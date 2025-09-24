El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que depende del Poder Ejecutivo y la única que quedó fuera de la Reforma Judicial, acumula acusaciones de violencia laboral y despidos injustificados, como ha consignado SinEmbargo. Información de la Plataforma Nacional de Transparencia destaca cómo de 30 denuncias por hostigamiento contra magistrados no hubo sanciones.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- De 30 denuncias por violencia laboral que servidores públicos presentaron, de 2020 a 2025, contra magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sólo en dos se determinó la existencia de actos u omisiones, aunque en ninguno de los casos se sancionó a los funcionarios responsables. En contraparte, en el mismo periodo se registraron 45 juicios laborales en los que los trabajadores del Tribunal invocaron la figura de “despido injustificado”.

SinEmbargo ha consignado este tipo de prácticas en el TFJA, instancia que depende del Poder Ejecutivo y la única que quedó fuera de la Reforma Judicial. Este 23 de septiembre, se dio a conocer una denuncia por acoso y violencia laboral que exhibe cómo las quejas por estas prácticas alcanzan a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de ese organismo.

Se trata de una denuncia presentada en octubre de 2024 contra el Magistrado Julio Ángel Sabines Chesterking por parte de la Secretaria adjunta de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior que él preside. En ella, la funcionaria exhibió humillaciones públicas, hostigamiento y violencia laboral. La Junta de Gobierno y Administración del tribunal concluyó y archivó en marzo de este año la investigación sin sanciones contra el Magistrado.

Desde julio pasado se reveló cómo el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad y violencia contra los trabajadores así como de permitir hostigamiento laboral y de proteger a sus magistrados, como fueron los casos de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Gerardo Brizuela Gaytán. Al primero se le señaló por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo, y al segundo por actos de violencia laboral, hostigamiento y despido injustificado hacia una trabajadora.

Una fuente cercana a los casos explicó que la Junta de Gobierno, quien se encarga de dar seguimiento y resolución a las denuncias, mantiene un patrón de conducta que tiende a dejar en el olvido los casos, pues asegura que una vez que se presenta una queja en contra de un Magistrado o por actos de corrupción, le inician un procedimiento de responsabilidad a quien presenta la denuncia.

Desde el pasado 2 de julio, se consignó una denuncia que daba cuenta cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

En ese entonces se dio a conocer una denuncia por violencia laboral que presentó el pasado 15 de junio la Secretaria de Acuerdos Karla Yolanda Cuevas Morales en la que exhibió a la Magistrada Yolanda García Medina, ligada a Felipe Calderón, de haberla sometido a violencia laboral, amenazas y difamación que en un inicio se materializaron con el levantamiento de actas administrativas, pero que escalaron en la exigencia de que firmara un documento para que le fuera reducido su salario, aún cuando esto contraviene las propias reglas del Tribunal.

A estos casos se suman a la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que dos solicitudes evidencian al TFJA, órgano encargado de resolver litigios en materia administrativa y fiscal, por acumular, en los últimos cinco años, 30 denuncias de hostigamiento y violencia laboral contra magistrados de las que sólo dos han sido resueltas, así como los despidos injustificados a más de una decena de secretarios de acuerdos bajo la justificación de una supuesta “pérdida de confianza”.

En la respuesta a la solicitud de información con número de folio 340029600031825, que la PNT turnó a la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, se señaló que los archivos de la Dirección de Denuncias de la Secretaría Técnica de ese Tribunal “se tiene registro de denuncias administrativas cuyos hechos, actos u omisiones consisten en violencia laboral atribuida a personas Magistradas y Secretarías de Acuerdos en funciones por Ministerio de Ley”.

En este sentido, detalló que de 2020 a 2025, tienen un total de 30 denuncias por violencia laboral que fueron presentadas por los servidores públicos en contra de superiores jerárquicos (magistrados), de las cuales cuatro se encuentran en trámite; 24 fueron concluidas mediante “acuerdo de conclusión y archivo del expediente”, por lo que tras este acuerdo, los casos fueron cerrados y los magistrados continuaron laborando sin ninguna sanción.

Sólo en dos de las denuncias se determinó la existencia de actos u omisiones, no obstante, no hubo sanciones contra los magistrados responsables, debido a que los hechos se calificaron como conducta no grave. Esto significa que la autoridad substanciadora, aunque resolvió la existencia de actos y omisiones por parte de magistrados del TFJA, no implementó ninguna sanción contra ellos, debido a que calificó las faltas administrativas como no graves.

Por otra parte, en la respuesta a la solicitud de información con número de folio 340029600031925, que la PNT turnó a la Dirección General de Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera y la Unidad de Asuntos Jurídicos, se detalló que no tienen registro de personas servidoras públicas a las que hayan dado de baja por “Despido”, sin embargo, confirmó que sí cuentan con 12 bajas de personal registradas bajo el motivo ‘Perdida de confianza” entre 2020 y 2025.

De estas bajas, una tuvo lugar en 2020; cuatro en 2021: dos en 2022; otras dos en 2024; y tres más en 2025. Además, este mismo periodo se registraron 99 bajas de personal bajo el motivo de “Termino de nombramiento”. En 2020 se registraron tres de éstas; en 2021, 41 de estas bajas; en 2022, hubo 31; en 2023, se registraron siete; en 2024, hubo siete; y en lo que va de este 2025, se registraron 10 bajas por el motivo de “Termino de nombramiento”.

La Unidad de Asuntos Jurídicos del TFJA enfatizó en su respuesta que el término “despido injustificado” es sólo “una manifestación unilateral” del demandante, que no acredita por sí misma que haya existido tal falta laboral, ya que sólo la autoridad jurisdiccional cuenta con la debida competencia de determinar si existió o no el “despido injustificado”. En este sentido, agregó, que de 2020 a 2025, se registraron 45 juicios laborales en los que el acusador invocó la figura de “despido injustificado”.

“Primeramente, se precisa que la acción de despido injustificado constituye una manifestación unilateral de la parte actora en los juicios laborales; sin embargo, dicha invocación no acredita “per se” la existencia del despido alegado, siendo únicamente la autoridad jurisdiccional competente quien, mediante la emisión del laudo improcedente de tal figura jurídica”, indicó en su respuesta publicada en la PNT.

También señaló que en los archivos de esa entidad, tampoco existe una condena firme que obligue al TFJE a reinstalar a los servidores públicos que fueron despedidos. “Es de señalar que durante el periodo comprendido de 2020 a 2025, se tiene registro de 45 juicios laborales en los que la parte actora invocó la figura de “despido injustificado” (…) hago de su conocimiento que después de revisar la información que obra en los archivos de esta Unidad, no existe alguna condena firme que obligue a la reinstalación (sic)”, añadió Unidad de Asuntos Jurídicos del TFJA.