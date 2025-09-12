¿El 15 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

¿No sabes si el 15 de septiembre es feriado? Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Con la llegada de septiembre, las celebraciones patrias se preparan en todo el país y, con ellas, surge la duda de qué días corresponden a descanso oficial, debido a que este año las festividades más importantes caen entre semana.

Ante esta situación, resulta importante aclarar qué días se consideran feriados en México y si el 15 de septiembre forma parte de ellos. ¡Toma nota!

¿El 15 de septiembre es feriado en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la respuesta es "no". El Artículo 74 establece los días de descanso obligatorio en 2025 y en dicha lista no figura el 15 de septiembre, por lo que no hay suspensión de labores en centros de trabajo ni en escuelas.

Sin embargo, la normativa marca que al día siguiente, 16 de septiembre, es día de asueto obligatorio, ya que se conmemora el inicio de la Independencia.

Esto significa que los trabajadores tienen derecho a ausentarse de sus actividades sin que exista sanción alguna. En caso de ser convocados a trabajar, la Ley ordena que reciban un pago triple por sus servicios, conforme lo establece el artículo 75 de la misma normativa.

En el caso de las escuelas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende sus labores académicas hasta el 17 de septiembre, lo que permitirá a los alumnos disfrutar de un fin de semana largo.

A raíz de la confusión, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó cuáles son los verdaderos días de descanso obligatorio para 2025 y precisó que sólo en esas fechas corresponde la suspensión de actividades y el pago especial en caso de laborar:

1 de enero.

3 de febrero.

17 de marzo.

1 de mayo.

16 de septiembre.

17 de noviembre.

25 de diciembre.

¿Dónde celebrar el 15 de septiembre?

El 15 y 16 de septiembre están muy cerca, y con ellos, las Fiestas Patrias, por lo que es momento de decidir cómo será el festejo en casa o explorar otras opciones como las celebraciones que cada Alcaldía tiene para la noche del 15 de septiembre.

Si aún no sabes quién será el encargado de poner a bailar a todos los asistentes, aquí compartimos la lista de los grupos que se presentarán en cada alcaldía.

Zócalo de la Ciudad de México

En la plancha del Zócalo capitalino se presentarán La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza a partir de las 20:00 horas.

Azcapotzalco

En la Alcaldía ubicada al norte de la ciudad, se podrá disfrutar de Pequeños Musical, Willie González, Banda de Son Jarocho Siquisirí, sonido Ely Fania, sonido Gato de Oro, además de Mariachi Viajeros. Todo inicia desde las 15:00 horas en la explanada de Azcapotzalco.

Álvaro Obregón

El 15 de septiembre el espectáculo comienza a partir de las 14:00 horas, en la calle 10, esquina Canario, Colonia Tolteca, con Yaguaru, Orquesta La Típica, Ballet Folklórico, Sonora Dinamita de Lucho Argaìn y Xiu García y Mariachi.

Benito Juárez

La Noche Mexicana de la alcaldía Benito Juárez sonará a synth-pop con el show de Moenia a las 23:30 horas, además de la tradicional música mexicana con el Mariachi Gama 1000 a las 21 horas y un toque de música banda con Foreños a las 18 horas.

Coyoacán

El Jardín Hidalgo será el escenario para poner a bailar a todos con la música de Alberto Barros el "Gigante de la salsa", además de Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapzula.

Cuauhtémoc

La explanada principal de la Alcaldía Cuauhtémoc recibirá a Julio Preciado que interpretará sus éxitos como "Un rinconcito en el cielo", entre otros, desde las 17 horas.

Gustavo A. Madero

La Alcaldía se llenará de energía con Nicky Jam y Remmy Valenzuela, este último representante de la música regional mexicana.

Iztacalco

En Iztacalco desde las 10:00 de la mañana habrá feria, coronación de la Reina de las Fiestas Patrias, fuegos pirotécnicos, el Grito de Independencia y concierto de El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa

En Iztapalapa se presentará la mexicana Rosy Arango.

Magdalena Contreras

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ofrecerán un concierto a las 20 horas en la explanada de la Alcaldía; Los Nuevos Cadetes de Linares, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo completan el cartel.

Miguel Hidalgo

El exacadémico Yahir llegará con sus éxitos "Alucinado", "Fue ella fui yo" y "La Locura" a la explanada de la Alcaldía; también se presentarán María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste, todo a partir de as 16:30 horas.

Milpa Alta

En Milpa Alta los encargados de poner el ritmo serán David Zahan y el Mariachi Lira de Oro.

Tláhuac

Israel Valdez, Efrén David y Jair Alcántar llenarán de música la explanada, además de apoyo al talento loca y un espectáculo de drones.

Tlalpan

En la explanada de la Alcaldía se darán cita los artistas invitados: Alberto Barros Tributo a la Salsa Colombiana, el ex académico Víctor García, Regina Orozco, Los Cojolites, Mexazon y DJ Erich.

Xochimilco

La cantante Mariana Seoane y Jorge Carmona tomarán el escenario de la explanada de Xochimilco, a partir de las 21 horas.