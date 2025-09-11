ENTREVISTA ¬ “No sólo es administrar al planeta herido, es buscar una sociedad justa"

Pablo Montaño escribe una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis se vuelve una brújula en medio de la catástrofe. En ese sentido expone en un primer momento la magnitud del problema al explicar cómo hemos calentado el planeta al punto de alterar los ciclos naturales, ocasionando sequías, megahuracanes, incendios, incremento del nivel del mar.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Como seres humanos “no solamente debemos buscar administrar el planeta herido y seguir como estamos ahorita, pero aguantando. Se trata de cómo podemos generar una sociedad más justa, cómo podemos resarcir cuestiones de pobreza, de inseguridad, de justicia social”, expuso Pablo Montaño, autor de El libro de la esperanza climática. Una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis (Taurus).

“El cambio climático y la acción climática no es una acción nada más de emisiones y de ambientalismo, hippie y buena ondita, sino es un asunto de justicia muy profundo. Entonces, si no vamos a entrar en la acción climática para imaginarnos estas rutas de transformación profunda, no vale la pena", expuso Montaño en entrevista con SinEmbargo

Esta Guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis se vuelve una brújula en medio de la catástrofe. En ese sentido Montaño expone en un primer momento la magnitud del problema al explicar cómo hemos calentado el planeta al punto de alterar los ciclos naturales, ocasionando sequías, megahuracanes, incendios, incremento del nivel del mar.

¿Pero quién es el responsable? El autor señala que detrás de la catástrofe climática está el capitalismo, un modelo económico basado en la extracción, el consumo y la desigualdad. “El mundo está en este momento en una crisis terrible, casi casi nos lo enseñan como mala suerte, pero lo que no nos dicen es que en realidad hay un montón de actores que no solamente se están beneficiando de la crisis, sino que están trabajando activamente para sostener el modelo de crisis”, comentó.

“Tenemos muchos años de saber exactamente qué está provocando la crisis climática, de dónde viene, qué podemos hacer, qué alternativas, pero por alguna razón seguimos sin llegar a esos puntos de solución. Y ahí es donde entra el papel de estas grandes empresas y gobiernos que muchas veces están coludidos y cada vez es más difícil de entender dónde acaba la empresa, dónde empieza el gobierno, ahorita creo que el caso de los Estados Unidos es un magnífico ejemplo de esta mezcla de los intereses privados con con el actor del gobierno”, ahondó.

Pablo Montaño indicó que en ese sentido hubo un esfuerzo deliberado “de la industria fósil que activamente ha minado las negociaciones climáticas”. Por eso mismo, refirió, estamos llegando en noviembre próximo a la COP 30. “Si vas para la reunión número 30 y no han decidido qué carambas hacer y cómo arreglarlo, evidentemente algo está mal, alguien está saboteando las reuniones, ese no es el modelo. Sin embargo, por alguna razón estamos esperanzados o hay mucha gente que está esperanzada, yo no, en esos espacios de solución”.

Montaño recordó, como lo expone en su libro, cómo la petroleros como Exxon, Shell y British Petroleum tenían investigaciones de hace 30 y 40 años cuyos modelos preveían de manera muy precisa la actual crisis climática. “Sabían perfectamente qué iba a pasar. Hay un grupo activista que justo acusa a Exxon y justo documentan todo lo que sabían y qué hicieron con eso”.

“¿Qué es lo que pensaría alguien así? O sea, no es como que vayan a poder huir los multimillonarios, van a vivir las consecuencias también de la crisis que están provocando. Obviamente van a tener mucho más dinero para protegerse, hacer durar sus búnkers, y les cargará la fregada un poco después que a nosotros, pero traen boleto igual”.

Pablo Montaño anotó que sólo hace falta ver en qué están gastando los multimillonarios para entender su posición: “Los milmillonarios están gastando unos en una carrera espacial. ¿Por qué? Lo dicen abiertamente: Este planeta está llegando a su límite, tenemos que ir a buscar a ampliar esa frontera. Lo cual es un sueño absurdo y es más absurdo que alguien crea que nosotros vamos a estar invitados a esas naves”.

“Y dos, están gastando en bunkers que tienen capacidad de desalinización de agua, por ejemplo, protección armamentística contra posibles invasores, producción de alimentos. Esto suena como sacado de ciencia ficción, pero está muy documentado, el boom que hay en bunkers apocalípticos de parte de mil millonarios. Están gastando en eso. Entonces, ¿por qué están gastando en eso? Porque saben que viene el momento de inestabilidad”.

En ese sentido, refirió que el capitalismo busca pintarnos como un solo ente, que quiere redefinir la razón de ser de la especie como un homo consumidor. “Ese es el ideal, que ya no seas ni ciudadano ni mucho menos miembro de una comunidad, que seas un consumidor y ya. Entonces, si nos vemos como eso, si les compramos ese idea de que somos unos consumidores, en efecto, solamente estamos estirando el tiempo, calculando a dónde me puedo ir para que me llegue antes el más tarde el fregadazo”.

“Pero yo creo, y lo pongo en el libro, que hay un montón de ejemplos de comunidades, de organizaciones, de colectivos que están buscando revertir o cancelar este modelo que nos están vendiendo como el que no hay alternativa. Y en eso radica la esperanza, la esperanza la vemos muchas veces como si todo fuera estar bien, pero yo creo que la esperanza es desde dónde puedo resistir y hay muchos espacios para la resistencia”.