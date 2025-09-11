El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado.

Las nuevas imágenes del FBI muestran a un hombre corriendo sobre el tejado de un edificio de la Universidad del Valle de Utah; se ofrece una una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reveló este jueves un nuevo video del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de extrema derecha que fue asesinado ayer en la Universidad de Utah Valle, Estados Unidos.

"El FBI está publicando un video del tirador que asesinó a Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre de 2025. Tras el tiroteo, el individuo salta desde un tejado y huye del lugar", explicó la agencia en X, antes Twitter.

El FBI sostuvo que las pruebas recolectadas en el tejado incluyen huellas de zapatos, una marca de antebrazo y una huella de palma. "El arma y la munición del tirador fueron recuperadas en una zona boscosa cerca de la universidad", detalló.

Por la mañana, el FBI publicó dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk, una señal de que los esfuerzos para identificar a la persona a través de la tecnología de reconocimiento facial no funcionaron, dice The New York Times, y “que los funcionarios ahora necesitan la ayuda del público”.

Las imágenes granuladas de lo que el FBI describió como una “persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk” muestran a un hombre que lleva una gorra de béisbol, gafas de sol oscuras y una camisa negra de manga larga con una imagen que parece incluir, en parte, una foto de la bandera estadounidense. La segunda imagen parece mostrar a la misma persona caminando junto a una pared. En una de las fotografías, la persona parece estar subiendo una escalera. La Policía declaró anteriormente que tenía un video de una persona que buscaban subiendo una escalera hasta una azotea desde donde se disparó.

El activista político conservador y autor falleció tras recibir un disparo en el escenario durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk estaba discutiendo con un estudiante sobre tiroteos masivos que involucran a personas transgénero cuando recibió el disparo, según videos del ataque. The Wall Street Journal dice que los investigadores encontraron munición con la ideología transgénero y antifascista grabada dentro del rifle. Funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que la investigación aún se encuentra en sus etapas preliminares.

La búsqueda del tirador continúa. El FBI ha arrestado y liberado a dos sospechosos. Kirk, de 31 años, fue una de las figuras más influyentes de la derecha, y fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, una poderosa organización juvenil conservadora activa en más de tres mil 500 campus universitarios. Era un popular podcaster y era conocido por presentar los debates en los campus universitarios. Kirk también desempeñó un papel destacado en la campaña de Trump para llegar a los jóvenes votantes durante las elecciones de 2024.

“Los investigadores encontraron municiones grabadas con expresiones de ideología transgénero y antifascista dentro del rifle que las autoridades creen que fue utilizado en el tiroteo fatal de Charlie Kirk, según un boletín interno de la Policía y una persona familiarizada con la investigación”, dijo The Wall Street Journal.

El rifle de caza calibre .30, modelo antiguo, fue descubierto en el bosque cercano al lugar del tiroteo del miércoles en la Universidad del Valle de Utah, envuelto en una toalla con un cartucho usado aún en la recámara, según las fuentes. También había tres cartuchos sin usar en el cargador, todos con una inscripción. Los funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que la investigación todavía estaba en sus etapas preliminares y que los investigadores todavía estaban examinando las municiones.

Kirk se encontraba en el escenario discutiendo con un estudiante sobre tiroteos masivos que involucran a personas transgénero cuando fue atacado, según videos del ataque. El estudiante no ha sido identificado públicamente.

El Presidente Donald Trump anunció que otorgaría póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. Trump hizo el anuncio al inicio de su discurso en el Pentágono en conmemoración del 11-S.