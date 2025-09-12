¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 8:13 pm

Peña Nieto disfruta de su retiro España; participa en torneo de golf.

El sexenio de Peña Nieto, quien reside en España desde 2020 y obtuvo una visa especial de gran inversor, estuvo marcado por escándalos de corrupción y hechos de violencia, entre los que destacan la Estafa Maestra, La Casa Blanca y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) reapareció este jueves en un torneo de golf para recaudar fondos contra el cáncer de mama en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España, desde donde disfruta de su retiro de la vida pública con una visa en condición de gran inversor.

De acuerdo con los reportes, Peña Nieto realizó el recorrido de 18 hoyos del campo de La Herrería, junto a personalidades como el extenista Rafael Nadal, y los exfutbolistas Iker Casillas y Raúl González, quienes jugaron para el Real Madrid. También asistió el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y varios empresarios.

En el evento participó el Embajador de México en España, Quirino Ordaz, quien ocupa el cargo desde septiembre de 2022 tras ser nombrado por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El torneo fue organizado por la Fundación Clínica Menorca y se realiza desde hace 24 años con el fin de recaudar fondos para financiar investigaciones en el combate al cáncer de mamá, así como para prevenir la enfermedad.

El Real Club de Golf La Herrería fue fundado en 1966 y es un campo "enclavado en un entorno monumental, natural y paisajístico único en plena naturaleza. Nuestro club de golf está situado al Noroeste de Madrid en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial", dice en su página web.

El club está ubicado dentro de El Bosque de La Herrería, que es una de las propiedades adquiridas por el rey Felipe II para la manutención del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Además, el Chalet Social, "dispone de mil 800 metros cuadrados con unas maravillosas vistas al Monasterio de El Escorial. Consta de bar cafetería, terrazas, salas de juego, salas de reunión, vestuarios, cuarto de palos, gimnasio, tienda de golf y dos comedores para eventos, para realizar todo tipo de celebraciones sociales, familiares y empresariales", describe en su página de Internet.

Enrique Peña Nieto ha declarado varias veces que el golf es su deporte favorito. Durante su sexenio, medios de comunicación reportaron que el expresidente difícilmente pasaba un fin de semana sin jugar golf, por lo que solía abordar un helicóptero cada viernes por la tarde o sábado por la mañana para ir a su casa en el Club de Golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña reaparece en campo de golf en España
El club está ubicado dentro de El Bosque de La Herrería, que es una de las propiedades adquiridas por el rey Felipe II para la manutención del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Foto: La Herrería, Instagram

En México, el sexenio de Peña Nieto estuvo marcado por escándalos de corrupción como el de la Estafa Maestra o La Casa Blanca; y hechos de violencia, en los que destaca la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Enrique Peña Nieto estaba siendo investigado por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló el pasado 8 de julio que se abrió una nueva carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto. Esta vez, la indagatoria está relacionada con la compra del software Pegasus, tras nuevas revelaciones del caso.

De acuerdo con un reportaje publicado en The Marker, el expresidente habría recibido un soborno de 25 millones de dólares (mdd) para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje en México. Respecto a las otras investigaciones contra el priista, el Fiscal dijo que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 8 de julio, Gertz Manero explicó que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

