¿El 15 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 6:57 pm

Artículos relacionados

¿No sabes si el 15 de septiembre es feriado? Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Con la llegada de septiembre, las celebraciones patrias se preparan en todo el país y, con ellas, surge la duda de qué días corresponden a descanso oficial, debido a que este año las festividades más importantes caen entre semana.

Ante esta situación, resulta importante aclarar qué días se consideran feriados en México y si el 15 de septiembre forma parte de ellos. ¡Toma nota!

¿El 15 de septiembre es feriado en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la respuesta es "no". El Artículo 74 establece los días de descanso obligatorio en 2025 y en dicha lista no figura el 15 de septiembre, por lo que no hay suspensión de labores en centros de trabajo ni en escuelas.

Sin embargo, la normativa marca que al día siguiente, 16 de septiembre, es día de asueto obligatorio, ya que se conmemora el inicio de la Independencia.

Decenas de personas en el Zócalo para presenciar el grito de Independencia de 2024. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Esto significa que los trabajadores tienen derecho a ausentarse de sus actividades sin que exista sanción alguna. En caso de ser convocados a trabajar, la Ley ordena que reciban un pago triple por sus servicios, conforme lo establece el artículo 75 de la misma normativa.

En el caso de las escuelas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende sus labores académicas hasta el 17 de septiembre, lo que permitirá a los alumnos disfrutar de un fin de semana largo.

A raíz de la confusión, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó cuáles son los verdaderos días de descanso obligatorio para 2025 y precisó que sólo en esas fechas corresponde la suspensión de actividades y el pago especial en caso de laborar:

  • 1 de enero.
  • 3 de febrero.
  • 17 de marzo.
  • 1 de mayo.
  • 16 de septiembre.
  • 17 de noviembre.
  • 25 de diciembre.
El Artículo 74 establece los días de descanso obligatorio en 2025 y en dicha lista no figura el 15 de septiembre, por lo que no hay suspensión de labores en centros de trabajo ni en escuelas. Foto: Especial

¿Dónde celebrar el 15 de septiembre?

El 15 y 16 de septiembre están muy cerca, y con ellos, las Fiestas Patrias, por lo que es momento de decidir cómo será el festejo en casa o explorar otras opciones como las celebraciones que cada Alcaldía tiene para la noche del 15 de septiembre.

Si aún no sabes quién será el encargado de poner a bailar a todos los asistentes, aquí compartimos la lista de los grupos que se presentarán en cada alcaldía.

Zócalo de la Ciudad de México

En la plancha del Zócalo capitalino se presentarán La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza a partir de las 20:00 horas.

Azcapotzalco

En la Alcaldía ubicada al norte de la ciudad, se podrá disfrutar de Pequeños Musical, Willie González, Banda de Son Jarocho Siquisirí, sonido Ely Fania, sonido Gato de Oro, además de Mariachi Viajeros. Todo inicia desde las 15:00 horas en la explanada de Azcapotzalco.

Álvaro Obregón

El 15 de septiembre el espectáculo comienza a partir de las 14:00 horas, en la calle 10, esquina Canario, Colonia Tolteca, con Yaguaru, Orquesta La Típica, Ballet Folklórico, Sonora Dinamita de Lucho Argaìn y Xiu García y Mariachi.

Benito Juárez

La Noche Mexicana de la alcaldía Benito Juárez sonará a synth-pop con el show de Moenia a las 23:30 horas, además de la tradicional música mexicana con el Mariachi Gama 1000 a las 21 horas y un toque de música banda con Foreños a las 18 horas.

Coyoacán

El Jardín Hidalgo será el escenario para poner a bailar a todos con la música de Alberto Barros el "Gigante de la salsa", además de Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapzula.

Cuauhtémoc

La explanada principal de la Alcaldía Cuauhtémoc recibirá a Julio Preciado que interpretará sus éxitos como "Un rinconcito en el cielo", entre otros, desde las 17 horas.

Gustavo A. Madero

La Alcaldía se llenará de energía con Nicky Jam y Remmy Valenzuela, este último representante de la música regional mexicana.

Iztacalco

En Iztacalco desde las 10:00 de la mañana habrá feria, coronación de la Reina de las Fiestas Patrias, fuegos pirotécnicos, el Grito de Independencia y concierto de El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa

En Iztapalapa se presentará la mexicana Rosy Arango.

Magdalena Contreras

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ofrecerán un concierto a las 20 horas en la explanada de la Alcaldía; Los Nuevos Cadetes de Linares, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo completan el cartel.

Miguel Hidalgo

El exacadémico Yahir llegará con sus éxitos "Alucinado", "Fue ella fui yo" y "La Locura" a la explanada de la Alcaldía; también se presentarán María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste, todo a partir de as 16:30 horas.

Milpa Alta

En Milpa Alta los encargados de poner el ritmo serán David Zahan y el Mariachi Lira de Oro.

Tláhuac

Israel Valdez, Efrén David y Jair Alcántar llenarán de música la explanada, además de apoyo al talento loca y un espectáculo de drones.

Tlalpan

En la explanada de la Alcaldía se darán cita los artistas invitados: Alberto Barros Tributo a la Salsa Colombiana, el ex académico Víctor García, Regina Orozco, Los Cojolites, Mexazon y DJ Erich.

Xochimilco

La cantante Mariana Seoane y Jorge Carmona tomarán el escenario de la explanada de Xochimilco, a partir de las 21 horas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Solidaridad

"La fatalidad les ha tocado a algunos que, sin deberla ni temerla, fueron alcanzados por esa bola...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
2

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
3

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

La explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, suma ocho muertos.
4

Los muertos por la explosión suben a 8; hay 67 hospitalizados, 22 en estado crítico

5

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
6

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
7

El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .
8

Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
9

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
10

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

El Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por organización criminal vinculada al intento de golpe de Estado en 2022.
11

Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por golpe de Estado contra Lula

12

VIDEOS ¬ Iztapalapa da lección ciudadana: ayuda a los heridos; reparte agua, café…

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
13

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
14

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Transportadora Silza, empresa dueña de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro que tiene para cubrir a víctimas.
15

Empresa dueña de la pipa dice tener 3 pólizas para cubrir a las víctimas (terceros)

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
1

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
2

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

3

¿El 15 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

4

Martha Lidia Pérez es designada nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

5

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Culiacán es la ciudad más peligrosa de México, según una encuesta del Inegi sobre percepción de violencia.
6

ENTREVISTA ¬ Agosto de 2025 fue el más bajo en homicidios en 10 años: Figueroa

VIDEOS ¬ Protestas estallan en Francia; estas son las claves para entender qué ocurre.
7

VIDEOS: ¿Por qué los franceses salen a las calles? Claves para entender las protestas

Aleida Alavez Ruiz, Alcaldesa de Iztapalapa
8

ENTREVISTA ¬ Alcaldesa de Iztapalapa anuncia centro de acopio para ayudar a víctimas

9

VIDEOS ¬ Iztapalapa da lección ciudadana: ayuda a los heridos; reparte agua, café…

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .
10

Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
11

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este jueves la Coppa Sabatini en Italia, esto luego de recorrer 197.6 kilómetros.
12

Isaac del Toro saca de nuevo la casta y se adueña de la Coppa Sabatini en Italia