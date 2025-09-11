ENTREVISTA ¬ “No sólo es administrar al planeta herido, es buscar una sociedad justa"

Obed Rosas

11/09/2025 - 10:00 am

Artículos relacionados

Pablo Montaño escribe una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis se vuelve una brújula en medio de la catástrofe. En ese sentido expone en un primer momento la magnitud del problema al explicar cómo hemos calentado el planeta al punto de alterar los ciclos naturales, ocasionando sequías, megahuracanes, incendios, incremento del nivel del mar.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Como seres humanos “no solamente debemos buscar administrar el planeta herido y seguir como estamos ahorita, pero aguantando. Se trata de cómo podemos generar una sociedad más justa, cómo podemos resarcir cuestiones de pobreza, de inseguridad, de justicia social”, expuso Pablo Montaño, autor de El libro de la esperanza climática. Una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis (Taurus).

“El cambio climático y la acción climática no es una acción nada más de emisiones y de ambientalismo, hippie y buena ondita, sino es un asunto de justicia muy profundo. Entonces, si no vamos a entrar en la acción climática para imaginarnos estas rutas de transformación profunda, no vale la pena", expuso Montaño en entrevista con SinEmbargo

Esta Guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis se vuelve una brújula en medio de la catástrofe. En ese sentido Montaño expone en un primer momento la magnitud del problema al explicar cómo hemos calentado el planeta al punto de alterar los ciclos naturales, ocasionando sequías, megahuracanes, incendios, incremento del nivel del mar.

¿Pero quién es el responsable? El autor señala que detrás de la catástrofe climática está el capitalismo, un modelo económico basado en la extracción, el consumo y la desigualdad. “El mundo está en este momento en una crisis terrible, casi casi nos lo enseñan como mala suerte, pero lo que no nos dicen es que en realidad hay un montón de actores que no solamente se están beneficiando de la crisis, sino que están trabajando activamente para sostener el modelo de crisis”, comentó.

“Tenemos muchos años de saber exactamente qué está provocando la crisis climática, de dónde viene, qué podemos hacer, qué alternativas, pero por alguna razón seguimos sin llegar a esos puntos de solución. Y ahí es donde entra el papel de estas grandes empresas y gobiernos que muchas veces están coludidos y cada vez es más difícil de entender dónde acaba la empresa, dónde empieza el gobierno, ahorita creo que el caso de los Estados Unidos es un magnífico ejemplo de esta mezcla de los intereses privados con con el actor del gobierno”, ahondó.

Pablo Montaño indicó que en ese sentido hubo un esfuerzo deliberado “de la industria fósil que activamente ha minado las negociaciones climáticas”. Por eso mismo, refirió, estamos llegando en noviembre próximo a la COP 30. “Si vas para la reunión número 30 y no han decidido qué carambas hacer y cómo arreglarlo, evidentemente algo está mal, alguien está saboteando las reuniones, ese no es el modelo. Sin embargo, por alguna razón estamos esperanzados o hay mucha gente que está esperanzada, yo no, en esos espacios de solución”.

Montaño recordó, como lo expone en su libro, cómo la petroleros como Exxon, Shell y British Petroleum tenían investigaciones de hace 30 y 40 años cuyos modelos preveían de manera muy precisa la actual crisis climática. “Sabían perfectamente qué iba a pasar. Hay un grupo activista que justo acusa a Exxon y justo documentan todo lo que sabían y qué hicieron con eso”.

“¿Qué es lo que pensaría alguien así? O sea, no es como que vayan a poder huir los multimillonarios, van a vivir las consecuencias también de la crisis que están provocando. Obviamente van a tener mucho más dinero para protegerse, hacer durar sus búnkers, y les cargará la fregada un poco después que a nosotros, pero traen boleto igual”.

Pablo Montaño anotó que sólo hace falta ver en qué están gastando los multimillonarios para entender su posición: “Los milmillonarios están gastando unos en una carrera espacial. ¿Por qué? Lo dicen abiertamente: Este planeta está llegando a su límite, tenemos que ir a buscar a ampliar esa frontera. Lo cual es un sueño absurdo y es más absurdo que alguien crea que nosotros vamos a estar invitados a esas naves”.

“Y dos, están gastando en bunkers que tienen capacidad de desalinización de agua, por ejemplo, protección armamentística contra posibles invasores, producción de alimentos. Esto suena como sacado de ciencia ficción, pero está muy documentado, el boom que hay en bunkers apocalípticos de parte de mil millonarios. Están gastando en eso. Entonces, ¿por qué están gastando en eso? Porque saben que viene el momento de inestabilidad”.

En ese sentido, refirió que el capitalismo busca pintarnos como un solo ente, que quiere redefinir la razón de ser de la especie como un homo consumidor. “Ese es el ideal, que ya no seas ni ciudadano ni mucho menos miembro de una comunidad, que seas un consumidor y ya. Entonces, si nos vemos como eso, si les compramos ese idea de que somos unos consumidores, en efecto, solamente estamos estirando el tiempo, calculando a dónde me puedo ir para que me llegue antes el más tarde el fregadazo”.

“Pero yo creo, y lo pongo en el libro, que hay un montón de ejemplos de comunidades, de organizaciones, de colectivos que están buscando revertir o cancelar este modelo que nos están vendiendo como el que no hay alternativa. Y en eso radica la esperanza, la esperanza la vemos muchas veces como si todo fuera estar bien, pero yo creo que la esperanza es desde dónde puedo resistir y hay muchos espacios para la resistencia”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Solidaridad

"La fatalidad les ha tocado a algunos que, sin deberla ni temerla, fueron alcanzados por esa bola...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
2

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
3

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

La explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, suma ocho muertos.
4

Los muertos por la explosión suben a 8; hay 67 hospitalizados, 22 en estado crítico

5

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
6

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
7

El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .
8

Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
9

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
10

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

El Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por organización criminal vinculada al intento de golpe de Estado en 2022.
11

Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por golpe de Estado contra Lula

12

VIDEOS ¬ Iztapalapa da lección ciudadana: ayuda a los heridos; reparte agua, café…

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
13

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
14

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Transportadora Silza, empresa dueña de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro que tiene para cubrir a víctimas.
15

Empresa dueña de la pipa dice tener 3 pólizas para cubrir a las víctimas (terceros)

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
1

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

2

¿El 15 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

3

Martha Lidia Pérez es designada nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

4

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Culiacán es la ciudad más peligrosa de México, según una encuesta del Inegi sobre percepción de violencia.
5

ENTREVISTA ¬ Agosto de 2025 fue el más bajo en homicidios en 10 años: Figueroa

VIDEOS ¬ Protestas estallan en Francia; estas son las claves para entender qué ocurre.
6

VIDEOS: ¿Por qué los franceses salen a las calles? Claves para entender las protestas

Aleida Alavez Ruiz, Alcaldesa de Iztapalapa
7

ENTREVISTA ¬ Alcaldesa de Iztapalapa anuncia centro de acopio para ayudar a víctimas

8

VIDEOS ¬ Iztapalapa da lección ciudadana: ayuda a los heridos; reparte agua, café…

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .
9

Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
10

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este jueves la Coppa Sabatini en Italia, esto luego de recorrer 197.6 kilómetros.
11

Isaac del Toro saca de nuevo la casta y se adueña de la Coppa Sabatini en Italia

El Gobierno federal estima que en los próximos dos años haya una caída del 7% en el consumo de bebidas azucaradas con el aumento de impuestos a estos productos.
12

Gobierno prevé reducción del 7% en consumo de bebidas azucaradas con aumento del IEPS