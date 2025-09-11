VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 2:57 pm

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, una estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Un celular dañado por el fuego permitió que personal de Protección Civil de la Ciudad de México (CdMx) brindara información a los familiares de Ana Daniela, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que resultó herida tras la explosión de una pipa de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El hallazgo se realizó entre las pertenencias que quedaron calcinadas después del estallido, entre ellas, el celular de la joven que, a pesar de los daños, seguía recibiendo llamadas. Este primer enlace permitió a los padres tener datos sobre las pertenencias de su hija y la confirmación de que había estado en el sitio afectado por la explosión.

De acuerdo con los reportes, el funcionario que respondió el aparato fue Francisco Bucio, integrante de Protección Civil de la capital, quien se encontraba laborando en la zona.

Durante la comunicación, el rescatista explicó que el dispositivo estaba en mal estado, pero aún funcionaba para contestar, por lo que tomó los datos del familiar y se comprometió a verificar en hospitales cercanos la condición de la estudiante.

“Voy al hospital Morelos, está cerca. Checaré cuántos lesionados hay y si ella está entre ellos, te aviso”, le aseguró Bucio al padre de la joven tras el accidente de ayer.

Posteriormente, el mismo elemento atendió otra llamada en el celular, esta vez de la madre de Ana Daniela, quien buscaba información sobre lo ocurrido. El integrante de Protección Civil dio a conocer que ya se había comunicado con el padre y aseguró que todavía no se confirmaba en qué hospital estaba internada la joven.

“Hubo un incidente, el celular está junto a sus pertenencias, credenciales de la universidad. Hay varios lesionados, pero no sabemos aún dónde está ella”, indicó.

¿Qué ocurrió en Iztapalapa?

La tarde de ayer se registró una explosión en la Alcaldía Iztapalapa, luego de que una pipa de gas se volcara sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. El percance provocó un incendio que se extendió varios metros a la redonda, con afectaciones a vehículos y personas que circulaban en la zona.

Hasta el momento, se han contabilizado ocho muertos, siete hombres y una mujer, reveló hoy Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CdMx.

A raíz de los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ya investiga el caso en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) para determinar las causas del incidente y si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

También indicó que su personal permanece en los hospitales, ofreciendo atención integral que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital.

Sin embargo, familiares y compañeros de la UNAM esperan noticias sobre Ana Daniela, cuyo paradero exacto y condición médica continúan sin confirmarse oficialmente.

