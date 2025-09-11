Isaac del Toro saca de nuevo la casta y se adueña de la Coppa Sabatini en Italia

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este jueves la Coppa Sabatini en Italia tras recorrer 197.6 kilómetros.

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El ciclismo mexicano celebró este jueves una nueva victoria de su máxima promesa. Isaac del Toro, corredor del equipo UAE Team Emirates, se impuso con autoridad en la edición 2025 de la Coppa Sabatini, disputada en la región de Toscana, con un tiempo de cuatro horas, 46 minutos y 56 segundos tras recorrer 197.6 kilómetros.

El joven de 21 años no dejó dudas sobre su nivel al lanzar un ataque certero a falta de seis kilómetros para la meta. Su ofensiva resultó imparable para el resto del pelotón, y cruzó la línea de llegada en solitario. El francés Benjamin Thomas (Cofidis) y el británico Ben Granger (Mig.K Vis) completaron el podio, llegando a cinco y ocho segundos del mexicano, respectivamente.

Con esta victoria, Del Toro suma ya 15 triunfos como profesional, consolidando un 2025 de ensueño. Entre sus logros más destacados del año se encuentran la victoria general en la Vuelta a Burgos, tres etapas en el Tour de Austria y una memorable jornada en el Giro de Italia, lo que lo ha catapultado al sexto puesto en el ranking mundial de ciclismo.

“Fue una carrera muy táctica, pero me sentí fuerte y supe cuándo atacar. Estoy muy feliz por este triunfo y por representar a México en lo más alto”, declaró Del Toro al finalizar la competencia. Del Toro se consolida como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo internacional y un orgullo del deporte mexicano.

El ciclista oriundo de Ensenada, Baja California, no tiene descanso. Este domingo 14 de septiembre volverá a la acción en el exigente Trofeo Matteotti, otra prueba del calendario italiano. Además, se prepara para representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda. El 2025 está resultando inolvidable para "El Torito".

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.