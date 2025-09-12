VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía.

La Alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, apuntó que su Gobierno colabora con la autoridad ministerial para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El video de una patrulla de policía que atropella a una madre, identificada como Sandra "N" y a su hija en Chimalhuacán, Estado de México, mientras caminaban sobre la banqueta de una calle del barrio Pescadores, se está volviendo viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en el entronque de la avenida Ejido Colectivo y la calle Cipatli. En la grabación que registró el incidente se observa cómo una patrulla se desvió para subir a la banqueta, lo que provocó que el vehículo impactara contra la madre y a su hija, quienes se dirigían hacia la escuela.

Testigos indicaron a medios de comunicación que el oficial que conducía la patrulla usaba su teléfono celular al momento del accidente, lo que habría ocasionado que perdiera el control del vehículo.