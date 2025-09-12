CRÓNICA ¬  Iztapalapa recuerda con dolor los estragos causados por la explosión

Romina Gándara

11/09/2025 - 10:03 pm

Artículos relacionados

El día después, La Concordia se debate entre la normalidad y el duelo. Las calles están abiertas, los camiones circulan, los vendedores ambulantes se instalaron de nuevo. Pero bajo el puente, la memoria persiste.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Un día después de la explosión en el puente de La Concordia todo parece normal, aunque no lo es. Los camiones de transporte atraviesan las avenidas bajo los puentes, los autos circulan como cualquier día, los peatones caminan a sus destinos y los comercios ofrecen sus productos. Pero basta con detenerse bajo el puente del estallido para notar que no hay calma. El aire aún huele a combustible y la mirada de los vecinos es de incredulidad, asombro, miedo y un espanto que todavía no encuentra palabras.

No es para menos. Las imágenes del siniestro han circulado por el mundo. Una pipa se volcó y arrojó los 49 mil 500 litros que llevaba en su interior, arrojando una cortina de humo blanco que en instantes se convirtió en una llamarada que se ha cobrado la vida de ocho personas y que ha dejado a decenas más con quemaduras, algunas de gravedad.

En la memoria de la gente quedó una imagen que difícilmente se borrará: fuego, gritos, gente corriendo desorientada y un puente que se convirtió en infierno. La llamada “zona cero” es ahora una cicatriz negra sobre el pavimento y las áreas verdes. En una de las zonas de pasto quemado hay veladoras, colocadas por vecinos, familiares y estudiantes que buscan transformar el dolor en un acto de memoria.

Frente a ellas, dos alumnos de la Secundaria 327 sostienen un ramo de rosas blancas y una fotografía. En la imagen sonríe el profesor Daniel Noé García, una de las víctimas mortales de la explosión. Los jóvenes permanecen en silencio unos minutos y luego colocan las flores en tributo a su memoria.

Prefieren no hablar con los medios que se dieron cita para documentar el aire del día siguiente. El pequeño altar improvisado contrasta con el ruido de los automóviles y camiones de carga pesada  que pasan a escasos metros, como si la ciudad se negara a detenerse.  En las calles aledañas, los testimonios se multiplican. Vecinos que presenciaron la explosión repiten frases inconexas, bajan la mirada.

Ciudadanos que estaban cerca del lugar al momento de lanexplosión hablan de un estruendo que cimbró, otros de una llamarada que se alzó decenas de metros, una enorme cortina de fuego que arrasó con todo a su alrededor. Nadie logra relatarlo sin pausas largas, sin ese gesto rígido de quien revive la escena en su mente.

“Sí se sintió calor, ya de por si hacia calor”, dice  Pilar Domínguez quien viajaba con su hija de nueve años cerca de donde ocurrió la explosión.

"Nos sorprendimos. No sabíamos que era, somo se vieron las llamas inmensas. Yo tomé a mi hija, le dije que se calmara. Nos bajamos (del auto) , se cimbró el piso [...] la gente estaba vuelta loca, llegaron las patrullas y cerraron el paso. De este lado del verificentro , se te aventaban las motos, la gente venía llorando. Yo la verdad quedé en shock", narró.

Ella recuerda que al ver el gas y humo cerró las ventanas de su carro y calmó a su hija diciéndole que todo iba a estar bien. Hoy agradece por haber resultado ilesa junto a su hija, y en una muestra de empatía comparte que ha acudido al hospital a dar apoyo con panes y víveres.

A apenas 400 metros del lugar, el Hospital General 53 se convirtió en refugio temporal para los heridos. En la entrada, pocas  familias esperan noticias. Entre ellas está Abigail, que espera en el exterior mientras piensa en su primo, Alfredo López, de 22 años, internado con lesiones graves.

“La gente,  los heridos caminaban como zombies. La gente corría sin saber a dónde, desorientada. Los heridos gritaban. Fue horrible. Nosotros lo trajimos como pudimos con mi tía" , narró.

Entre los testigos está también Daniel, un hombre que ayer se dirigía al mismo hospital con su esposa, embarazada de alto riesgo. Narró que de pronto escuchó un tronido, como una explosión. Los carros se detuvieron en seco, otros dieron la vuelta y la gente empezó a gritar: ‘¡Se está incendiando el puente!’”, relató.

Daniel relató para SinEmbargo que se encontraba cerca del lugar de la explosión. Foto: Captura de pantalla.

Su primera reacción fue retroceder, alejar a su esposa. No entendía del todo lo que ocurría. Fue hasta que, ya a salvo, comenzó a ver en redes sociales los videos del siniestro, cuando comprendió que había estado a  metros del epicentro.

El día después, La Concordia se debate entre la normalidad y el duelo. Las calles  están abiertas, los camiones circulan, los vendedores ambulantes se instalaron de nuevo. Pero bajo el puente, la memoria persiste.

En la zona, narraron vecinos , y bajo las largas columnas que sostienen los puentes pernoctan personas en condición de calle. Algunas de ellas son quienes resultaron heridos de gravedad.

A unos 300 metros del lugar hay una gasera y una gasolinera.

Leandro Flores trabaja en la gasolinera mas cercana. " En estos casos lo único que hay que hacer es correr" , dice, agradeciendo que las llamas no hayan llegado al lugar.

"Lo único que hay que hacer es echarse a correr. Si a explosión hubiera llegado hasta aquí no hay manera de detener eso; lonque hay que hacer es echarse a correr. Esa es la indicación. Afortunadamente no llegó hasta acá ", dijo.

Leandro, un hombre que trabaja en una gasolinera cercana agradeció que las llamas no hayan llegado hasta el lugar. Foto: Captura de pantalla.

En el exterior se los hospitales se congregando vecinos de la Ciudad de México y el Estado de México quienes acudieron a dar apoyo. Algunos llevan aguas, galletas, refrescos, panes e incluso hasta desayunos.

También hay psicólogas que acudieron a dar contención y apoyo a familiares no solo de los heridos en la explosión, sino a todo aquel que se congrega en el lugar.

Nadie Romero, trabaja en el CAIP, que ew una institución que acudió a dar apoyo psicológico al lugar. Narró que las personas que llegaron al lugar que son familiares de los heridos estaban en shock, por lo que pidieron a la ciudadanía y a los familiares comunicarse al teléfono de emergencia para recibir apoyo psicológico.

Rafael López es familiar indirecto de Daniel Cano Reyes, quien resultó lesionado en la explosión. Es primo político y salió del hospital a buscar, y comprar gasas y agua oxigenada, según le solicitaron en el nosocomio, según narró.

El familiar pidió que el caso no quede impune.

"Responsabilidad sobre la atención y que se haga responsable a ña persona o empresa que corresponda", dijo

Romina Gándara

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Solidaridad

"La fatalidad les ha tocado a algunos que, sin deberla ni temerla, fueron alcanzados por esa bola...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
1

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
3

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
4

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
5

El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
6

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

7

¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

8

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

La explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, suma ocho muertos.
9

Los muertos por la explosión suben a 8; hay 67 hospitalizados, 22 en estado crítico

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
10

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es hallado culpable por falsear documentos.
11

El exgobernador Roberto Sandoval es declarado culpable por apropiarse de terrenos

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
12

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

El Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por organización criminal vinculada al intento de golpe de Estado en 2022.
13

Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por golpe de Estado contra Lula

14

¿El 15 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
15

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El día después, La Concordia se debate entre la normalidad y el duelo. Las calles  están abiertas, los camiones circulan, los vendedores ambulantes se instalaron de nuevo. Pero bajo el puente, la memoria persiste.
1

CRÓNICA ¬  Iztapalapa recuerda con dolor los estragos causados por la explosión

Nepal enfrenta caos tras protestas por cierre de redes sociales; deja a 30 muertos
2

VIDEOS ¬ Nepal enfrenta protestas por cierre de redes sociales; hay 30 muertos

3

¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
4

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
5

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

6

¿El 15 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

7

Martha Lidia Pérez es designada nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

8

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Culiacán es la ciudad más peligrosa de México, según una encuesta del Inegi sobre percepción de violencia.
9

ENTREVISTA ¬ Agosto de 2025 fue el más bajo en homicidios en 10 años: Figueroa

VIDEOS ¬ Protestas estallan en Francia; estas son las claves para entender qué ocurre.
10

VIDEOS: ¿Por qué los franceses salen a las calles? Claves para entender las protestas

Aleida Alavez Ruiz, Alcaldesa de Iztapalapa
11

ENTREVISTA ¬ Alcaldesa de Iztapalapa anuncia centro de acopio para ayudar a víctimas

12

VIDEOS ¬ Iztapalapa da lección ciudadana: ayuda a los heridos; reparte agua, café…