutiendo con un estudiante sobre tiroteos masivos que involucran a personas transgénero cuando fue atacado, según videos del ataque. El estudiante no ha sido identificado públicamente.

El Presidente Donald Trump anunció que otorgaría póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. Trump hizo el anuncio al inicio de su discurso en el Pentágono en conmemoración del 11-S.

“Antes de comenzar, permítanme expresar el horror y el dolor de tantos estadounidenses por el atroz asesinato de Charlie Kirk”, declaró Trump. “Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas. Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos, que son personas fantásticas. Lo extrañamos muchísimo. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que la voz de Charlie y el coraje que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Solidaridad

"La fatalidad les ha tocado a algunos que, sin deberla ni temerla, fueron alcanzados por esa bola...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
1

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
3

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
4

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

El día después, La Concordia se debate entre la normalidad y el duelo. Las calles  están abiertas, los camiones circulan, los vendedores ambulantes se instalaron de nuevo. Pero bajo el puente, la memoria persiste.
5

CRÓNICA ¬  Iztapalapa recuerda con dolor los estragos causados por la explosión

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
6

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado.
7

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es hallado culpable por falsear documentos.
8

El exgobernador Roberto Sandoval es declarado culpable por apropiarse de terrenos

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
9

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

10

¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

11

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

La explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, suma ocho muertos.
12

Los muertos por la explosión suben a 8; hay 67 hospitalizados, 22 en estado crítico

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
13

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
14

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
15

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum recibe al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
1

Sheinbaum se reúne con el presidente del BID; banco impulsará el Plan México

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía.
2

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía

3

La nueva SCJN solicita ajuste del presupuesto a la baja; celebra su primera sesión

El día después, La Concordia se debate entre la normalidad y el duelo. Las calles  están abiertas, los camiones circulan, los vendedores ambulantes se instalaron de nuevo. Pero bajo el puente, la memoria persiste.
4

CRÓNICA ¬  Iztapalapa recuerda con dolor los estragos causados por la explosión

Nepal enfrenta caos tras protestas por cierre de redes sociales; deja a 30 muertos
5

VIDEOS ¬ Nepal enfrenta protestas por cierre de redes sociales; hay 30 muertos

6

¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
7

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
8

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

9

¿El 15 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

10

Martha Lidia Pérez es designada nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

11

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Culiacán es la ciudad más peligrosa de México, según una encuesta del Inegi sobre percepción de violencia.
12

ENTREVISTA ¬ Agosto de 2025 fue el más bajo en homicidios en 10 años: Figueroa