VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía
11/09/2025 - 10:44 pm
La Alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, apuntó que su Gobierno colabora con la autoridad ministerial para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El video de una patrulla de policía que atropella a una madre, identificada como Sandra "N" y a su hija en Chimalhuacán, Estado de México, mientras caminaban sobre la banqueta de una calle del barrio Pescadores, se está volviendo viral en redes sociales.
Los hechos ocurrieron en el entronque de la avenida Ejido Colectivo y la calle Cipatli. En la grabación que registró el incidente se observa cómo una patrulla se desvió para subir a la banqueta, lo que provocó que el vehículo impactara contra la madre y a su hija, quienes se dirigían hacia la escuela.
Testigos indicaron a medios de comunicación que el oficial que conducía la patrulla usaba su teléfono celular al momento del accidente, lo que habría ocasionado que perdiera el control del vehículo.
🚨🤬 PATRULLERO PIERDE EL CONTROL DE SU VEHÍCULO Y ARROLLA A DOS PERSONAS EN CHIMALHUACÁN 👮♂️🚔
🔻 #DenunciaCiudadana 🔻
📌 Vecinos de #Chimalhuacán, #Edomex, denunciaron a patrulleros que arrollaron a una mujer y su hija, quienes se dirigían hacia la escuela.
El oficial… pic.twitter.com/bAArJquAsl
— QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 11, 2025
Sandra "N" se encuentra hospitalizada, bajo observación médica y recibe atención especializada. En tanto, la menor resultó con golpes leves y su vida no está en riesgo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el efectivo pertenecía a la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán e indicó que ya fue puesto a disposición de un Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Por su parte, la Alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez apuntó que su Gobierno colabora con la autoridad ministerial para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas. Jiménez reiteró que se garantizará que se aplique la Ley al policía involucrado, identificado como Eduardo "N".
“La persona lesionada recibió atención médica; asimismo, el Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Salud, se ha puesto en contacto con la paciente para brindarle apoyo en todo cuanto requiera para su recuperación”, precisó.