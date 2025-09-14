CLOSE UP ¬ Kim Jong Un: el camarada de los cohetes, lujos, el basquet... y las purgas

Kim Jong Un es sin duda un personaje enigmático. Hasta antes de heredar el poder de su padre Kim Jong il, quien a su vez lo heredó de su padre Kim Song Il, no se conocía prácticamente nada sobre Kim Jong Un.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Kim Jong Un, el líder supremo de Corea de Norte, es sin duda un personaje enigmático. Asumió el poder en 2011 cuando falleció su padre, Kim Jong-il quien estuvo al frente del país asiático por 17 años.

Kim gobierna Corea del Norte como un estado totalitario, y su liderazgo ha seguido el mismo culto a la personalidad que su padre y su abuelo, Kim Il-sung, fundador y primer líder supremo del país. Si bien muchos dentro y fuera de Corea del Norte dudaron de que pudiera mantener la continuidad del régimen, sus métodos brutales y las purgas contra cualquier opositor lo han consolidado.

El despiadado líder supremo

Naoko Aoki, investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad de Maryland, expuso en 2021, al cumplirse una década del Gobierno de Kim Jong Un cómo una característica del estilo de liderazgo de Kim Jong Un es su franqueza, incluso en lo que respecta a su crueldad.

En 2013 ejecutó a su tío Jang Song Thaek, un miembro del círculo íntimo del líder, casado con la hermana de su papá y condenado por traición. Se trato de un hecho inusual no solo por su brutalidad, sino también por su carácter público. Los detalles del juicio se publicaron en los medios estatales norcoreanos poco después de su celebración, con una fotografía de Jang humillado.

Años después, en 2017, dos mujeres manipuladas por agentes norcoreanos asesinaron a Kim Jong-nam, hermanastro del líder, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, con un agente químico llamado VX. El asesinato de Kim Jong Nam no fue publicitado en Corea del Norte: los medios oficiales informaron que un ciudadano norcoreano murió en Malasia de un ataque cardíaco y que los surcoreanos estaban difundiendo rumores de que la causa fue un envenenamiento.

La muestra de su brutalidad y fuerza no solo ha sido hacia dentro.

Naoko Aoki expone cómo Corea del Norte, bajo el mando de Kim Jong-un, ha realizado más de 120 pruebas de misiles, en comparación con las aproximadamente 30 pruebas realizadas por su padre y su abuelo.

Al mismo tiempo, ahonda, Kim Jong Un también cuida su imagen. Se ha esforzado por ser visto como un líder que se preocupa por su pueblo y dedica tiempo a él. Reanudó un discurso anual de Año Nuevo para explicar sus políticas y animar a su pueblo, una tradición iniciada por su extrovertido abuelo, pero evitada por su introvertido padre.

El joven Kim sigue apareciendo en fotografías de los medios estatales, sonriendo ampliamente, abrazando a niños o rodeado de soldados. En esta ocasión, se asemeja a su abuelo, pero no a su padre, quien no solía ser fotografiado en situaciones que implican contacto físico con ciudadanos norcoreanos comunes.

Al mismo tiempo ha buscado consolidar su liderazgo hacia afuera. Logró lo que ni su padre y abuelo pudieron. En 2018 se reunió con Donald Trump en una cumbre en Singapur y un año después recibió al Presidente estadounidense en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas. Kim elogió a Trump por ser el primer Presidente de Estados Unidos en visitar Corea del Norte, diciendo que se trataba de un "acto valiente y decidido".

Más recientemente, Kim Jong Un acudió a Pekín, con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde posó junto al Presidente chino Xi Jinping y al Presidente ruso Vladimir Putin. En esta visita lo acompañó su hija, su posible sucesora. Kim Ju-ae.

Ahí, Kim Jong Un afirmó que su país “apoyaría plenamente” al ejército ruso como un “deber fraternal”, y el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó de “especiales” las relaciones entre ambos países.

En tanto, en otro encuentro, Xi destacó la “amistad tradicional” entre China y Corea del Norte y se comprometió a consolidar y fortalecer las relaciones. “Esta posición no cambiará, independientemente de cómo evolucione la situación internacional”, le dijo Xi a Kim.

Se trató de su primera visita a China en seis años, tras la cual se ha hablado sobre el nuevo orden mundial, particularmente por la imagen que dejó ver a Xi Jinping y a Putin junto a Kim Jong Un.

El misterioso Kim Jong Un

Kim Jong Un es sin duda un personaje enigmático. Hasta antes de heredar el poder de su padre Kim Jong il, quien a su vez lo heredó de su padre Kim Song Il, no se conocía prácticamente nada sobre Kim Jong Un. “Todo sobre Kim Jong Un está rodeado de misterio, ya sea su foto, su fecha de nacimiento o su cargo”, escribió en 2008, dos años antes de asumir el poder, un diario de Corea del Sur.

Como todo en Corea del Norte, un país gobernado desde hace 77 años por los Kim, más tiempo que los 69 años que duró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ha establecido una serie de mitos en torno a sus gobernantes que los exponen como una clase de seres divinos. En ese sentido, la periodista Anna Fifield expone en The Great Successor, cómo una biografía oficial, titulada "La infancia del amado y respetado líder, Kim Jong Un", difundida entre la población afirmaba que tenía oído absoluto, que podía montar los caballos más salvajes a los seis años y que, con solo nueve años, había vencido dos veces a un campeón europeo de carreras de lanchas motoras que estaba de visita.

El texto fue retirado tras circular críticas susurrantes de que "distorsionaba y exageraba" los primeros años del líder, de quien también se decía que desde los tres años había aprendido a disparar un arma.

Kim Jong Un nació el 8 de enero de 1984, como han confirmado familiares del norcoreano a la prensa de occidente. No obstante, dentro del país se maneja la fecha de 1982 “para crear simetría con la de su abuelo, nacido en 1912, y la de su padre, cuya fecha de nacimiento se trasladó oficialmente de 1941 a 1942”, según indica la periodista Anna Fifield.

Cuando Jong Un nació su abuelo había gobernado la República Popular Democrática de Corea durante 36 años y era llamado, el Sol de la Nación y el Brillante Comandante Siempre Victorioso Kim Il Sung. El padre de Jong Un, Kim Jong Il era un hombre obsesionado con el cine y a punto de cumplir cuarenta y dos años, había sido designado heredero del régimen y ya se preparaba para convertirse en el Querido Líder, el Glorioso General que Descendió del Cielo y la Estrella Guía del Siglo XXI, de acuerdo con la narrativa del régimen.

Kim Jong Un prácticamente creció rodeado con lujos mientras el resto de los niños del país enfrentaban carencias y hambruna. “En la década de 1990, mientras los niños norcoreanos comían semillas para alimentarse, Kim Jong Un disfrutaba del sushi y veía películas de acción. Desarrolló una pasión por el baloncesto y volaba a París para visitar Eurodisney”, refiere la extensa biografía escrita por Fifield.

Hasta antes de 2009, cuando cumplió veinticinco años y fue presentado formalmente a la élite norcoreana como sucesor de su padre, era prácticamente nada lo que se sabía sobre él. No obstante, nueva información, particularmente de parientes y empleados del círculo cercano de los Kim que salieron del país, han dado más pistas en los últimos años como el hecho de que fue designado sucesor a los 8 años, mucho antes de lo que se pensaba.

Kim Jong es el hijo varón más pequeño de Kim Jong Il. Su madre, una coreana nacida en Japón, fue la tercera pareja de Jong Il. Su hermano mayor, quien por muchos años fue visto como el heredero, era Kim Jong Nam, caído en desgracia, según los reportes, luego haber sido ubicado al ingresar a Disney Tokio con un pasaporte falso, pero principalmente por las críticas que lanzó contra el régimen y que le costó la vida el 13 de febrero de 2017 en un ataque en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Malasia con un agente nervioso llamado VX que le colocaron en el rostro dos mujeres que se cree fueron enviadas por Kim Jong Un.

Con su otro hermano Kim Jong Chol comparte la misma madre, una hermosa joven bailarina llamada Ko Yong Hui, de etnia coreana pero nacida en Japón, con quien Kim Jong Il tuvo tres hijos: Jong Chol y Jong Un, niños nacidos en 1981 y 1984 respectivamente, y en 1988, Yo Jong, una niña.

Kim Jong Chol es descrito como tranquilo e introvertido, según sus compañeros de clase en Suiza. Kenji Fujimoto, el chef de sushi japonés que pasó años cortando pescado para la familia real y que escribió un libro sobre esos años, ha dicho que Kim Jong Chol nunca mostró ambición alguna. Fue Fujimoto quien había informado que Kim Jong Il designó a su tercer hijo, Kim Jong Un, como su sucesor.

Aunque la adolescencia de Kim Jong Un coincidió con la hambruna nacional, no experimentó ninguna de sus privaciones y probablemente nunca vio en persona el sufrimiento de sus compatriotas norcoreanos. En cambio, creció en recintos amurallados con puertas de hierro de cuatro metros y medio de altura o recluidos en el complejo frente al mar en Wonsan, donde la vida era puro lujo. Había televisores Sony, computadoras y videojuegos para que pudieran jugar a Super Mario. Había máquinas de pinball y pianos de cola, Yamahas y Steinway, en cada casa.

Los niños tenían enormes salas de juegos llenas de más juguetes que cualquier juguetería europea. Había montañas de Lego y Playmobil; cajas de rompecabezas, más de las que jamás podrían abrir; y pistolas de plástico con balas sorprendentemente realistas. Había todo tipo de juguetes de cuatro ruedas imaginables, pero Kim Jong Un también tenía un vehículo y un arma de verdad: un coche que su padre había modificado especialmente para que el niño pudiera conducirlo a los siete años y una pistola Colt .45 que llevaba en la cadera a los once.

El pasado 20 de febrero ,Cheong Seong-chang, director del Centro de Estrategia para la Península Coreana del Instituto Sejong, publicó el libro “Lo que no sabemos sobre Kim Jong-un: Su política y estrategia” para el que entrevistó a la tía materna de Kim y a su esposo, Ko Yong-suk y Ri Gang, quienes desertaron a Estados Unidos en 1998. Según sus testimonios, el joven dictador fue designado sucesor de Kim Jong-il en su octavo cumpleaños.

“Kim Jong-un fue nombrado oficialmente sucesor el 8 de enero de 1992. Solo unos diez colaboradores cercanos que asistieron a un banquete lo sabían”, declaró Cheong. “Para 1995, las autoridades del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (el principal órgano decisorio) conocían la existencia del joven sucesor”.

Cheong también argumentó que el líder norcoreano no tiene un hijo, rechazando los informes del Servicio de Inteligencia Nacional que decían que el hijo de Kim nació en 2010. Por el contrario, sostuvo que la primogénita de Kim Jong-un es Ju-ae, quien lo ha acompañado a pruebas de misiles y desfiles militares.

Es muy probable que sea su sucesora. Nació en 2013, y se cree que su hermana menor también es una niña nacida en 2017, dijo, añadiendo que obtuvo esta información de Joseph Terwilliger, profesor de neurobiología en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, quien acompañó al exjugador de baloncesto Dennis Rodman en sus visitas a Corea del Norte. Cheong también dijo que Kim la está trayendo al ojo público a una edad tan temprana para que la gente y los potenciales rivales estén más acostumbrados a la idea de que ella lidere el país, la primera mujer después de tres generaciones de hombres.

Cheong también dijo que el “mayor enemigo” de Kim es su salud. Dijo que pesa más de 140 kilogramos e indicó que sus fuentes le han dicho que se queda despierto hasta las 5 de la mañana navegando por sitios web militares mientras come bocadillos nocturnos.

El ascenso de Kim Jong Un

En 2009, Andrew Higgins publicó en The Washington Post cómo en agosto de 1998, cuando la hambruna alcanzó su punto álgido en Corea del Norte, un tímido adolescente fue inscrito en una escuela pública suiza. Llegó con un nombre falso, con una colección de tenis Nike de primera calidad y una pasión por el baloncesto estadounidense.

Cada par costaba más de 200 dólares, al menos cuatro veces el salario mensual promedio en la República Popular Democrática de Corea , donde aproximadamente un millón de personas murieron a causa de la escasez de alimentos a mediados y finales de la década de 1990, expone el diario estadounidense.

Kim Jong Un era conocido como "Pak Un" por sus profesores de una escuela estatal de habla alemana. Estaba registrado ante las autoridades suizas como hijo de un empleado de la embajada de Corea del Norte en la cercana ciudad de Berna, capital de Suiza, según Ueli Studer, director de educación en la administración local.

Aunque era generalmente callado en clase y a veces reservado, sobre todo con las chicas, Pak Un mostraba una personalidad diferente en la cancha de baloncesto, recordaron antiguos amigos. Se unió a un grupo de chicos, en su mayoría inmigrantes, que compartían su pasión por la NBA.

A Pak Un también le gustaban las películas de acción con combates cuerpo a cuerpo, en particular las protagonizadas por la estrella de kung fu de Hong Kong, Jackie Chan, y jugaba a videojuegos de combate en una PlayStation de Sony.

Pak Un tenía escaso interés por la política y nunca se desahogó públicamente contra los estadounidenses. En cambio, veneraba a las estrellas del baloncesto estadounidense. Pasaba horas haciendo meticulosos dibujos a lápiz de la superestrella de los Chicago Bulls, Michael Jordan.

Mostraba con orgullo fotografías suyas junto a Toni Kukoc, de los Chicago Bulls, y Kobe Bryant, de los Los Angeles Lakers.

Un día simplemente dejó de asistir a la escuela.

La periodista Anna Fifield relata que un día, alrededor de la Pascua de 2001, a solo un par de meses de terminar noveno grado, Kim le dijo a uno de sus amigos más cercanos que su padre le había ordenado regresar a Corea del Norte y que se iría pronto. Así, sin más, se fue.

De vuelta a Corea del Norte, Kim Jong Un ingresó a la Universidad Militar Kim Il Sung, el equivalente norcoreano de West Point y comenzó a estudiar liderazgo militar orientado al juche, la idea de que Corea del Norte podía actuar sola para defenderse. A los 22 años se graduó con honores.

Fue entonces que Kim Jong Il, su padre, informó a los altos funcionarios del Partido de los Trabajadores el 8 de enero de 2009 —el vigésimo quinto cumpleaños de Kim Jong Un— que había elegido a su hijo menor como sucesor.

Con solo 25 años, Kim Jong Un era prácticamente un niño en un entorno político donde aún había militares octogenarios de tiempos de su abuelo que aún ocupaban puestos de poder.

Mientras Kim Il Sung dedicó un cuarto de siglo a consolidar su poder y dedicó 20 años a allanar el camino para que su hijo lo sucediera. De esta manera Kim Jong Il ascendió en el partido durante la década de 1970 y fue su heredero forzoso desde 1974. Así, cuando Kim Il Sung falleció en 1994, el régimen tuvo tiempo de sobra para hacerse a la idea de que su hijo, que entonces tenía 52 años, tomaría el poder.

Sin embargo, expone Anna Fifield, Kim Jong Il no había empezado a preparar el sistema para que su hijo continuara el negocio familiar. Un derrame cerebral de Kim cambió sus previsiones de futuro e impulsó a su círculo íntimo a la acción. Fue así que a partir de 2009, Kim Jong Un ascendió rápidamente a través de una serie de puestos civiles y militares cada vez más poderosos.

Al mismo tiempo los norcoreanos empezaron a oír hablar del "Camarada Líder" y los medios estatales comenzaron a hablar de "un momento histórico de transición". Fue solo después de esto que el nombre de Kim Jong Un empezó a aparecer con carteles por todas partes que proclamaban al Camarada Kim Jong Un, sucesor del linaje Paektu, como "la gloria de nuestro pueblo".

“La versión oficial lo describía como un "camarada brillante" y un "joven general", una "estrella del alba que iluminaba a toda la nación". El régimen norcoreano envió un folleto a todas las unidades del Ejército Popular de Corea titulado "El material para enseñar la grandeza del respetado camarada general Kim Jong Un". Entre las supuestas grandes hazañas que enumeraba se encontraba que, a los tres años, Kim Jong Un disparaba un arma y le daba a una bombilla a cien metros de distancia”, escribe Fifield.

Y ahonda: “Otra versión de esta historia lo situaba en un blanco diez veces en diez segundos. A los ocho años, no solo podía conducir un camión, sino que lo conducía a ciento treinta kilómetros por hora. Además, lo sabía todo sobre el ejército, la marina o la fuerza aérea. Era difícil de digerir incluso en Corea del Norte”.

Durante 2009, la constitución norcoreana fue revisada para fortalecer aún más el poder del líder supremo del país y dejar claro que las fuerzas armadas debían velar por el "núcleo de la revolución", es decir la familia Kim. Según informes citados en la biografía que escribe Fifield, a Kim Jong-un se le otorgó un puesto en la Comisión de Defensa Nacional. El Ejército Popular de Corea ya no se conocía como las "fuerzas armadas de Kim Jong-il", sino como las "fuerzas armadas de Kim Jong-un".

La promesa de Kim Jong-un a los generales de que continuaría la revolución se imprimió en los panfletos y se distribuyó a todas las unidades del Ejército Popular de Corea.

A la muerte de su padre el 17 de diciembre, Kim Jong Un asumió el poder como líder supremo de la República Popular Democrática de Corea el 29 de diciembre de 2011. Si bien muchos dentro y fuera de Corea del Norte dudaron de poder mantener la continuidad del régimen sus métodos brutales y las purgas contra cualquier opositor lo han consolidado desde hace más de una década en el poder.