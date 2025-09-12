Martha Lidia Pérez es designada nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La Presidente Claudia Sheinbaum Pardo designó este jueves a Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda tras un proceso abierto.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Martha Lidia Pérez Gumecindo fue designada este jueves como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de un proceso de selección que incluyó la participación de colectivos de víctimas, entrevistas y una revisión documental.

El proceso inició el pasado 8 de agosto con la publicación de las bases en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y concluyó con la presentación de cinco perfiles finales a la Jefa del Ejecutivo, quien tomó la última decisión. Durante la convocatoria se recibieron alrededor de mil 155 propuestas, y mil 642 opiniones de familiares y organizaciones sociales que respaldaron o cuestionaron a los aspirantes.

Como parte del proceso, la Secretaría entrevistó a 25 personas, de las cuales 15 eran hombres y 10 mujeres. La lista incluyó a Hermilo de Jesús Lares Contreras, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, María Mercedes Pascual Guzmán, María Sol Berenice Salgado Ambros y Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien finalmente fue seleccionada.

Estamos seguros de que el profesionalismo y experiencia de la nueva titular de @Busqueda_MX, Martha Lidia Pérez Gumecindo, serán clave para fortalecer las acciones en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Agradecemos a los colectivos, figuras expertas y… pic.twitter.com/qcgz9sfRVk — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 11, 2025

En conferencia de prensa, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, informó que el perfil elegido cumplió con criterios de trayectoria, experiencia profesional, compromiso, capacidad técnica y sensibilidad hacia las víctimas, elementos que establece la Ley para la designación de este cargo.

Asimismo, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el nombramiento se basó en criterios técnicos, jurídicos y operativos, por lo cual subrayó que la actual Administración busca garantizar la verdad, la justicia y la localización de las personas ausentes.

Para ello, Rodríguez recordó que el Ejecutivo trabaja en la implementación de la reforma legal que obliga a todas las entidades federativas a contar con fiscalías especializadas en desaparición. De esta forma, adelantó que se realizará una Jornada Nacional de Capacitación para reforzar las capacidades locales de búsqueda y mejorar la coordinación en todo el país.

Me da mucho gusto saber que nombraron a Martha Lidia como Comisionada Nacional de Búsqueda. Yo la conocí como Fiscal de desaparecidos en la FGR. No solo tiene la empatía que necesita el cargo, también es una mujer brillante que lleva años documentando el fenómeno de las… pic.twitter.com/mYdmRdmWxn — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 11, 2025

¿Quien es Martha Lidia Pérez Gumecindo?

Martha Lidia Pérez Gumecindo cuenta con formación como maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología, además de certificaciones en desaparición forzada y en el Sistema Nacional de Búsqueda.

Hace 15 años, Lidia Pérez Gumecindo inició su trayectoria judicial en las procuradurías de Veracruz, donde atendió casos en áreas especializadas en violencia contra la mujer y delitos sexuales.

Para 2019, se integró al ámbito de la búsqueda de personas desaparecidas como encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Veracruz. Posteriormente, asumió la titularidad de la misma Fiscalía, donde coordinó investigaciones para atender denuncias en la materia.

Un año más tarde fue llamada a la Fiscalía General de la República (FGR), en la que fue Jefa de Supervisión de la Fiscalía Especializada en desapariciones. Desde enero de 2024 ocupa el cargo de Fiscal Especial para la Investigación de Delitos Relacionados con la Desaparición Forzada, adscrita a la FGR.