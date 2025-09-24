El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Nora Gaspar Reséndiz

24/09/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que depende del Poder Ejecutivo y la única que quedó fuera de la Reforma Judicial, acumula acusaciones de violencia laboral y despidos injustificados, como ha consignado SinEmbargo. Información de la Plataforma Nacional de Transparencia destaca cómo de 30 denuncias por hostigamiento contra magistrados no hubo sanciones.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- De 30 denuncias por violencia laboral que servidores públicos presentaron, de 2020 a 2025, contra magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sólo en dos se determinó la existencia de actos u omisiones, aunque en ninguno de los casos se sancionó a los funcionarios responsables. En contraparte, en el mismo periodo se registraron 45 juicios laborales en los que los trabajadores del Tribunal invocaron la figura de “despido injustificado”.

SinEmbargo ha consignado este tipo de prácticas en el TFJA, instancia que depende del Poder Ejecutivo y la única que quedó fuera de la Reforma Judicial. Este 23 de septiembre, se dio a conocer una denuncia por acoso y violencia laboral que exhibe cómo las quejas por estas prácticas alcanzan a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de ese organismo.

Se trata de una denuncia presentada en octubre de 2024 contra el Magistrado Julio Ángel Sabines Chesterking por parte de la Secretaria adjunta de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior que él preside. En ella, la funcionaria exhibió humillaciones públicas, hostigamiento y violencia laboral. La Junta de Gobierno y Administración del tribunal concluyó y archivó en marzo de este año la investigación sin sanciones contra el Magistrado.

Prácticas de la Corte se repiten en el Tribunal: Sheinbaum.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sigue bajo control de grupos políticos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones... Foto: TFJA.

Desde julio pasado se reveló cómo el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad y violencia contra los trabajadores así como de permitir hostigamiento laboral y de proteger a sus magistrados, como fueron los casos de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Gerardo Brizuela Gaytán. Al primero se le señaló por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo, y al segundo por actos de violencia laboral, hostigamiento y despido injustificado hacia una trabajadora.

Una fuente cercana a los casos explicó que la Junta de Gobierno, quien se encarga de dar seguimiento y resolución a las denuncias, mantiene un patrón de conducta que tiende a dejar en el olvido los casos, pues asegura que una vez que se presenta una queja en contra de un Magistrado o por actos de corrupción, le inician un procedimiento de responsabilidad a quien presenta la denuncia.

Desde el pasado 2 de julio, se consignó una denuncia que daba cuenta cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

En ese entonces se dio a conocer una denuncia por violencia laboral que presentó el pasado 15 de junio la Secretaria de Acuerdos Karla Yolanda Cuevas Morales en la que exhibió a la Magistrada Yolanda García Medina, ligada a Felipe Calderón, de haberla sometido a violencia laboral, amenazas y difamación que en un inicio se materializaron con el levantamiento de actas administrativas, pero que escalaron en la exigencia de que firmara un documento para que le fuera reducido su salario, aún cuando esto contraviene las propias reglas del Tribunal.

A estos casos se suman a la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que dos solicitudes evidencian al TFJA, órgano encargado de resolver litigios en materia administrativa y fiscal, por acumular, en los últimos cinco años, 30 denuncias de hostigamiento y violencia laboral contra magistrados de las que sólo dos han sido resueltas, así como los despidos injustificados a más de una decena de secretarios de acuerdos bajo la justificación de una supuesta “pérdida de confianza”.

En la respuesta a la solicitud de información con número de folio 340029600031825, que la PNT turnó a la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, se señaló que los archivos de la Dirección de Denuncias de la Secretaría Técnica de ese Tribunal “se tiene registro de denuncias administrativas cuyos hechos, actos u omisiones consisten en violencia laboral atribuida a personas Magistradas y Secretarías de Acuerdos en funciones por Ministerio de Ley”.

En este sentido, detalló que de 2020 a 2025, tienen un total de 30 denuncias por violencia laboral que fueron presentadas por los servidores públicos en contra de superiores jerárquicos (magistrados), de las cuales cuatro se encuentran en trámite; 24 fueron concluidas mediante “acuerdo de conclusión y archivo del expediente”, por lo que tras este acuerdo, los casos fueron cerrados y los magistrados continuaron laborando sin ninguna sanción.

340029600031825 RESPUESTA

Sólo en dos de las denuncias se determinó la existencia de actos u omisiones, no obstante, no hubo sanciones contra los magistrados responsables, debido a que los hechos se calificaron como conducta no grave. Esto significa que la autoridad substanciadora, aunque resolvió la existencia de actos y omisiones por parte de magistrados del TFJA, no implementó ninguna sanción contra ellos, debido a que calificó las faltas administrativas como no graves.

El Magistrado Rafael Anzures Uribe fue funcionario con Calderón. Foto: TFJA.

Por otra parte, en la respuesta a la solicitud de información con número de folio 340029600031925, que la PNT turnó a la Dirección General de Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera y la Unidad de Asuntos Jurídicos, se detalló que no tienen registro de personas servidoras públicas a las que hayan dado de baja por “Despido”, sin embargo, confirmó que sí cuentan con 12 bajas de personal registradas bajo el motivo ‘Perdida de confianza” entre 2020 y 2025.

De estas bajas, una tuvo lugar en 2020; cuatro en 2021: dos en 2022; otras dos en 2024; y tres más en 2025. Además, este mismo periodo se registraron 99 bajas de personal bajo el motivo de “Termino de nombramiento”. En 2020 se registraron tres de éstas; en 2021, 41 de estas bajas; en 2022, hubo 31; en 2023, se registraron siete; en 2024, hubo siete; y en lo que va de este 2025, se registraron 10 bajas por el motivo de “Termino de nombramiento”.

340029600031925 RESPUESTA

La Unidad de Asuntos Jurídicos del TFJA enfatizó en su respuesta que el término “despido injustificado” es sólo “una manifestación unilateral” del demandante, que no acredita por sí misma que haya existido tal falta laboral, ya que sólo la autoridad jurisdiccional cuenta con la debida competencia de determinar si existió o no el “despido injustificado”. En este sentido, agregó, que de 2020 a 2025, se registraron 45 juicios laborales en los que el acusador invocó la figura de “despido injustificado”.

“Primeramente, se precisa que la acción de despido injustificado constituye una manifestación unilateral de la parte actora en los juicios laborales; sin embargo, dicha invocación no acredita “per se” la existencia del despido alegado, siendo únicamente la autoridad jurisdiccional competente quien, mediante la emisión del laudo improcedente de tal figura jurídica”, indicó en su respuesta publicada en la PNT.

También señaló que en los archivos de esa entidad, tampoco existe una condena firme que obligue al TFJE a reinstalar a los servidores públicos que fueron despedidos. “Es de señalar que durante el periodo comprendido de 2020 a 2025, se tiene registro de 45 juicios laborales en los que la parte actora invocó la figura de “despido injustificado” (…) hago de su conocimiento que después de revisar la información que obra en los archivos de esta Unidad, no existe alguna condena firme que obligue a la reinstalación (sic)”, añadió Unidad de Asuntos Jurídicos del TFJA.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
4

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
5

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
6

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

7

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

Jimmy Kimmel
8

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
9

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
10

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Trump habló más de una hora en la ONU, cuestionó el reconocimiento de un Estado palestino, desconoció el cambio climático y diseminó su narrativa antimigrante.
11

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Valle de Bravo
12

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
13

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

14

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
15

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
1

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
2

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
3

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

4

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

5

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

Jimmy Kimmel
6

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
7

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
8

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
9

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
10

#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

11

Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirte? AQUÍ los detalles

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
12

RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?