México no quiere conflicto con China por aranceles; no tienen que ver con EU: Claudia

La implementación de nuevos aranceles a productos provenientes de China y otros países de Asia no tendrá un impacto inflacionario, afirmó la Presidenta Sheinbaum.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este jueves que la aplicación de nuevos aranceles a importaciones de productos provenientes de China y otros países de Asia sea una medida derivada de las tarifas impuestas por Estados Unidos (EU) y afirmó que su Gobierno no busca tener conflictos con otros países.

"Estamos hablando con los embajadores aquí en México. No queremos ningún conflicto con ningún país, con el Embajador de China en México, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó el miércoles que el Gobierno de México tiene la intención de elevar los aranceles hasta un 50 por ciento a los automóviles, autopartes, textiles y otros productos provenientes de países con los que no existe un acuerdo comercial.

La Presidenta Sheinbaum recalcó que la imposición de nuevos aranceles a productos provenientes de China no es una acción relacionada con las tarifas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos a importaciones mexicanas, sino una medida que forma parte del Plan México para fortalecer la economía mexicana.