El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

Ricardo Monreal afirmó que mantiene comunicación directa con la familia de Manuel Espino y pidió evitar hacer especulaciones sobre su estado de salud.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Diputado de Morena, Manuel Espino Barrientos, sufrió un derrame cerebral ayer por la noche y se encuentra en terapia intensiva, confirmó este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), Ricardo Monreal Ávila.

Durante una conferencia de prensa, Monreal explicó que Espino presentó complicaciones alrededor de las 22:00 horas de la noche del miércoles, por lo que sus familiares lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde fue atendido.

“Es nuestro amigo, nuestro compañero, es miembro del grupo parlamentario de Morena. Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 21:00 o 22:00 horas de la noche, está en terapia intensiva”, detalló Monreal.

El Coordinador parlamentario apuntó que mantiene comunicación directa con la familia de Espino y pidió evitar hacer especulaciones sobre el estado de salud del legislador. Finalmente, Monreal expresó sus mejores deseos para una pronta recuperación.

“Está en terapia intensiva en un lugar que sus familiares lo condujeron. Formalmente sí tuvo un problema de salud y deseamos su recuperación”, concluyó, sin dar más detalles.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL), Manuel Espino Barrientos es Diputado de Morena en la actual legislatura y su suplente es Nicolás Alvarado Morales

¿Quién es Manuel Espino?

La carrera política de Espino inició en 1978, cuando empezó a militar en el Partido Acción Nacional (PAN). Entre 2015 y 2018 militó en Movimiento Ciudadano (MC) y, tres años después de la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder, en 2021, se incorporó a Morena.

Durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue uno de los principales críticos de Andrés Manuel López Obrador. Su postura cambió a raíz de que fue expulsado del PAN, en 2011, acción que adjudicó al mismo Calderón, a quién levantó la mano como ganador de las elecciones presidenciales de 2006.

Manuel Espino fue dirigente del PAN de 2005 a 2007, también presidió la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) entre 2006 y 2010. Previo a su salida de Acción Nacional fundó una agrupación política de tipo conservador llamada Volver a Empezar, que llegó a tener casi un millón de afiliados en 25 estados del país.

En su libro “El Yunque, la ultraderecha en el poder”, el periodista Álvaro Delgado señala que Espino se convirtió en el segundo presidente del PAN miembro de El Yunque, después de Luis Felipe Bravo Mena. “Este duranguense avecindado en Chihuahua alcanzó sorpresivamente la Presidencia del PAN, en 2005, frente a Carlos Medina Plascencia, cuyos miembros de El Yunque en su equipo en realidad trabajan para Espino.”